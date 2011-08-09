奥巴马说美军将继续完成在阿富汗使命 2011年08月09日 奥巴马当天在白宫发表声明说，美军将把在阿富汗的“艰难工作”继续下去，帮助阿富汗建立起一个更为强有力的政府，并确保阿富汗不会成为恐怖分子的安全港