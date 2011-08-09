- 2011年08月09日纽约股市道琼斯指数8日下跌超过600点，华盛顿知名智库布鲁金斯学会高级研究员巴里·博斯沃思认为，股市跳水与标普下调美国信用评级本身没有太多直接关联，但降级导致的美国经济前景不确定性增加确实加剧了市场恐慌情绪。
- 2011年08月09日迪亚洛称卡恩的行为羞辱了她，并剥夺了她的尊严。她称这不仅对她身心造成伤害，并对她的职业和声誉造成不可挽回的影响
- 2011年08月09日烧黑的建筑、破碎的玻璃，被砸毁的公共电话亭，关门歇业的店铺……6日以来，连续发生的暴力骚乱让伦敦几成“街头战场”，伦敦北部托特纳姆、东部哈克尼以及南部布里克斯顿等地区居民生活受到严重影响。
- 2011年08月09日中国对于婴儿遗体、胎儿遗体，以及胎盘的管理和处置都是有严格的规定的
- 2011年08月09日包括陈其迈、党发言人徐佳青及其他党务主管在内的电脑，都已被黑客透过木马程式掌握个人帐号、密码，进而闯入系统窃取资料
- 2011年08月09日山西方面认为媒体的报道还是存在一定问题的，这两天山西的媒体和中央的媒体也进行了大量的报道，关键是对于食醋的概念的判断
- 2011年08月09日实践证明许多医院都已经达到了指标。如果目前还没有做到，就应该查找原因，进行整顿和提高
- 2011年08月09日
- 2011年08月09日录像带显示，一名嫌疑人吕氏及其共谋当时在一家赌场里现百家乐。其中一人在衣袖里塞了一部小型摄影机拍摄扑克牌在洗牌动作时的顺序。另一名共谋将会根据录像，并通过电话来向同伙通报
- 2011年08月09日苹果对欧洲市场的占领并不充分，为其竞争对手留下空间。把握欧洲市场并降低价格，将是对抗苹果的必要手段
- 2011年08月09日我们的工作现在收入不算高，你追求奢侈的生活做不到，但可以有个稳定的生活。随着事业的发展，咱们一起把我们的收入不断改善，提高一点待遇
- 2011年08月09日日本银行（央行）9日公布的7月份货币供应量（平均存量）初值显示，包括现金、活期存款及除邮政储蓄银行外的国内银行存款的广义货币（M2）余额同比增加2.9%，达到801.7亿日元（约合人民币67亿元），增幅与上月持平
- 2011年08月09日巴菲特和格罗斯，股市和债市的两大至尊天王，都选择做多头，试问，现在的全球市场大跌，是否有点极端情绪化？
- 2011年08月09日日本宫城县各市町进行的人口推算调查显示，该县石卷市、气仙沼市等沿岸地区15个市町的人口在东日本大地震后减少了约2.4万。除去在地震中死亡和失踪的人员，有1万多人已搬至该县内陆地区或已离开该县
- 2011年08月09日CPI通胀在7月后至年底将稳步回落至大约4.0%的水平，然后会在该水平维持两年
- 2011年08月09日2011年1至7月份，中海累计实现房地产销售额602.9亿港元，同比增长82.4%，累计实现销售面积356.5万平方米，同比增长34.7%。在调控背景下，中海的销售均价仍上涨35.2%。可见高端住宅市场的价格并未受到调控影响
- 2011年08月09日中国政府一直使中国人对外汇储备有一个误解，也就是外汇储备代表了中国人的利润，是中国人的“血和肉”。但事实却是，中国人民银行通过从中国人民借钱来积累外汇储备
- 2011年08月09日反映工矿、居住和商服等用地实际交易价格变动和趋势的出让价格指数，由第一季度的298点回落到第二季度的258点，降幅为13.4%，由偏热状态回归正常的运行区间
- 2011年08月09日新方案提出了股东大会以债务人名义债务提出和解的议案，并要求ST广夏管理人立即撤回其已经向银川市中级人民法院提出的要求裁定批准原重整方案的申请
- 2011年08月09日
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