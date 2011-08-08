- 2011年08月08日公司新项目进展顺利，新疆尿素产品成本低廉，磷矿资源储量超出市场传闻预计
- 2011年08月08日TCL集团乐观预计华星光电今年四季度末开始量，计划明年底项目将全部达产
- 2011年08月08日国家发展和改革委员会价格司负责人8日表示，最近一段时期，国际市场油价震荡下行，但暂时没有达到下调国内成品油价格的边界条件。如果今后三地原油平均价格跌幅达到4％的边界条件，国家将及时下调国内成品油价格。
- 2011年08月08日对于出租了限价房的家庭，本市市区两级住保部门将进行调查，重新复核其限价房的申购资格，当时是否符合限价房的申购标准。如果发现不符标准骗购的情况，已购限价房将依法收回
- 2011年08月08日据几位在肯德基做过兼职的内部人员向记者透露，对于汉堡，原味鸡等肉类品种，本应过了一定时间就不再售卖，但工作人员常是把日期更改之后继续卖给顾客
- 2011年08月08日多家机构预测，7月CPI仍将维持高位运行
- 2011年08月08日通过对未来20年我国国内生产总值及产业结构的预测，及参考北京市总需水量及产业结构的实际情况，专家推论，到2026年至2030年，我国第三产业比重有望达到60%至67%，进而可能实现全国总需水量零增长
- 2011年08月08日
- 2011年08月08日近期味千拉面相继被曝光“骨汤门”、“检验们”、“添加剂门”，目前陷入消费者和投资者的信任危机，股价大幅下挫，公司市值迅速缩水
- 2011年08月08日盖特纳表示，他不担心，在美国主权债务评级被标准普尔降低之后，中国会减少美国国债的购买
- 2011年08月08日
- 2011年08月08日金光华集团原董事长李亚鹤，因涉嫌向深圳市两位区领导行贿案被检方公诉至北京东城区法院
- 2011年08月08日周一亚洲市场预期中的"大地震"并未出现，周一亚市主要金融市场开盘仅仅出现一波波动之后便迅速恢复平静
- 2011年08月08日国土部官方网站7日下发通知，全面清理稀土探矿权采矿权，提高开采准入门槛；同时严厉打击违法勘察开采和超指标开采等。国土部称，将推进稀土资源开发整合力度，力争用1-2年时间，基本形成以大型企业为主导的稀土开发格局。
- 2011年08月08日中超北京国安俱乐部有望在今年底或明年初动作上市。若上市成功，将开创中国足坛先河。
- 2011年08月08日青岛胶州湾大桥按照设计可抗13级大风，但是为了安全起见，青岛胶州湾大桥8日零时起开始封闭
- 2011年08月08日委内瑞拉新任监狱部长伊丽丝·巴雷拉上月底说，大约2万名犯罪情节较轻的囚犯可能获得有条件释放
- 2011年08月08日王建忠则在8月7日表示，有关山西陈醋95％为勾兑醋，且大多添加防腐剂的说法，是有关媒体“对我讲的话的一种误读误报”
- 2011年08月08日这艘货船的沉没地点位于孟买以南20英里海域处，船上约载有6万吨煤炭、290吨燃油和50吨柴油
- 2011年08月08日一名联军官员称，直升机遭一枚肩扛式火箭推进榴弹直接击中而坠毁
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