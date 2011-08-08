- 2011年08月09日《美欧竞相“比丑” 全球同遭股灾》等12则
- 2011年08月09日多数机构认为，今年通胀压力在6月份、7月份会见顶，下半年随着猪肉价格回落和翘尾因素减弱，通胀总水平会出现回落
- 2011年08月09日国海证券8月9日复牌交易，复牌当日股票交易不设涨跌幅限制
- 2011年08月09日奥巴马指出，现在需要做的是实施税收改革，要求那些具有支付能力的公民来承担公平的责任，以及对医疗保健(Medicare)等医疗项目作出适度的调整。进行这些改革并不需要任何根本性的措施，真正需要的是常识和妥协
- 2011年08月09日纽约商业交易所(NYMEX)下属商品交易所(COMEX)12月份交割的黄金期货价格上涨61.40美元，报收于每盎司1713.20美元，涨幅为3.7%
- 2011年08月09日纽约原油期货价格周一收盘下跌至自去年11月底以来的最低水平
- 2011年08月09日周一标准普尔公司下调美国信用评级后的第一个交易日，美国股市大幅下跌，道指重挫628点，创出2008年12月1日以来的最大点数跌幅。纽约原油期货价格周一收盘下跌至自去年11月底以来的最低水平。
- 2011年08月08日美国历史上首次丧失3A主权信用评级的消息极大打击市场信心，投资者担心，美国经济陷入二次衰退的风险将加大，市场纷纷采取避险抛售操作
- 2011年08月08日
- 2011年08月08日巴菲特在美国CNBC电视频道网站发布的访谈节目中表示，尽管美国国债收益率较低，但他仍在买进
- 2011年08月08日
- 2011年08月08日英拉是泰国前总理他信的妹妹，现年44岁，先后在泰国清迈大学和美国肯塔基州立大学获得政治学学士和硕士学位
- 2011年08月08日
- 2011年08月08日受标普下调美国信用评级影响，市场情绪焦虑恐慌
- 2011年08月08日山西证券发布半年报显示，上半年实现营业收入5.4亿元，同比下降9.06%；实现净利润1.13亿元，同比跌幅达44.86%。出现如此大跌幅的原因主要是因为证券经纪业务、期货经纪业务、投行业务的营业利润率均出现了下滑
- 2011年08月08日7月汽车行业销量环比出现较大的负增长，产大于销的局面也仍然存在
- 2011年08月08日进入7月份传统淡季后相当一部分企业业绩较二季度前半段出现了大幅回落
- 2011年08月08日进口车三大车型呈现全面增长态势，中国奢侈品销售大国的大环境下，超豪华品牌实现翻番
- 2011年08月08日葡萄酒、白兰地、起泡酒和保健酒销售收入保持了不同幅度的增长，特别是中高档葡萄酒增长较快
- 2011年08月08日由于应收票据贴现利息高于同期贷款利息，公司为减少财务费用，票据贴现改为从银行贷款，现金流量净额大幅下滑
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