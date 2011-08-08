主权信用降级 美国应当反思 2011年08月08日 美国首次丧失3A主权信用评级已过去3天。为避免美国评级下调引发恐慌，七国集团财政部长和央行行长8日在亚洲市场开盘前发表联合声明，称将采取一切必要措施确保金融稳定和经济增长。

英国银行业迎来新一轮裁员潮 2011年08月08日 英国五大主要银行近期相继公布上半年财报，拥有政府背景的莱斯银行和苏格兰皇家银行则出现巨额亏损.在全球经济复苏前景仍不明朗、欧洲主权债务危机正在扩散的大环境下，多家英国银行宣布了大规模裁员计划，金融业迎来新一轮裁员潮。

4.5万名美国电信营运商员工罢工 2011年08月08日 《财经》综合报道 美国电信营运商 Verizon Communications Inc.(VZ)大约 4.5 万位的员工在8月7日开始罢工行动，此事系由于劳资双方未能就新的合约内容达成协议，罢工事件为该公司 11 年来所仅见。