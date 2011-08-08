- 2011年08月08日美银美林北美区经济学家哈里斯在客户紧急会议上表示：“我们确实预计标普会进一步下调美国评级，我们怀疑新任命的两党委员会是否能拿出可信的长期赤字削减方案，3个月后标普将美国债务评级从AA-下调至AA毫不奇怪。”
- 2011年08月08日山东电力集团公司制定了山东省“十二五”电动汽车充换电服务网络发展规划，全力推进充换电设施的建设。根据规划，未来5年中，山东省将形成以京沪、济青高速为骨干，以城际互联高速为补充的全覆盖智能充换电服务网络。
- 2011年08月08日是按新标准还是旧标准扣除，以“实际取得”工资薪金的时间来判断。据税务部门解释，“实际取得”是指员工实际收到工资的时间，而不是纳税人取得的工资薪金的归属期间
- 2011年08月08日
- 2011年08月08日截至7月底，首创共实现签约金额61.4亿元，约完成全年销售目标150亿的41%。其中京津地区占比55%
- 2011年08月08日全国共发生房屋市政工程生产安全较大事故4起、死亡14人，比去年同期事故起数增加2起、死亡人数增加8人，同比分别上升100%和133.33%。住房和城乡建设部日前对这4起事故进行了通报。
- 2011年08月08日
- 2011年08月08日联合国秘书长潘基文夫妇8日上午到达了日本福岛市的一所收留约300多人的避难所中慰问灾民。早上还与福岛县知事佐藤雄平一起出席早餐会。
- 2011年08月08日韩国大型连锁超市乐天玛特决定今后将重点发展海外业务，或将把总部搬迁至中国。
- 2011年08月08日
- 2011年08月08日
- 2011年08月08日三峡集团今日发布消息称，截至6月30日，葛洲坝电站累计发电4174 亿千瓦时，连续安全生产记录达3017 天。船闸累计运行38.6万闸次，通航船舶 208.17 万艘次，累计通过客运量达到7368 万人次，通过货运量达6.29 亿吨。
- 2011年08月08日危机蔓延激发避险情绪，黄金价格首破1700美元/盎司再创历史新高
- 2011年08月08日德国从去年开始保持了强劲的经济增长势头，并作为最大出资方在欧债危机救助行动中发挥着关键作用。德国捍卫欧元的决心及其灵活务实的救援举措，让人们寄希望于这个欧洲经济的“火车头”带领该地区走出债务危机
- 2011年08月08日广东省提出，到2015年，全省战略性新兴产业产值超过2.5万亿元，增加值占生产总值的比重达到10%左右。
- 2011年08月08日美国国际集团(AIG)近日计划就价值280亿美元的抵押贷款债券交易起诉美国银行，要求其赔偿超过100亿美元的损失，这可能将是单一投资者提出的最大一宗抵押贷款债券交易索赔案。
- 2011年08月08日新华人寿保险公司计划本周向上海证券交易所和香港证券交易所递交上市申请。
- 2011年08月08日香港特区政府财政司司长曾俊华8日早上向香港媒体表示，美国主权信用评级的下调对美国国债利息、美元汇价及香港经济的影响应该不大
- 2011年08月08日
- 2011年08月08日光大银行上半年实现营业收入229.3亿元，同比增长32.44%，实现净利润92.21亿元，同比增长34.93%
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