- 2011年08月08日法国财长表示，欧洲中央银行已经做好准备，在投资者撤出的情况下购买意大利和西班牙两国国债。
- 2011年08月08日
- 2011年08月08日二十国集团承诺将采取一切必要措施，以合作和信任的精神协调行动，保持金融市场的稳定，促进经济更加强劲增长
- 2011年08月08日本周首个交易日，沪深B股指数随大盘双双暴跌，其中上证B指跌幅超过6%。
- 2011年08月08日链家地产宣布斥资40亿元进军二三线市场，此外伟业我爱我家、深圳世联、香港中原地产等也在此前开始了二三线城市的扩展。品牌经纪公司虽然可以规范二三线城市二手房交易，但是出于对较高成交量的渴求，却也会在一定程度上推高当地房价
- 2011年08月08日“7·23”动车事故后，铁道部融资成本急剧上升，发行200亿元超短融，要比2月份多付超过8000万元利息
- 2011年08月08日石家庄市将对骗取保障房资格者实行严格处罚，除取消其保障资格外，还将当事人的行为记入数字住房保障信息管理系统，处三万元罚款，并终身不再受理其城镇住房保障申请。
- 2011年08月08日继河北省香河县、廊坊市相继颁布房地产行政限价政策后，同属河北省的秦皇岛市也准备将商品住房销售价格的上限定在7000元/平方米。届时，秦皇岛将成为全国范围内第二个实施商品房行政限价的地级城市。
- 2011年08月08日标普此次下调美债AAA评级，无疑是利空消息，将加剧全球金融市场的动荡，但不会带来灾难性影响。短期将对市场情绪形成冲击，但从中期来看，并不改变美债的价值。
- 2011年08月08日继河北省香河县、廊坊市相继颁布房地产行政限价政策后，同属河北省的秦皇岛市也准备将商品住房销售价格的上限定在7000元/平方米。届时，秦皇岛将成为全国范围内第二个实施商品房行政限价的地级城市。
- 2011年08月08日标普下调美国主权债务评级决定是正确的。因为这证明了评级机构的独立性，而且有可能促使美国人最终提高税收，控制债务问题
- 2011年08月08日大成基金认为，在恐慌情绪弥漫的时候投资者一定要对经济及市场前景保持更清醒及更具前瞻性的判断
- 2011年08月08日中国铁路物资股份有限公司（下称“中国铁物”）上半年实现营业收入930.3亿元，同比增长30.9%，利润总额同比增长26%。董事长宋玉芳曾表示公司预计会在今年底明年初实现A+H股上市。
- 2011年08月08日为抑制涨速过猛的猪肉价格，进一步减轻市民“菜篮子”负担，海南省在７月初推出限价猪肉政策，8月限价肉上市满月时，全省生猪及猪肉价格双双回落。
- 2011年08月08日国内股市方面，沪指放量重挫近百点，盘中破2500点关口，这是时隔一年之后，沪指再度跌落至2500点之下。两市再现跌停潮，除少数个股飘红外，绝大多数个股飘绿。而恐慌盘快速涌出，使得两市成交量较前几日大幅放大
- 2011年08月08日从铁道部获悉，今年1至7月，全国铁路累计发送旅客10.95亿多人，同比增加1.19亿多人，增长12.2%。
- 2011年08月08日上半年房地产投资占比下降6个百分点，机动车销量同比降54.3%。
- 2011年08月08日至此，两位华虹集团的高管入驻中芯国际
- 2011年08月08日新加坡联昌国际研究部区域策划员张秋砡８日表示，当天亚太股市普跌反映出市场正在经历新一波调整，但美国评级遭降所带来的冲击有限。
- 2011年08月08日7日晚，零星的骚乱在伦敦北部的恩菲尔德区仍时有发生，但是发生在前一天托特纳姆区的严重骚乱没有再出现。伦敦警署当日表示，共有55人被捕，其中51人与前一晚托特纳姆的暴乱有关。
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