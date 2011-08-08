法国财长称欧洲央行已准备好购买意西两国国债 2011年08月08日 法国财长表示，欧洲中央银行已经做好准备，在投资者撤出的情况下购买意大利和西班牙两国国债。

大连航空公司成立 2011年08月08日

二十国集团表示将采取措施维护金融市场稳定 2011年08月08日 二十国集团承诺将采取一切必要措施，以合作和信任的精神协调行动，保持金融市场的稳定，促进经济更加强劲增长

铁道部融资成本急升200亿超短融多付利息8000万 2011年08月08日 “7·23”动车事故后，铁道部融资成本急剧上升，发行200亿元超短融，要比2月份多付超过8000万元利息

石家庄将对骗取保障房资格者实行终身禁入处罚 2011年08月08日 石家庄市将对骗取保障房资格者实行严格处罚，除取消其保障资格外，还将当事人的行为记入数字住房保障信息管理系统，处三万元罚款，并终身不再受理其城镇住房保障申请。

中芯国际任命新领军人 2011年08月08日 中芯国际 至此，两位华虹集团的高管入驻中芯国际