IMF总裁欢迎七国集团维护金融稳定承诺 2011年08月08日 拉加德表示，在不冲击经济增长的前提下，快速落实欧元区国家7月21日峰会达成的承诺和美国最近出台的减少财政赤字的中期方案，都是维护金融稳定的重要基石