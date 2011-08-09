- 2011年08月09日这是自2004年该市开展景气指数调查以来，广州第二次跌入不景气的范围区间。今年上半年广州的汽车等3大支柱产业增长乏力，增速一度呈负增长态势。
- 2011年08月09日因精细玻璃、太阳能等新兴产业快速发展，2011上半年南玻销售收入及利润均创历史新高，业绩同比增长超过30%
- 2011年08月09日扩改建和新修路段短期难以贡献盈利，而高速公路收费政策承压，使得公司微利前行
- 2011年08月09日国际油价高企吞噬公司整体效益，而下半年新船投入和提交效果提前，公司业绩将逐季回升
- 2011年08月09日快消品关键在于品牌及规模效应，品牌力的增强有望带来毛利率拐点向上
- 2011年08月09日因受全球经济低迷、新船交付快速投放及运价持续低迷三个因素影响，预计下半年海运市场形势将比上半年更严峻
- 2011年08月09日5日晚这架支奴干直升机在反塔利班作战中坠毁，造成38人丧生——30名美军战士，许多是突击队员，加上7名阿富汗突击队员和1名口译员
- 2011年08月09日据韩国国际金融中心和证券业界9日表示，韩国政府发行的外币债券5年期CDS溢价8日上升到136bp（1bp=0.01%），属自2010年6月11日（137bp）以来的最高值
- 2011年08月09日8月9日，KOSPI（韩国综合股价指数）指数下跌约4%，失守1800点，KOSDAQ（韩国股市创业板市场）指数跌幅超过5%，失守450点关口
- 2011年08月09日日本、美国和俄罗斯经济增长出现拐点的信号更加明确；其他发达国家和包括中国、巴西和印度在内的主要发展中国家经济活力下降
- 2011年08月09日
- 2011年08月09日作为北京市唯一的有线电视网络运营商，歌华有线的区域垄断地位和政府支持将使其在三网融合中获得优势
- 2011年08月09日英格兰中部城市伯明翰市中心8日也出现骚乱事件，一些商铺被破坏和抢劫。这是骚乱首次扩展到伦敦以外地区。当地警方发言人称，已逮捕一些破坏分子，目前正在追捕其他肇事者
- 2011年08月09日欧盟通过红十字会与红新月会国际联合会（IFRC）向朝鲜提供了20万欧元（相当于28万美元）的水灾赈灾援助
- 2011年08月09日9日早晨亚太地区主要市场恐慌情绪依旧，东京股市日经股指开盘5分钟即下跌311.90点，报8785.66点，跌幅达3.43%。韩国首尔股市综合指数开盘5分钟后下跌84.66点，报1784.79点，跌幅达4.53%
- 2011年08月09日在高价铁矿石的重压下，中国钢铁行业在上半年的利润率仅为3%，预计净利润为500多亿元，不及两大矿业巨头一半
- 2011年08月09日食品价格同比上涨14．8％，其中猪肉价格同比上涨56．7％
- 2011年08月09日道琼斯指数暴跌634.76点，跌幅达5.55%，标准普尔500种股票指数和纳斯达克指数分别重挫6.66%和6.90%，原油价格暴跌6.4%
- 2011年08月09日北京、上海、广东、江苏等房地产发展一线地区房地产业单位银行结算账户数量环比增速已连续五个季度低于全国平均水平
- 2011年08月09日奥巴马当天在白宫发表声明说，美军将把在阿富汗的“艰难工作”继续下去，帮助阿富汗建立起一个更为强有力的政府，并确保阿富汗不会成为恐怖分子的安全港
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