- 2011年08月08日截至7月底，唐山市乐亭县170多户渔业养殖户受灾，受灾养殖面积35万亩，现实渔业损失1.5亿元-1.7亿元
- 2011年08月08日27家蓄电池企业被取缔关闭或搬迁转产， 134家企业处于停产整治或停产状况，3家企业在建，27家企业在生产，关停的企业达到84%
- 2011年08月08日上半年商品房、商品住宅的销售面积、销售额、销售均价都再创新高，但销售均价的涨幅同比有大幅下降，遏制房价过快增长初见成效。此外，房地产企业资金充裕度逐月下降
- 2011年08月08日中国网络电视台(CNTV)已就江苏电信和广东电信IPTV业务平台侵权盗播中央电视台相关电视栏目视频的行为向南京中院和广州中院提起了维权诉讼。有电信业界人士表示，CNTV起诉电信，正是要逼迫电信运营商抛开上海文广，转向与CNTV直接合作
- 2011年08月08日这是时隔一年之后，沪指再度跌落至2500点之下。两市再现跌停潮，有300多只个股跌幅超过9%，各大板块全线重挫，两市上涨家数合计仅57家
- 2011年08月08日由于该铁矿处于世界第三大未开发铁矿区，后续开发所需资金非常庞大，汉龙集团不排除引入其他中方合作伙伴，共同开发此项目的可能
- 2011年08月08日8月7日，深圳住房公积金管理中心公布了经深圳市住房公积金管理委员会审议通过的《深圳市住房公积金提取管理暂行规定》，并定于9月1日正式实施。与此前的征求意见稿相比，该规定进一步降低了提取门槛。
- 2011年08月08日人们越来越多地猜测，对美国经济状态日益强烈的担忧，可能会促使美联储启动第三轮购买债券的“量化宽松”政策（QE3），生成一波可能加剧亚洲通胀的流动性巨浪
- 2011年08月08日国家税务总局4日起草了《车辆购置税征收管理办法》修订稿初稿，拟对购车款之外的、装饰美容费、增配费统一计入车辆购置税征收范围。此举虽有助于防止税款流失，但却以购买车内装饰的名义进行了加价，并且有将购车加价行为合法化之嫌
- 2011年08月08日该事件将可能加速美元贬值，并影响大宗商品价格，进而增加通胀压力
- 2011年08月08日高铁出现这么大的事故，说明政府旧的投资理念和投资体制到了必须转型的时候。中国的GDP在30年来，确实是高速增长，但真正积累下来的、可以造福于民的财富到底有多少呢？
- 2011年08月08日溃坝案使信宜紫金10名高管被处以有期徒刑和罚金，多位官员也因此落网
- 2011年08月08日拉加德表示，在不冲击经济增长的前提下，快速落实欧元区国家7月21日峰会达成的承诺和美国最近出台的减少财政赤字的中期方案，都是维护金融稳定的重要基石
- 2011年08月08日截至11年6月30日，中国南车未完工订单约1000亿元，包括约500亿元的动车组订单，以及120亿元的海外订单。
- 2011年08月08日在住房提取方面，《提取规定》取消了1000元的额度限制，并取消了提取时提供租赁合同的要求，仅要求职工及其家庭成员应当在本市范围内无具有所有权的住房并诚信申报
- 2011年08月08日绿城集团全年销售目标550亿元，截至7月末仅完成40%。有券商透露，绿城高管曾向其坦承，公司无法确定今年550亿元的销售目标能否完成
- 2011年08月08日因经营规模扩大，结转销售面积及收入增加，上半年荣盛发展营业收入、净利润分别同比增长4成和5成
- 2011年08月08日来自深圳市交警局的统计数据显示，截至7日中午12时，全市申报停驶的机动车达到379276辆，接近一半的车主选择“全天候停驶”和“按照单双号行驶”
- 2011年08月08日有色金属矿产品价格的上涨，公司贸易业务收入和采选冶业务营业收入均实现增长
- 2011年08月08日收购开利拉美空调业务公司以占领巴西、阿根廷和智力三国的空调市场
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