- 2011年08月09日据由反对派控制的班加西“自由利比亚”电视台报道，“全国过渡委员会”主席穆斯塔法·阿卜杜勒-贾利勒已解散委员会执行局，并任命马哈茂德·吉卜里勒对该局进行重组
- 2011年08月09日双方目前计划就达成一项监督协议进一步采取行动，其中包括中方监管官员访问华盛顿，并互派工作人员观察对方对审计公司的监督
- 2011年08月09日火灾发生在当地时间20时许，位于莫斯科东南的一座存放铜线的仓库起火，随后借助风势蔓延至附近的一栋三层建筑。此前有报道称，该仓库属于邻近的一家肉联厂所有
- 2011年08月09日标普公司一位高管表示，标普目前正在对与美国国债相关联部门的受影响情况进行调查，并会立即发布有关这些部门的评级受何影响的消息
- 2011年08月09日盖昂接受法国媒体采访时说，“基地”组织等恐怖组织已明确视法国为敌人，并曾经尝试针对法国发起恐怖袭击
- 2011年08月09日大部分稀土氧化物的价格在半年内都翻了数倍，致使包钢稀土上半年业绩大幅增长
- 2011年08月09日评级机构穆迪投资者服务公司8日重申，如果美国财政及经济前景持续恶化，将在2013年以前下调美国主权信用评级，但穆迪认为在此之前美国国会将达成新的削减债务协议
- 2011年08月09日7日深夜的一场大规模骚乱和随之而来的抢劫、打砸、火烧店铺打破了伦敦南部布里克斯顿持续近10年的相对稳定，留下的不仅是满目疮痍，更是人们对失去平静生活的担心与不安
- 2011年08月09日2011年1-6月，招商银行实现净利润185亿元，同比增长40.12%
- 2011年08月09日“全国对话阵线”发言人哈米德·穆特拉克当天在首都巴格达举行的新闻发布会上说，该政党反对美军在驻留期限到来后继续保留部分兵力“帮助伊拉克军队训练”
- 2011年08月09日在提高债务上限问题上长达数月的争论是美国评级被下调的原因，由此导致市场和评级机构怀疑美国政治系统的行动能力
- 2011年08月09日据通用汽车近日发布的数据，上半年其全球销量增长了8.9%至453.6万辆。紧随其后的德国大众汽车公司以413万辆的销量位居第二，丰田上半年的销量为371万辆，列第三位
- 2011年08月09日七月以来的高温、少雨天气致使湖南南部、贵州西部、广西西北部、重庆南部和云南东部等地部分地区出现中到重度气象干旱
- 2011年08月09日韩国政府认为，继领土、领空和领海之后，网络空间是国家应予防卫的又一领域，因此应加强预防、侦测和应对能力，建立相关的制度和基础
- 2011年08月09日斯里兰卡总统拉贾帕克萨8日说，中国的发展为包括斯里兰卡在内的发展中国家树立成功典范，斯希望借鉴中国的发展经验。他表示将进一步深化两国经贸合作，加强文化及民间交流，不断把斯中全面合作伙伴关系推向新的发展高度
- 2011年08月09日经过半个多世纪的发展，两国已形成了长期稳定、内容广泛的友好合作关系，在政治、经贸、文教、卫生等领域的友好合作富有成效
- 2011年08月09日因为楼市成交量的下滑，导致部分中介门店关门歇业。年初时，北京中介行业排名第三的鑫尊地产便关店50家，门店数量也从250家下降到200家
- 2011年08月09日8日晚上起黄渤海各岸段潮位将逐渐恢复正常，辽东半岛南岸、辽东湾的风暴增水持续回落
- 2011年08月09日正在日本访问的联合国秘书长潘基文8日在与日本外相松本刚明会谈后举行的记者会上说，如果各国能从地区和国际层面来考虑核能存废问题，会更好地促进能源在全世界的利用
- 2011年08月09日受标准普尔首次下调美国主权信用评级影响，8日全球股市哀鸿一片，澳大利亚股市也未能幸免
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