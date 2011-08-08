- 2011年08月08日中小型企业普遍面临着融资困难、劳动力成本提升等压力。而没有国外客户关系的微型小厂以往全靠大企业外发订单，其生存问题尤其严峻
- 2011年08月08日进入8月以来，利比亚反对派与政府军在兹利坦陷入胶着状态，双方多次展开激烈交火，并导致多人伤亡
- 2011年08月08日NASA的宇航员训练项目准入条件非常严格：首先，候选人必须已取得数学、工程、物理科学或生物科学的学位；第二，候选人的累计飞行时间必须在1000小时以上；第三，对候选人身体条件的要求，这一点和军队的要求差不多
- 2011年08月08日双方还一致同意成立专门的委员会，重新启动由于分裂无法正常运行的政府机构，在8月底斋月结束前还将成立一个护照签发委员会，处理加沙居民的护照问题
- 2011年08月08日今年央行货币政策的节奏是一月一提准和隔月一加息，这使得一些市场机构预测8月加息在即
- 2011年08月08日盖特纳表示，标普的计算方法“令人震惊地缺乏常识”，并且是作出了真正错误的结论
- 2011年08月08日据记者了解，朱秀峰是持有爆炸物的嫌疑人，爆炸物可能是用鞭炮等物自制而成。对此说法，警方未予证实
- 2011年08月08日
- 2011年08月08日昨日价格与6月20日相比，去骨鲜羊肉、带骨鲜羊肉价格分别上涨2.9%、3.9%。
- 2011年08月08日该案是目前北京最大的一起侵犯公民个人信息犯罪案件
- 2011年08月08日4分钟的广播体操共分为8节：伸展运动、扩胸运动、踢腿运动、体侧运动、体转运动、全身运动、跳跃运动、整理运动
- 2011年08月08日网传29人名单中，有20人不在当日D3115次和D301次列车旅客实名制名单之中；1人事故发生前已在无锡站下车；3人系遇难旅客，在已公布的40名遇难者名单之中；5人为受伤旅客，在192名受伤旅客名单之中，其中1人已出院，4人在医院接受治疗
- 2011年08月08日家电行业研究机构中怡康7日发布的一份报告显示，今年上半年全国家电市场销售规模达6123亿元，同比增长12.8%，增速同比下滑11.1个百分点
- 2011年08月08日国家能源局已审定并公布了包括“大型风电场并网设计技术规范”在内的18项风电行业技术标准，这些标准将于今年11月1日实施。另外，能源局未来还将加快海上风电建设及并网方面的标准制定进程。
- 2011年08月08日美国财政部长盖特纳7日晚间在接受电视媒体采访时说，国际评级机构标准普尔公司降低美国主权信用评级是“极其糟糕”的评判，其结论完全错误
- 2011年08月08日上半年实现净利润92.21亿元，二季度净息差环比出现下降
- 2011年08月08日联合国秘书长潘基文6日与叙总统巴沙尔通电话，对持续升高的暴力活动和人员伤亡表示强烈关切，要求各方立即停止使用武力
- 2011年08月08日中石化消息称，国内最大的合资炼化项目中科炼化一体化项目已获得国家发改委核准，预计2014年可建成投产。该项目是目前国内最大的合资炼化项目，由中国石化与科威特石油公司合资建设。项目总投资约600亿元人民币。
- 2011年08月08日至少又有6家瑞士及1家列支敦士登的私人银行成为调查对象。根据最新法庭文件，2007年美国当局开始调查瑞银(UBS)，后来调查对象扩展到了瑞士的多家金融机构
- 2011年08月08日这是以色列连续第三个周六示威活动，而8月6日的示威是迄今规模最大的。上周六，大约15万人参加了示威抗议
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