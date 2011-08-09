- 2011年08月09日如果康菲在限期内不能按照要求完成油污处理相关工作，将会受到更严厉的处罚。此前罚款为行政处罚，不包括赔偿和更严厉的处罚——北海分局新闻负责人
- 2011年08月09日受美股和欧洲股市大幅重挫，早盘亚太股市下跌等消息影响，沪深两市早盘双双低开，沪指一路下探到2437点附近，随后，地产股发力护住大盘的同时，题材股出引领的一波反弹后，从而推动着A股市场的企稳。
- 2011年08月09日香港金管局发言人表示，已注意到欧美股市周一已经遭遇了大幅下跌，金管局预计香港股市今日同样将经历大幅波动。由于避险情绪升温，有可能部分资金将流出香港市场；这是正常现象。他补充说，香港金融市场仍在有序运转
- 2011年08月09日骗取保障房资格者的行为还将记入河北省数字住房保障信息管理系统，终身不再受理其城镇住房保障申请
- 2011年08月09日
- 2011年08月09日资金面逐渐趋于宽松、外围经济疲软令债市回暖
- 2011年08月09日有分析人士指出，这显示出银行间紧张的资金面状况在最近有所缓解。但是大部分观点认为，资金面紧张情况缓解只是短期的状况，从长期来看，这种状况并不一定能够很好保持
- 2011年08月09日由于中俄在石油供应价格上的争议，俄石油管道运输公司表示将与中石油对簿公堂。俄媒认为，此举可能性很小
- 2011年08月09日据21世纪经济报道消息，有铁道部内部人士透露，因为京沪高铁故障率过高，长春轨道客车股份有限公司(简称“长客”)为京沪高铁提供CRH380BL车型的生产线已经被停产整顿。但中国北车董秘谢纪龙则表示，并没有停产，只是暂缓了该车型出厂
- 2011年08月09日当初销售时，平安银行对上述三款理财产品给出5%-25%的收益率预期，但三款理财产品7月31日到期时，净值分别为0.6995元、0.6638元、0.7745元；相应亏损了30.05%、33.62%、22.5%
- 2011年08月09日
- 2011年08月09日对于医院用药数量的限定，我们今年的工作重点仍然是三级医院50种，二级医院35种，不会放宽
- 2011年08月09日交行首席经济学家连平表示，三季度将成为全年CPI的高点，货币政策不会因此收紧，还将维持稳定。
- 2011年08月09日目标物业位于上海浦东区世纪大道，坐落于浦东竹园商业区，邻近陆家嘴金融区，距离金茂大厦与东方明珠电视塔仅三公里
- 2011年08月09日根据华尔街日报报道，摩根大通将年底前现货黄金的目标价上调39%，预计金价将至少达到每盎司2500美元。该行称，金价走高将伴随大幅振荡，其上行动力来源于不断加大的金融危机重现可能性
- 2011年08月09日8月8日，中国棉花价格指数已经跌至19635元/吨，比这一轮棉价高峰3月时的31000元/吨，大幅下跌近40%
- 2011年08月09日调研表明，党外知识分子在中央国家机关数量多、分布广、层次高、影响大，是中央国家机关中的一支重要力量。做好机关党外知识分子工作，是集中大家智慧，调动不同社会政治力量，完成全面建设小康社会历史使命的重要组成部分
- 2011年08月09日瑞银证券首席中国经济学家汪涛认为，由于通货膨胀压力仍然存在，8月或加息25个基点。如果加息确实发生，并且CPI通胀在8月后回落（即便较为缓慢），这将会是年内最后一次加息
- 2011年08月09日去年净利润6000万元，公司决定将其中1700万元挪到今年，今年上半年净利润号称3000万元，其实只有1300万元
- 2011年08月09日监管层支持设立省级、计划单列市政府保障性住房融资平台，负责统筹本省、计划单列市的廉租房、公租房和棚户区改造三类保障性住房的管理、融资和偿债
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