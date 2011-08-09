亚行呼吁亚洲新兴市场采取措施应对美国信用降级 2011年08月09日 亚洲开发银行（亚行）9日呼吁亚洲新兴市场制定强有力的经济政策提振投资者信心，减少市场过度波动，保持经济弹性，以应对美国主权信用评级遭降和欧洲经济前景不明所带来的负面影响。

金银珠宝领涨我国7月社会消费品零售总额 2011年08月09日 国家统计局9日发布的数据显示，我国7月份社会消费品零售总额14408亿元，同比增长17.2%。其中，增幅最高的商品类别为金银珠宝，同比增长45.0%