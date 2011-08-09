- 2011年08月09日亚洲开发银行（亚行）9日呼吁亚洲新兴市场制定强有力的经济政策提振投资者信心，减少市场过度波动，保持经济弹性，以应对美国主权信用评级遭降和欧洲经济前景不明所带来的负面影响。
- 2011年08月09日1至7月份，全国固定资产投资（不含农户）为152420亿元，同比增长25．4％，增速比上半年回落0．2个百分点。
- 2011年08月09日美债仍然是难以替代的避险产品，各国没有抛售动力，评级下调后利率不升反降
- 2011年08月09日我国7月份社会消费品零售总额14408亿元，同比增长17．2％。其中，增幅最高的商品类别为金银珠宝，同比增长45．0%。
- 2011年08月09日7月CPI数据创37个月新高，同日央行正回购操作放量至830亿元
- 2011年08月09日基金公司认为，通胀见顶趋势明显。不过，对于宏观政策的放松，却存在分歧。
- 2011年08月09日中国红十字会总会新浪认证官方微博发布称，“目前，我会在职和退休的副部级干部每人配备1辆专车，其他会领导每人使用1辆一般公务用车，这些车辆均由国管局统一配发。所谓“司局级以上领导每人2辆豪华公车”纯属谣言。”
- 2011年08月09日受标准普尔下调美国评级影响，韩国股市连续两个交易日暴跌
- 2011年08月09日随着货币紧缩和实体经济衰退预期，通胀在7月触顶是大概率事件。但是，企望央行放松货币政策短期内仍难成现实。我们的政府对通胀的担心要远大于对实体经济的担心。
- 2011年08月09日央行通过加息来抑制通胀的可能性较小，而且中国经济应在坚持既定的长期调结构方向的同时，又保持经济短期稳定。
- 2011年08月09日从整体来看，今年短期特别是超短期理财产品发行的比较多，所以发行频率会比较高
- 2011年08月09日中国微博市场已过了用户注册的高峰期，现阶段各微博运营商已将重心转向了用户活跃度的提升，微博的命运即将接受考验
- 2011年08月09日“美元中心货币的不稳，引发了整个国际货币体系的系统性风险。为分散系统性风险，必要实行储备资产多元化，从这个意义上来讲，人民币国际化就是被寄予这个希望的。”
- 2011年08月09日决定主权信用评级的关键因素主要分为五类（如下表格1所示）：1、政治因素的得分；2、经济因素的得分；3、外部因素的得分；4、财政因素的得分；5、货币因素的得分
- 2011年08月09日英国首相卡梅伦将于周二(9日)召集危机处理小组应对已持续三天的骚乱事件。头戴兜帽和面具的骚乱分子在伦敦多个城区实施抢劫和纵火，骚乱还蔓延到其它三个城市。
- 2011年08月09日8月09日，周二欧洲股市小幅低开后跌幅逐渐加深，德国股市一度跌逾6%，市场紧张等待美联储货币政策声明。
- 2011年08月09日俄罗斯原子能集团第一副总裁伊万·卡缅斯基赫8日透露，为保证巴伦支海和喀拉海的生态环境，近期内必须解决打捞在北冰洋海域凿沉的两艘核潜艇以便进一步处理的问题。这两艘核潜艇的型号分别是卡-27和B-159。
- 2011年08月09日欧央行行长特里谢9日表示，欧央行已进入二级市场积极购买债券，但央行政策并未因此改变，并敦促欧元区各国政府尽快落实7月21日紧急峰会协议举措，来重建市场信心。
- 2011年08月09日国家统计局9日发布的数据显示，我国7月份社会消费品零售总额14408亿元，同比增长17.2%。其中，增幅最高的商品类别为金银珠宝，同比增长45.0%
- 2011年08月09日全球市场周一的大跌并非是对标普下调美债评级做出的反应，全球最安全的投资产品仍是美国国债。
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