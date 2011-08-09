- 2011年08月09日针对媒体有关“大量解放军部队在广西边境地区集结”的报道，国防部新闻事务局今日回应称，这是广州军区有关部队进行了一次年度例行性演练
- 2011年08月09日百度说吧从成立到关闭发布入口仅用了一年时间。
- 2011年08月09日现已初步查实，湖南中医药大学在“专升本”之中确实存在向部分学生收取捐资助学费的行为
- 2011年08月09日要严格草原执法监督，加强草原征占用管理，依法查处非法征占用、乱开滥垦、乱采滥挖及其他侵占破坏草原的案件，及时纠正违反禁牧和草畜平衡管理规定的行为
- 2011年08月09日五粮液租用的LED广告看板长60英尺(1英尺约合0.3米)、宽40英尺，是时报广场面积最大、最醒目的广告看板
- 2011年08月09日7月份的CPI数据再创新高符合预期，预计在8月份会开始回落，趋紧的货币政策还会延续
- 2011年08月09日日本财务大臣野田佳彦向日本国会参议院金融事务委员会表示，在周一(8日)举行的G7财长会议上，各财长同意保持相互之间的密切联系，并将在外汇市场的行动方面通过适当方式进行合作，同时各财长确认，未来数周将进行特别密切的合作。
- 2011年08月09日在限购、限价等政策持续的影响下，土地市场愈发冷清。8日，在广州南沙今年首轮大规模宅地拍卖会上，尽管吸引保利、富力、碧桂园等12家房企参与，但依然有两幅宅地遭底价出让，最高的溢价率仅62.7%
- 2011年08月09日俄罗斯驻北约大使罗戈津在挪威出席一场新闻发布会时说：“就核武削减进程而言，美国军方在欧洲北部地区的导弹防御基础是一种真实的挑衅。”
- 2011年08月09日截至第二季度末，全国信用卡期末应偿信贷总额(信用卡透支余额)5851.06亿元，同比增长103.3%，较第一季度增加1113.24亿元，增长23.5%
- 2011年08月09日信用卡逾期半年未偿信贷总额较快增长，达到99亿元，同比增长36%，较第一季度增加17亿元
- 2011年08月09日伊朗前总统拉夫桑贾尼昨天也发表谈话说，“伊朗现在问题不是某个层面或某个阶层的问题，涉及伊朗政府的所有负责人，政府领导人应该在感觉或发现问题后立即改正，不要在错误道路上继续走下去”
- 2011年08月09日今年1-6月份山东全省装备制造业规模以上工业增加值增长17.9%，累计完成主营业务收入13913.4亿元，增长25.1%
- 2011年08月09日交银施罗德认为，7月CPI虽然仍旧保持在高位，但鉴于猪肉价格延续回落格局，通胀压力已经如我们预测的那样逐渐减弱
- 2011年08月09日奥巴马表示对美国信用前景有信心，呼吁两党拿出政治意愿齐心解决长期赤字问题，但仍未缓解投资者恐慌，纽约三大股市继续暴跌。
- 2011年08月09日好买基金研究中心认为，7月CPI虽然创新高，但随着国际大宗商品价格下跌及猪肉价格的趋稳回落，CPI应该是强弩之末，料将逐步回落
- 2011年08月09日虽然这个习惯让凯西的家人和朋友深受其扰，但是凯西觉得丈夫的骨灰在身边就是最好的安慰。在难过时，凯西就会对着骨灰罐哭泣，并喃喃自语“我好想你”
- 2011年08月09日杰奎琳还在录像带中曝光第一家庭的诸多丑闻，她暗示肯尼迪生前与一名19岁的白宫实习生有染，自己曾在卧室里发现过其他女人的内
- 2011年08月09日85岁、盛传整容整上瘾的席尔瓦，是西班牙最有钱女人之一，拥有十多座城堡，收藏了无数著名艺术品，更是英王詹姆士二世、英国二战首相丘吉尔和已故黛安娜王妃的远亲
- 2011年08月09日包括美国在内的13个国家驻捷克大使发表声明说，他们跟捷克同性恋和双性恋者站在一起，支持举行的同志骄傲游行
热点商讯
- 上市银行险企季报 公务员该不该涨工资 马航失联
- 传统媒体困局 财经年会2014 奥赛康暂停IPO
- 分化 楼市调控新名词 李克强经济学 玉林狗肉之争
- 3·15维权日 2014全国两会 万庆良落马
- 美国《反海外腐败法》为何与你我有关 天府峰会2014
- 海尔 爱的礼物 国家发展论坛 五道口金融论坛
- 地产趋势论坛 达沃斯 博鳌 联合国基金会气候传播
- 城镇化论坛 布局大数据驱动企业创新 科斯逝世
每日焦点
排行榜
- 热文
- 本周热文
- 热图
- 热评
- 博客
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1北京举行首届西红柿大战 湿身男女
- 2河南上演红色娘子军活捉“小鬼子”
- 3北京地铁13号线西直门至大钟寺区间冒烟起火
- 4武汉：耗资38亿元的编钟造型“黄金屋”亮相
- 5山东临沂街头现三轮“炫技哥”
- 6美国一列火车运载飞机脱轨 3架波音翻入河中
- 7伊拉克极端组织摧毁至少10座神庙及清真寺
- 8西班牙奔牛节开幕 民众互洒红酒狂欢
- 1Kickstarter将推出机器自动审核 加快融资服务...
- 2[短标]法兴银行：法国正在经历缓慢复苏，预计今年GDP增...
- 3里德&183;霍夫曼：LinkedIn中国策略是激进且有耐心...
- 4美国警告阿富汗若出现非法夺权 将撤走援助...
- 5在一个将由数据说了算的商业世界，数据大还是人大？...
- 6澳调查分析离婚与分居对女性经济方面影响...
- 7LG日公司网站遭“山寨” 提醒消费者勿上当...
- 8欧央行或只给银行业48小时检讨压力测试结果...
- 财讯集团
- 合作伙伴
- 财经资讯
- 股票金融
- 商务管理
- 时尚娱乐
- 友情视频
- 友情链接
- SEEC财讯
- 和讯
- 体育画报
- TimeOut消费导刊
- 中国汽车画报
- 动感驾驭
- 新旅行
- 美好家园
- 新地产
- 证券市场周刊
- HisLife他生活
- 成功营销
- 证券市场红周刊
- 旗星公司
- 红秀Grazia
- 哈佛商业评论
- 新浪财经
- 腾讯财经
- 网易财经
- 凤凰财经
- 中金在线
- 路透中文网
- FT中文网
- CCTV经济频道
- 金融界
- 第一财经
- 中国新闻周刊
- 经济观察网
- 中国周刊
- 创业邦
- 大宗商品网
- 中小企业服务平台
- 中国网财经中心
- 宏观经济学会
- 平遥国际摄影展
- 同花顺
- 美通社
- 卓创资讯石油网
- 《支点》杂志
- 环境与生活网
- 新财富