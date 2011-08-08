温州动车事故已有35位遇难者家属签订赔偿协议 2011年08月08日

香港7月底外汇储备资产环比增加16亿美元 2011年08月08日 2788亿美元的外汇储备资产总额大约相当于香港流通货币的9倍，占港元货币供应M3的56％

税务总局明确个人终止投资经营收回款项征收个税问题 2011年08月08日

财政部代理发行6省市地方债220亿元 2011年08月08日 财政部决定代理发行2011年黑龙江、江苏、宁波、安徽、湖北、湖南省(市)地方政府债券(四期)，实际发行面值为220亿元

重庆扩大微型企业政策享受群体范围 2011年08月08日 重庆市将对个体工商户和微型企业的发展实行分类帮扶，不拘形式、不限规模、不论身份，放开、放宽、放活，切实加快推进市场主体发展