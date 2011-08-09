- 2011年08月09日2011上半年，中海地产实现营业收入218.8亿港元，净利润68.4亿港元，销售额更是创新高实现了522.3亿港元
- 2011年08月09日据法制晚报报道，9日上午，北京市最大电话诈骗案的27名被告人在昌平法院听候宣判。该案主犯仝市伟因诈骗罪被法院一审判处有期徒刑13年，并剥夺政治权利3年。
- 2011年08月09日截至8月9日下午四时，大连焦炭期货收于2229元/吨，今日开盘2260元/吨，跌幅1.37%
- 2011年08月09日李治平认为，CPI上涨的主要推动因素来自食品。
- 2011年08月09日手机支付是电信运营商未来的重要业务，为此，电信、联通和移动这三大运营商都已开始排兵布阵。但有消息称，虽然这三大巨头都已开始进入手机支付领域，有业内知情人士透露，无论哪家运营商都还未拿到手机支付牌照。
- 2011年08月09日王光亚称，基本法是严肃大法，不能随便修改
- 2011年08月09日永和食品董事长林炳9日生表示，永和豆浆粉如果检验出有防腐剂、香精、色素等添加剂，永和食品将赔偿100万。
- 2011年08月09日
- 2011年08月09日中国移动在昨日发布的2011年上半年服务质量报告中介绍，最近五年，资费单价年均降幅为11.3%。2010年综合单价已降至0.137元/分钟，比10年前的0.76元/分钟下降了82%。
- 2011年08月09日
- 2011年08月09日陆志明表示，预计四季度物价涨幅可能会逐步回落，到年底下降到4%左右。同时，预计未来一段时间，利率和法定存款准备金率进一步提高的可能性都不大。
- 2011年08月09日伦敦警察厅表示将追捕通过黑莓信使服务发布“煽动性“信息的骚乱者
- 2011年08月09日我国出生人口的性别比有持续升高的迹象，有关部门将进一步加大有关工作力度，平衡出生人口比例
- 2011年08月09日年第二季度中国网上零售市场交易规模达到1924亿元，上半年累计网上零售交易额达3707亿元，同比增长74%
- 2011年08月09日7月、8月银行新增贷款总体偏紧，贷款利率普遍上浮，客户信贷成本飙升。目前多数银行对公贷款利率较基准利率普遍上浮一至四成。同时，零售业务方面，进入8月，五大行在北京地区全面取消了首套房贷优惠利率。
- 2011年08月09日7月、8月银行新增贷款总体偏紧，贷款利率普遍上浮，客户信贷成本飙升。目前多数银行对公贷款利率较基准利率普遍上浮一至四成。同时，零售业务方面，进入8月，五大行在北京地区全面取消了首套房贷优惠利率。
- 2011年08月09日从北京铁路局获悉，从8日起，北京地区火车票预售期从10天改为5天。据铁路内部人士透露，预售期的调整是为可能于9月1日开始的全国调整线路运行图做准备，此次调图的原因与“7·23”甬温线动车追尾特大交通事故有关。
- 2011年08月09日信诚基金表示，由于短期内通胀压力仍处于高位，货币政策不会轻易松动。但同时考虑到外部环境，欧美债务危机严重，世界经济增速放缓，国内货币政策进一步收紧的可能性也较小
- 2011年08月09日随着楼市调控的进一步深入，北京部分区域的房价开始明显松动。近期，通州“珠江拉维小镇”推出30套特价房，其中毛坯均价14500元/平方米，价格下调近万元。这也是继去年月亮河公园降价万元推出特价房后，通州第2个均价下调万元的楼盘
- 2011年08月09日土豆网向SEC提交的最新文件显示，其第二季度净营收为1.167亿元，同比增长94.5%；净亏损为7886.3万元，亏损同比扩大74.5%
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