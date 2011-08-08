- 2011年08月08日自国际评级机构标准普尔公司将美国主权信用评级从最高的AAA下调至AA+后，各方对此及其影响看法不一。投资大师巴菲特表示对标普的做法不能理解，他个人愿给美国授予4A评级，他旗下公司持有的400亿美元短期美国国债也不会抛售。
- 2011年08月08日如果犯罪记录被封存者不思悔改，又实施故意犯罪行为的，会对其犯罪记录解除封存
- 2011年08月08日日本是全球第二大美国国债持有国，仅次于中国。日方计划通过强调对美国国债的信心，抑制债券市场混乱，为稳定金融市场作出贡献
- 2011年08月08日广州市城管委将组织实施“健全公厕系统”工程，计划在2—3年内再建、购、开放3000座公厕，即拟新建1000座二类标准以上公厕，基本实现广州市建成区每平方公里保有量达4-7座公厕，二类以上公厕达到75%的目标
- 2011年08月08日国泰君安将中国下半年进口增速由20%下调至15%，外围经济的恶化将使中国经济增速下半年继续下降
- 2011年08月08日民建联代表表示，如果港府败诉，将会有约10万名外佣即时取得永久性居民身份，而外佣的直系亲属也有可能取得居港权，这会对香港社会造成沉重的负担
- 2011年08月08日标普全球主权信用评级主管David Beers 表示，标普并无具体将下调那些国家主权评级的名单，当某一国家经济恶化，或债务负担加重时，标普自然会采取降级行动。
- 2011年08月08日按照国航“区域枢纽”战略，未来五年，大连航空将建成与东北亚门户相配套的航空运输网络
- 2011年08月08日公司项目目前平均毛利率在16%左右，其中海外市场订单毛利率大大高于国内市场
- 2011年08月08日
- 2011年08月08日目前，肇事货车司机已被警方控制，事故正在进一步调查中
- 2011年08月08日6月份固定资产投资完成额当月同比增速大幅下滑至11.81%，为近6年来的最低增速
- 2011年08月08日国美电器方面称，陈晓严重违反早前与国美签订的《协定》约定，向媒体记者发表对国美不真实或误导的言论，对公司的声誉、经营活动等造成了经济损失。
- 2011年08月08日九成以上省区市鸡蛋价格上涨，重庆、山西、吉林价格涨幅居前，分别为11.5%、9.2%、8.8%。与去年同期相比，8月6日鸡蛋价格上涨18.0%
- 2011年08月08日美国国债的标普评级下调，标志着市场开始看空美国，但百年来历史证明，凡看空美国者，必破产，21世纪，谁有胆做空美国下注一手？
- 2011年08月08日国土部在8月5日下发通知，再次指出将加强稀土采矿监管，严厉打击违法勘查开采和超指标开采，全面清理稀土探矿权采矿权，提高开采准入门槛
- 2011年08月08日战前日销售额达到4000万美元的阿拉伯海湾石油公司(Agoco），有望成为反政府军的经济引擎，使其摆脱对国际援助和贷款的依赖。
- 2011年08月08日今年上半年房地产投资同比增长30%多，但聂梅生指出，这并不意味着其它资金仍在流入房地产，而可能是接续性投资
- 2011年08月08日试点的三个集中摆卖点显示，效果不明显，顾客人流较少，有商贩反映，服务区摊档收费过高
- 2011年08月08日全国大多数省(市、区)在任免重要干部时都采用了党委票决制，但在省级层面，北京市是首个在全面干部任免中实行票决制的地方
热点商讯
- 上市银行险企季报 公务员该不该涨工资 马航失联
- 传统媒体困局 财经年会2014 奥赛康暂停IPO
- 分化 楼市调控新名词 李克强经济学 玉林狗肉之争
- 3·15维权日 2014全国两会 万庆良落马
- 美国《反海外腐败法》为何与你我有关 天府峰会2014
- 海尔 爱的礼物 国家发展论坛 五道口金融论坛
- 地产趋势论坛 达沃斯 博鳌 联合国基金会气候传播
- 城镇化论坛 布局大数据驱动企业创新 科斯逝世
每日焦点
排行榜
- 热文
- 本周热文
- 热图
- 热评
- 博客
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1北京举行首届西红柿大战 湿身男女
- 2河南上演红色娘子军活捉“小鬼子”
- 3北京地铁13号线西直门至大钟寺区间冒烟起火
- 4武汉：耗资38亿元的编钟造型“黄金屋”亮相
- 5山东临沂街头现三轮“炫技哥”
- 6美国一列火车运载飞机脱轨 3架波音翻入河中
- 7伊拉克极端组织摧毁至少10座神庙及清真寺
- 8西班牙奔牛节开幕 民众互洒红酒狂欢
- 1Kickstarter将推出机器自动审核 加快融资服务...
- 2[短标]法兴银行：法国正在经历缓慢复苏，预计今年GDP增...
- 3里德&183;霍夫曼：LinkedIn中国策略是激进且有耐心...
- 4美国警告阿富汗若出现非法夺权 将撤走援助...
- 5在一个将由数据说了算的商业世界，数据大还是人大？...
- 6澳调查分析离婚与分居对女性经济方面影响...
- 7LG日公司网站遭“山寨” 提醒消费者勿上当...
- 8欧央行或只给银行业48小时检讨压力测试结果...
- 财讯集团
- 合作伙伴
- 财经资讯
- 股票金融
- 商务管理
- 时尚娱乐
- 友情视频
- 友情链接
- SEEC财讯
- 和讯
- 体育画报
- TimeOut消费导刊
- 中国汽车画报
- 动感驾驭
- 新旅行
- 美好家园
- 新地产
- 证券市场周刊
- HisLife他生活
- 成功营销
- 证券市场红周刊
- 旗星公司
- 红秀Grazia
- 哈佛商业评论
- 新浪财经
- 腾讯财经
- 网易财经
- 凤凰财经
- 中金在线
- 路透中文网
- FT中文网
- CCTV经济频道
- 金融界
- 第一财经
- 中国新闻周刊
- 经济观察网
- 中国周刊
- 创业邦
- 大宗商品网
- 中小企业服务平台
- 中国网财经中心
- 宏观经济学会
- 平遥国际摄影展
- 同花顺
- 美通社
- 卓创资讯石油网
- 《支点》杂志
- 环境与生活网
- 新财富