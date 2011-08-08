住建部通报4起房屋市政工程生产安全较大事故 2011年08月08日 全国共发生房屋市政工程生产安全较大事故4起、死亡14人，比去年同期事故起数增加2起、死亡人数增加8人，同比分别上升100%和133.33%。住房和城乡建设部日前对这4起事故进行了通报。

2011香港小姐决赛现场群芳争艳 众佳丽上演火辣比基尼秀激情四射 2011年08月08日

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美国主权信用评级下调如何影响中国经济 2011年08月08日

德国能否带领欧洲走出债务危机 2011年08月08日 德国从去年开始保持了强劲的经济增长势头，并作为最大出资方在欧债危机救助行动中发挥着关键作用。德国捍卫欧元的决心及其灵活务实的救援举措，让人们寄希望于这个欧洲经济的“火车头”带领该地区走出债务危机