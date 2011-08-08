- 2011年08月08日岭澳核电站二期2号机组7日正式投入商业运行。大亚湾核电基地以总装机610.8万千瓦、年发电量超过450亿千瓦时成为目前我国最大的核电基地。岭澳核电站二期拥有两台百万千瓦级压水堆核电机组，该项目由中广核工程有限公司总承包建设。
- 2011年08月08日这是查韦斯第三次赴古巴治疗癌症。他6月20日在古巴手术摘除了恶性肿瘤，随后于7月16日再赴古巴接受第一阶段化疗
- 2011年08月08日在确定地价的情况下，以“价低者得”的原则，由竞买人竞报未来在该宗地上建设的商品住房的销售价格，承诺房屋销售价格最低者为竞得人
- 2011年08月08日8月5日，日本第九管区海上保安部以未获批准在日本专属经济区(EEZ)内作业、违反《渔业主权法》为由，扣押了这两艘在石川县附近海域作业的中国渔船的船长
- 2011年08月08日此次警民冲突缘于4日一位名叫马克•达根的29岁男子被警察枪杀。约300名民众6日晚聚集在当地警察局门前抗议，要求伸张正义
- 2011年08月08日该名妇女是5日下午在其位于巴伦苏埃拉市的住所内遭抢劫杀害的，凶徒的身份尚未确定
- 2011年08月08日中投顾问农林牧渔业研究员郑宇洁表示，猪肉供应增加和需求放缓是近期猪肉价格出现下跌的主要原因。业内人士表示，未来6-9个月猪肉价格还将维持高位运行
- 2011年08月08日按照惯例，8月至9月是登革热病例出现的高峰期，病例数量在今后几月预计将会持续增加
- 2011年08月08日此次警方只是进行了严密监视，未采取干预措施。游行2小时后和平结束。路透社则称，此次参加游行的人数最多时接近200人
- 2011年08月08日警方尚未确定嫌疑人及其他死者的身份，枪击事件原因仍调查之中。据当地媒体报道，这一事件由家庭纠纷引发，但具体事由及嫌疑人与被枪杀者之间的关系尚不清楚
- 2011年08月08日奥巴马在8月5日主动与盖特纳进行了谈话，希望他能留任财长，以处理目前美国面临的经济困难。盖特纳目前是奥巴马上台之初组建的经济班子中唯一留任的经济高官
- 2011年08月08日有权威人士表示，四大国有银行7月新增贷款规模为2056亿元，较6月的1982.49亿元增加73.51亿元。预计银行业7月新增贷款规模在5500亿—6500亿元之间
- 2011年08月08日兴业银行首席经济学家鲁政委在接受财经网记者采访时建议，IMF应尽快将评级机构作为“具有系统重要性的机构”，纳入监管范围
- 2011年08月08日七国集团财长和央行行长8月8日发表联合声明，表示将采取一切必要措施来确保金融稳定和经济增长
- 2011年08月08日日本2010年度共有147名未成年学生自杀，近年来该数字一直在150人上下浮动。自杀原因主要是校园欺负事件
- 2011年08月08日申银万国研究所测算显示，根据各个省份债务余额和各个省份的财政收入的比值，天津、重庆、云南、江苏、北京、海南、吉林、广西、湖北、浙江这些地方是债务大于收入，表现出资金紧张的情况，因而有可能进行减持
- 2011年08月08日声明称：“阿富汗总统卡尔扎伊对北约一架直升机坠毁及31名美军特种部队士兵死亡表示同情。”
- 2011年08月08日《欧美股市或深陷调整 A股后市相对乐观》等12则
- 2011年08月08日盖特纳原本考虑于美国举债上限调高一事获府会解决后，便辞职走人
- 2011年08月08日薄熙来说，马馼同志有个比方，“纪检监察工作就像杀毒软件”，这个说法很形象，我赞成。在市场经济条件下，经济关系错综复杂，十分需要这样的“杀毒软件”
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