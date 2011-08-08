- 2011年08月08日该局新闻办一位负责人表示，因为送检的“1水样”中含有黑色泥沙，而且样品中含油量太少，所以机器无法检测
- 2011年08月08日2008年1月至2010年2月间，吴伟坤利用担任无锡市国土资源局副局长、局长的职务便利，先后收受华仁建设集团有限公司等5家公司相关人员的款物共计555万元，以及本单位下属为获得职务提拔而贿赂的财物2．2万元
- 2011年08月08日安永称资源民族主义已成为全球矿业和金属业公司面临的最大商业风险，同时供应能力的约束因素继续在十大商业风险中占据主导地位
- 2011年08月08日5年期地方债利率4.12%，机构认购积极
- 2011年08月08日
- 2011年08月08日欧美政府在当下，除了宽松货币虎狼之药之外，已经无计可施，欧洲央行已经选择灌水了，美联储QE3计划已是如箭在弦
- 2011年08月08日法国能源集团GDF-Suez SA与中国投资有限责任公司接近达成一项协议，中投公司可能将以约30亿欧元的价格收购前者旗下勘探和生产子公司30%的股权。GDF Suez董事会将在未来两天开会讨论这项潜在协议
- 2011年08月08日5日，昆明市首座风力发电厂——富民县大风丫口风电厂开始在风塔上进行风机塔筒吊装，标志着项目正式进入设备安装阶段。据悉，大风丫口风电厂将于年内投入运行。
- 2011年08月08日继6月以7.15亿元挂牌转让股权未果后，中国建设银行内蒙古分行将所持有的包头钢铁(集团)有限责任公司5.63%股份再度挂牌转让，转让价格下降至6.43亿元，较7.15亿元的评估价格折价10.07%
- 2011年08月08日
- 2011年08月08日伴随着西部测图工程和1:5万基础地理信息数据库更新工程的竣工，我国首次实现1:5万基础地理信息对全部陆地国土的全覆盖，为西部大开发相关工程提供支持
- 2011年08月08日数据显示8月1日至8月7日，环渤海煤炭库存量由上周的1591.3万吨，增加至1627.5万吨，本周环渤海四港煤炭库存量与上周环渤海四港煤炭库存量相比，环渤海四港煤炭库存量环比增加36.2万吨，增幅达2.27%，环渤海四港库存量再次增加。
- 2011年08月08日高盛近日下调全球经济增长预测，2011年全球经济增长率由此前的4.1%下调至4.0%，而正身处债务危机中的美国2011年经济增长率则由1.8%调低至1.7%，中国2011年增速从原有的9.4%下调至9.3%
- 2011年08月08日虽然上周美国举债上限得以提高，然而担忧和恐慌情绪仍然弥漫全球资本市场，一周内资本市场波动之大为今年来少见
- 2011年08月08日新华人寿保险将于本周向上海证券交易所和香港交易所递交上市申请。悉，7月底，新华人寿已经得到了保监会批准上市的监管文件。如果一切顺利，公司将于今年10月底完成A+H股上市
- 2011年08月08日周五美国降级不会立刻影响到亚太地区的主权评级，然而，美债评级变化连同欧洲主权信用弱化，的确让亚太地区未来面临更多不确定性和挑战，长期影响恐为负面
- 2011年08月08日
- 2011年08月08日
- 2011年08月08日意大利和西班牙两国政府本周末宣布采取的财政紧缩措施使得欧洲央行可以在必要的时候购买这两国国债，以缓解市场压力，帮助意西两国应对债务困境
- 2011年08月08日百度周一称，已与宝马签署车载搜索合作协议。
热点商讯
- 上市银行险企季报 公务员该不该涨工资 马航失联
- 传统媒体困局 财经年会2014 奥赛康暂停IPO
- 分化 楼市调控新名词 李克强经济学 玉林狗肉之争
- 3·15维权日 2014全国两会 万庆良落马
- 美国《反海外腐败法》为何与你我有关 天府峰会2014
- 海尔 爱的礼物 国家发展论坛 五道口金融论坛
- 地产趋势论坛 达沃斯 博鳌 联合国基金会气候传播
- 城镇化论坛 布局大数据驱动企业创新 科斯逝世
每日焦点
排行榜
- 热文
- 本周热文
- 热图
- 热评
- 博客
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1北京举行首届西红柿大战 湿身男女
- 2河南上演红色娘子军活捉“小鬼子”
- 3北京地铁13号线西直门至大钟寺区间冒烟起火
- 4武汉：耗资38亿元的编钟造型“黄金屋”亮相
- 5山东临沂街头现三轮“炫技哥”
- 6美国一列火车运载飞机脱轨 3架波音翻入河中
- 7伊拉克极端组织摧毁至少10座神庙及清真寺
- 8西班牙奔牛节开幕 民众互洒红酒狂欢
- 1Kickstarter将推出机器自动审核 加快融资服务...
- 2[短标]法兴银行：法国正在经历缓慢复苏，预计今年GDP增...
- 3里德&183;霍夫曼：LinkedIn中国策略是激进且有耐心...
- 4美国警告阿富汗若出现非法夺权 将撤走援助...
- 5在一个将由数据说了算的商业世界，数据大还是人大？...
- 6澳调查分析离婚与分居对女性经济方面影响...
- 7LG日公司网站遭“山寨” 提醒消费者勿上当...
- 8欧央行或只给银行业48小时检讨压力测试结果...
- 财讯集团
- 合作伙伴
- 财经资讯
- 股票金融
- 商务管理
- 时尚娱乐
- 友情视频
- 友情链接
- SEEC财讯
- 和讯
- 体育画报
- TimeOut消费导刊
- 中国汽车画报
- 动感驾驭
- 新旅行
- 美好家园
- 新地产
- 证券市场周刊
- HisLife他生活
- 成功营销
- 证券市场红周刊
- 旗星公司
- 红秀Grazia
- 哈佛商业评论
- 新浪财经
- 腾讯财经
- 网易财经
- 凤凰财经
- 中金在线
- 路透中文网
- FT中文网
- CCTV经济频道
- 金融界
- 第一财经
- 中国新闻周刊
- 经济观察网
- 中国周刊
- 创业邦
- 大宗商品网
- 中小企业服务平台
- 中国网财经中心
- 宏观经济学会
- 平遥国际摄影展
- 同花顺
- 美通社
- 卓创资讯石油网
- 《支点》杂志
- 环境与生活网
- 新财富