莫斯科东南一家仓库发生火灾 2011年08月09日 火灾发生在当地时间20时许，位于莫斯科东南的一座存放铜线的仓库起火，随后借助风势蔓延至附近的一栋三层建筑。此前有报道称，该仓库属于邻近的一家肉联厂所有

标普下调房地美和房利美信用评级 2011年08月09日 标普公司一位高管表示，标普目前正在对与美国国债相关联部门的受影响情况进行调查，并会立即发布有关这些部门的评级受何影响的消息

法内政部长称法国反恐形势严峻 2011年08月09日 盖昂接受法国媒体采访时说，“基地”组织等恐怖组织已明确视法国为敌人，并曾经尝试针对法国发起恐怖袭击

穆迪认为美国未来能就债务问题达成新的协议 2011年08月09日 评级机构穆迪投资者服务公司8日重申，如果美国财政及经济前景持续恶化，将在2013年以前下调美国主权信用评级，但穆迪认为在此之前美国国会将达成新的削减债务协议

伊拉克逊尼派政党发表声明反对美军继续驻伊 2011年08月09日 “全国对话阵线”发言人哈米德·穆特拉克当天在首都巴格达举行的新闻发布会上说，该政党反对美军在驻留期限到来后继续保留部分兵力“帮助伊拉克军队训练”

杨洁篪表示中方对中国和苏丹关系感到满意 2011年08月09日 经过半个多世纪的发展，两国已形成了长期稳定、内容广泛的友好合作关系，在政治、经贸、文教、卫生等领域的友好合作富有成效

台风梅花登陆朝鲜 辽鲁等地解除风暴潮警报 2011年08月09日 8日晚上起黄渤海各岸段潮位将逐渐恢复正常，辽东半岛南岸、辽东湾的风暴增水持续回落

潘基文表示希望从国际层面考虑核能存废问题 2011年08月09日 正在日本访问的联合国秘书长潘基文8日在与日本外相松本刚明会谈后举行的记者会上说，如果各国能从地区和国际层面来考虑核能存废问题，会更好地促进能源在全世界的利用