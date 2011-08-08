标普称并无下调主权评级的具体国家名单 2011年08月08日 《财经》综合报道 标普全球主权信用评级主管David Beers 表示，标普并无具体将下调那些国家主权评级的名单，当某一国家经济恶化，或债务负担加重时，标普自然会采取降级行动。

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