天津海洋局称在渤海天津海域发现疑似油污无法鉴定 2011年08月08日 该局新闻办一位负责人表示，因为送检的“1水样”中含有黑色泥沙，而且样品中含油量太少，所以机器无法检测

无锡国土局原局长吴伟坤因巨额受贿一审被判刑15年 2011年08月08日 2008年1月至2010年2月间，吴伟坤利用担任无锡市国土资源局副局长、局长的职务便利，先后收受华仁建设集团有限公司等5家公司相关人员的款物共计555万元，以及本单位下属为获得职务提拔而贿赂的财物2．2万元

中投或将以30亿欧元收购法国能源企业部分股权 2011年08月08日 《财经》综合报道 法国能源集团GDF-Suez SA与中国投资有限责任公司接近达成一项协议，中投公司可能将以约30亿欧元的价格收购前者旗下勘探和生产子公司30%的股权。GDF Suez董事会将在未来两天开会讨论这项潜在协议

我国稀土产业政策调整成效明显 2011年08月08日

高盛下调全球经济增长预测 2011年08月08日 高盛近日下调全球经济增长预测，2011年全球经济增长率由此前的4.1%下调至4.0%，而正身处债务危机中的美国2011年经济增长率则由1.8%调低至1.7%，中国2011年增速从原有的9.4%下调至9.3%