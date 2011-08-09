- 2011年08月09日
- 2011年08月09日存煤及来水情况低于预期几成定局，南方电网电力缺口将进一步加大。全国电力供需情况同样不容乐观，中电联此前就预测，夏季电厂迎峰度夏发电压力较大。分析称，随着8月中上旬迎来用电最大高峰，电煤价格有望在近期重现上升走势。
- 2011年08月09日银行业裁员潮似乎预示着中短期全球经济复苏前景难见曙光
- 2011年08月09日7月CPI同比增长中，猪肉价格上涨56.7%，对CPI上涨贡献约1.46个百分点。
- 2011年08月09日受美股和欧洲股市大幅重挫，早盘亚太股市下跌等消息影响，沪深两市早盘双双低开，沪指一路下探到2437点附近，随后，地产股发力护住大盘的同时，题材股引领一波反弹，截至收盘，两市个股活跃度再度增强，抄底资金踊跃
- 2011年08月09日8日，工信部公布了该部与监察部、环境保护部等六部委联合下发的《关于开展全国稀土生产秩序专项整治行动的通知》，对存在稀土的盗采、超标开采、超计划生产等行为的企业责令停产整改，甚至可能吊销相关证照。
- 2011年08月09日8月9日万科宣布袁伯银辞去执行副总裁一职。
- 2011年08月09日国际油价继续深跌令市场观望情绪不断加剧，成品油价格下调有望于本月开启
- 2011年08月09日8日早些时候，季莫申科的律师尤里·苏霍夫宣读季莫申科的声明，称她希望她的丈夫亚历山大•季莫申科和女儿叶夫根尼娅•卡尔作为她的辩护人
- 2011年08月09日
- 2011年08月09日8月8日3时30分许，受台风“梅花”影响，大连福佳大化有限公司码头防波堤发生2处局部坍塌。当日，包括中央电视台在内的新闻记者前往现场采访，部分记者遭福佳大化现场员工的围攻
- 2011年08月09日虽然正式文件依然没有下达，但欧阳夏丹和郎永淳确定要加入《新闻联播》，两人已经试镜了几期，正式上岗的时间估计在下周
- 2011年08月09日因股东对该公司管理层处理支付宝事件的做法一直耿耿于怀，雅虎高层近期遭密集诉讼
- 2011年08月09日目前中国的通胀已经见顶，但潜在的通胀压力仍然存在；如果全球经济形势持续疲弱，国内在未来数月将有选择性的放宽信贷政策。
- 2011年08月09日乘用车信息联席会于日前公布统计数据显示，7月广义乘用车销量虽然同比增长了3.6%，但环比下跌了6.1%，也是今年3月以来销量最少的一个月。值得关注的是，由于厂家期望较高，库存高企现象仍无减弱趋势，而自主品牌处境十分困难。
- 2011年08月09日8月8日下午，云南省水利厅农村水电及电气化发展局办公室工作人员在接受采访时表示，“此事正在调查之中，省水利厅会统一对外公布调查结果”
- 2011年08月09日2011年1-7月期间，梅赛德斯-奔驰在华汽车销量总计109510辆，较上年同期增加50%。
- 2011年08月09日各级侨联要建立和完善侨联维护侨界群众权益的机制，强化城乡社区侨联的服务功能，积极探索为侨企、侨商个体等非公有制经济组织的管理服务工作，通过参政议政和侨情反映畅通广大侨界群众的利益诉求渠道
- 2011年08月09日中国侨联主席林军8月9日在此间召开的中国侨联八届五次常委会议上表示，少数民族地区侨联要继续重视和加强少数民族侨胞工作，并明确提出六项具体要求
- 2011年08月09日随着去年10月以来的货币紧缩，中国并未出现通胀与过热同步缓解，而是只见经济降温，不见通胀回头，而且通胀不断创新高，这只能说明中国通胀不是单纯货币超发所致
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