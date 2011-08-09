- 2011年08月09日“一般而言，煤炭产能每提高一吨，建设成本(含设备、施工等)约为300元。产能提升6亿吨，则需1800亿元投资。按照企业自有资金比例占30%计算，所需银行信贷、融资规模近1300亿元”
- 2011年08月09日今年上半年实现营业收入10.35亿元，同比增长10.49%；实现归属于母公司股东的净利润4.40 亿元，同比增长4.21%。报告期内，国元证券实现自营业务收入7647万元，比去年同期增长2052.38%
- 2011年08月09日标普调降一系列美国保险公司的级别，包括将巴菲特麾下伯克希尔哈撒韦公司的评级由“稳定”调降至“负面”。
- 2011年08月09日尼亚德此次从哈瓦那出发，终点是佛罗里达礁岛群，整个行程约166公里，将历时60小时
- 2011年08月09日目前，发生山石坠落地段已经实施隔离，伤者正在积极救治，善后事宜正在处理之中。该县已经要求全县旅游企业汲取教训，举一反三，认真做好安全隐患的排查、治理工作
- 2011年08月09日据韩联社报道，世界黄金理事会的数据显示，截止到今年3月份，中国的黄金储备已经达到1054.1吨。这一数字接近美国储备量的八分之一。中国在2009年前的6年中黄金储备量一直保持在600吨
- 2011年08月09日据报道，这名英军士兵隶属在阿富汗南部赫尔曼德省帮助训练当地警察的英军军营
- 2011年08月09日现在中国亟须思考如何利用外汇储备的问题。首先要思考中国的经济发展需要多少外汇，其次是外汇资产安全是否要投在美债上
- 2011年08月09日宝石隐形眼镜共有4款设计，包括18颗钻石加白金、18颗钻石加黄金、纯白金和纯黄金。一对共重5克，戴上后离眼角膜约6至9毫米，可保存水分滋润双眼，而且设计透气，佩戴舒适，更可为客户度身订造，以矫正视力
- 2011年08月09日韩美两国军队在电脑上进行的UFG模拟演习中，美军方面将有包括3000名海外增援等共计2.2万余人参加，韩国方面将有作战司令部级以上的20余万名军人参加
- 2011年08月09日CPI是加权算出的指数，而收入则是直接调查入户汇总的各种收入的总和。不能直接用收入名义增速减去CPI涨幅，就得出居民的实际收入
- 2011年08月09日因上半年结算面积的增加且结算项目毛利率较高，2011上半年招商地产实现净利润14.7亿元，同比增长40%。随着下半年中端楼盘的推出，在激烈的市场竞争下，招商地产的销售均价或将下降
- 2011年08月09日上半年扩充项目资源103 万平方米
- 2011年08月09日SST集琦发布公告称，鉴于公司的重大资产置换及以新增股份吸收合并国海证券有限责任公司已获得中国证监会的核准，并已实施完毕，公司股票将于8月9日复牌。耗时逾4年半的国海证券借壳上市计划终获成功
- 2011年08月09日良好的业绩让公司信心满满的投巨资解决电石和电力自给率低的问题
- 2011年08月09日主营产品的价格提升，毛利率提高，此外收购公司股权增加了权益收益
- 2011年08月09日TCL集团发布的2011年上半年财报显示，今年上半年TCL集团收入273.55亿元，同比增长18.08%，实现净利润5.39亿元，同比增长241.67%
- 2011年08月09日南车上半年营业收入和净利润都在大幅增长，但是应收账款增长幅度更为惊人，且经营现金流出现明显下降且现巨幅赤字，这给南车财务带来了一些隐忧
- 2011年08月09日南车上半年营业收入和净利润都在大幅增长，但是应收账款增长幅度更为惊人，且经营现金流出现明显下降且现巨幅赤字，这给南车财务带来了一些隐忧
- 2011年08月09日仍以每年约300万人的速度递增，预估到2030年时将增至1.1亿人左右。有60%失地农民生活困难，没有因失地影响基本生活的只占30%。有81%的失地农民对未来生活担忧，其中担忧养老占72.8%、经济来源占63%、医疗占52.6%
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