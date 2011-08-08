- 2011年08月08日美国首次丧失3A主权信用评级已过去3天。为避免美国评级下调引发恐慌，七国集团财政部长和央行行长8日在亚洲市场开盘前发表联合声明，称将采取一切必要措施确保金融稳定和经济增长。
- 2011年08月08日据广西糖网报道，商务部市场运行调节司刘宏全处长8日表示，过高的糖价不能持续，对糖业的长期发展不利。国家的调控手段会视市场供求情况，择机实施调控，以稳定发展糖业，实现保供、稳价的调控目标。
- 2011年08月08日中国移动三年内将投入超过130亿元，建设精品无线城市。
- 2011年08月08日尼日利亚尼日尔河三角洲的奥戈尼兰德地区遭受的石油污染对当地生态系统和人类健康构成了严重威胁，至少需要30年才能恢复
- 2011年08月08日距离决口堤坝仅一百米范围内，周围就有20个左右20-30米高的巨大储油罐，每个占地面积达到一个篮球场大小。一旦不能堵住决口，导致剧毒化工产品泄漏，将十分危险
- 2011年08月08日中国同时抛售日本中、短、长期国债的情况非常罕见，因为此前中国曾经连续8个月增持日本长期国债
- 2011年08月08日英国五大主要银行近期相继公布上半年财报，拥有政府背景的莱斯银行和苏格兰皇家银行则出现巨额亏损.在全球经济复苏前景仍不明朗、欧洲主权债务危机正在扩散的大环境下，多家英国银行宣布了大规模裁员计划，金融业迎来新一轮裁员潮。
- 2011年08月08日据新华社报道，哈尔滨市棚改办称，截至7月底，哈尔滨已开工建设保障住房6.74万套，占全年8.7万套保障性安居工程任务的七成多，其他尚未开建的保障房也将在10月底供暖期前全部开工。
- 2011年08月08日18个专业和学科具体为，内科、外科、中医、口腔、妇产科、精神心理、预防(疾控)、五官、神经、医技、儿科、皮肤性病、肿瘤、传染(临床)、急救、康复、护理、全科
- 2011年08月08日美国电信营运商 Verizon Communications Inc.(VZ)大约 4.5 万位的员工在8月7日开始罢工行动，此事系由于劳资双方未能就新的合约内容达成协议，罢工事件为该公司 11 年来所仅见。
- 2011年08月08日市民租房、购房、还贷提取住房公积金的条件不仅降低，时间限制也大尺度放宽。此外，住房公积金还可以用来交装修费、物业专项维修资金等费用
- 2011年08月08日美国主权信用评级遭降不会立即影响到亚太地区的主权信用评级，但外部环境的不确定因素和挑战会增加
- 2011年08月08日由于中国制造业成本不断上升，中国制造相对于美国制造的成本优势在不断减少，再加上人民币不断升值，美国南部一些州的制造业因此重现生机
- 2011年08月08日
- 2011年08月08日同在玉树地区，同为县级妇幼保健院，同样的投资总额，但建筑面积却相差5倍以上。对此，青海省红十字会办公室副主任任富民称，这起事件是青海省红十字会赈济部的一名工作人员，在向中国红十字总会报送材料时，数据录入错误造成的。
- 2011年08月08日8月8日，日本东京谷物商品交易所和关西商品交易试行推出大米期货。这是大米期货时隔约72年在日本重新上市
- 2011年08月08日
- 2011年08月08日西班牙经济和财政大臣埃莱娜·萨尔加多·门德斯7日对媒体说，政府将于本月推行全新方案，按照新方案，西班牙政府将在今年通过调整大企业税收和购买价格较低廉的通用药品分别节约25亿欧元和24亿欧元开支。
- 2011年08月08日据俄罗斯媒体8月5日报道称，由于一直难于就石油费用问题达成协议，俄方已经做出最坏打算，即提前偿还中国的100多亿美元贷款。俄消息人士同时指出，俄可能终止通过东西伯利亚-太平洋石油管线向中国提供石油，转而将其出口到西方。
- 2011年08月08日
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