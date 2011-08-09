- 2011年08月09日日本政府航天开发战略总部的专门调查会8日就本国航天政策应该重点发展的领域公布报告，要求将与产业化相关的项目作为政策重点
- 2011年08月09日新加坡总理李显龙8日表示，新加坡今年经济增速的最新预测为5%至6%。新加坡政府上次公布的经济增速预测为5%至7%
- 2011年08月09日“7·23”动车事故后首只债券90天期超短期融资券，发行利率达到5．55％，较铁道部2月份发行的同期限超短融利率高出163个基点。此番发行200亿元超短融，要比2月份多付超过8000万元利息。
- 2011年08月09日西南印度洋是中国大洋协会刚刚申请下来的多金硫化物矿区，拥有专属勘探权，以及商业开发优先权。一面是商业开发之路遥遥无期，一面是科研价值颇受肯定。多金硫化物矿区目前还只是个科学实验场
- 2011年08月09日据南方电网公司(下称“南方电网”)官网8日消息称，受五省区用电需求增长较快、来水严重偏枯以及煤炭供应不足等因素影响，南方电网供电形势紧张
- 2011年08月09日从此，业余游泳锻炼有了新标准，“金海豚”就是级别最高的“一级”代名词
- 2011年08月09日卫生部日前制定《全民健康卫生人才保障工程实施方案》。方案提出，到2020年，培养造就一批医学杰出骨干人才，支持培养5万名专科方向的住院医师，通过多种途径培训30万名全科医师
- 2011年08月09日美国主权信用评级历史上首次遭遇降级，带来最明显、直接的影响是全球股市的暴跌和国际黄金交易价格迅速再创新高，一举站上每盎司1700美元高位
- 2011年08月09日西班牙10年期国债风险溢价上周一度突破400基点大关，最高升至421点，给市场制造了不小的心理恐慌
- 2011年08月09日
- 2011年08月09日报告指出，2010年，乌干达谷物生产良好，提高了当地家庭粮食储量和收入，增加了粮食的市场供应
- 2011年08月09日
- 2011年08月09日奥巴马说，只要有足够的政治意愿，美国的经济问题是“可以解决的”。他希望美国信用评级被下调能给国会议员们带来新的紧迫感，去解决美国长期的赤字挑战
- 2011年08月09日法国将信守承诺，本着对各个伙伴国家负责的态度，力争在2013年将赤字降到2008年金融危机前的水平。他同时强调，法国目前的赤字已到了非减不可的地步，必须采取更加坚决和严厉的措施
- 2011年08月09日范龙佩在声明中还对西班牙和意大利提出的加强财政纪律的进一步措施表示肯定，并对欧洲央行周末决定购买欧元区一些国家的债券表示欢迎，称这一决定有助于维护欧元区的金融稳定
- 2011年08月09日公告说，本次研讨会的成功举行表明中美双方在公众公司审计监管合作方面迈出了重要的一步
- 2011年08月09日
- 2011年08月09日安永称资源民族主义已成为全球矿业和金属业公司面临的最大商业风险，同时供应能力的约束因素继续在十大商业风险中占据主导地位
- 2011年08月09日渣打银行（香港）有限公司亚洲区总经济师关家明8日表示，渣打银行不打算因为本次事件而对香港经济增长前景作出调整
- 2011年08月09日阿联酋航空负责环保事务的高级副总裁安德鲁·帕克在新闻发布会上说，从2012年开始，该公司所有航班都将遵从欧盟的限排方案
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