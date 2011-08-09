日本航天政策将更重产业化 2011年08月09日 日本政府航天开发战略总部的专门调查会8日就本国航天政策应该重点发展的领域公布报告，要求将与产业化相关的项目作为政策重点

新加坡调低今年经济增长预测 2011年08月09日 新加坡总理李显龙8日表示，新加坡今年经济增速的最新预测为5%至6%。新加坡政府上次公布的经济增速预测为5%至7%

卫生部启动全民健康卫生人才保障工程 2011年08月09日 卫生部日前制定《全民健康卫生人才保障工程实施方案》。方案提出，到2020年，培养造就一批医学杰出骨干人才，支持培养5万名专科方向的住院医师，通过多种途径培训30万名全科医师

美国信用评级下降拖累全球股市 2011年08月09日 美国主权信用评级历史上首次遭遇降级，带来最明显、直接的影响是全球股市的暴跌和国际黄金交易价格迅速再创新高，一举站上每盎司1700美元高位

西班牙10年期国债风险溢价大幅下降 2011年08月09日 西班牙10年期国债风险溢价上周一度突破400基点大关，最高升至421点，给市场制造了不小的心理恐慌

粮农组织认定乌干达粮食安全形势总体稳定 2011年08月09日 报告指出，2010年，乌干达谷物生产良好，提高了当地家庭粮食储量和收入，增加了粮食的市场供应

奥巴马说美国需要解决长期赤字问题 2011年08月09日 奥巴马说，只要有足够的政治意愿，美国的经济问题是“可以解决的”。他希望美国信用评级被下调能给国会议员们带来新的紧迫感，去解决美国长期的赤字挑战

法国财长表示法国将努力减少赤字 2011年08月09日 法国将信守承诺，本着对各个伙伴国家负责的态度，力争在2013年将赤字降到2008年金融危机前的水平。他同时强调，法国目前的赤字已到了非减不可的地步，必须采取更加坚决和严厉的措施

范龙佩强调尽快落实欧元区特别峰会决定至关重要 2011年08月09日 范龙佩在声明中还对西班牙和意大利提出的加强财政纪律的进一步措施表示肯定，并对欧洲央行周末决定购买欧元区一些国家的债券表示欢迎，称这一决定有助于维护欧元区的金融稳定

中美监管层就审计监管合作会谈发表公告 2011年08月09日 公告说，本次研讨会的成功举行表明中美双方在公众公司审计监管合作方面迈出了重要的一步