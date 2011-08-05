- 2011年08月08日受国际评级机构标准普尔公司下调美国主权信用评级影响，以色列股市7日暴跌6.99%，一度暂停交易。中东地区大多数国家股市于周日开盘交易，这些国家股市周日因受到负面消息冲击纷纷下跌。
- 2011年08月08日格林斯潘在接受电视采访时说，标普下调主权信用评级将对本周的全球资本市场造成重大影响，因为这对投资者心理将产生巨大震动。但他认为，这并不意味着投资美国债券有任何风险。他说：“尽管评级被下调，但实际上美国债务违
- 2011年08月08日
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- 2011年08月07日从投资大师巴菲特和罗杰斯的观点和反应来看，这一打击短期内可能更多的是心理上的而不是现实的
- 2011年08月07日从投资大师巴菲特和罗杰斯的观点和反应来看，这一打击短期内可能更多的是心理上的而不是现实的
- 2011年08月07日韩媒7日称，受美国、欧洲债务危机的影响，韩国经济增长面临下行风险，韩国银行信用违约互换（Credit Default Swap ，简称“CDS”)溢价创历史新高
- 2011年08月07日8月7日上午，七国集团（G7）财长代理召开电话会议，讨论如何避免金融市场因欧洲财政动荡及美国国债被降级而出现混乱。会议还确认将在8日举行G7财长和央行行长电话会议
- 2011年08月07日时机“肯定在美国利空消息出来之后，假如关键指标出现下滑，即会跟进，将责任推给这些经济数据”，他还强调，其余评级机构下调美国债务评级时机的选择上，将“不敢在风平浪静时投石”。
- 2011年08月07日左小蕾表示，评级下调使我国外汇实际购买力大幅下降，作为最大的美债持有国，我国可对美国发行债券提出要求。可要求美国发行如新加坡一样的随通胀增长收益率增长的债券，以锁人民币升值与美元贬值风险
- 2011年08月06日克鲁格曼：“我很难想到谁会比评级机构更没资格下调美国评级了。这些机构曾为次贷抵押证券评级，现在却宣称他们是财政政策的审判者，没搞错吧？”
- 2011年08月06日摩根大通分析，美国信用评级的下调，还将导致房地产，汽车和其他跟国债利率密切相关的行业借贷成本增加，从而重创美国经济。标准普尔当地时间5日晚间宣布将美国信用3A主权信用评级下调至AA+，这是自1917年以来美国首次失去AAA评级
- 2011年08月06日联储一位发言人表示，这不影响美联储的紧急放款窗口的运行，也无碍美联储买卖公债以执行货币政策
- 2011年08月06日这是自1917年以来美国首次失去AAA评级。同时，标普维持美国短期主权信用评级“A-1+”不变，评级展望负面。标普指出，调降评级主要由于美国政府与国会达成的债务上限协议，缺少标普所预期的举措以维持中期债务稳定。
- 2011年08月05日当月，美国整体就业人口为1．532亿，与前月大体持平；失业人口总数则比上个月有所下降，至1390万
- 2011年08月05日正在研究制定中国红十字会与企业合作的指导意见，目的是进一步规范与企业的合作行为，明晰和企业合作的边界
- 2011年08月05日宝洁预计，该公司本财年销售额将增长5％至9％，每股盈利在4．17美元至4．33美元之间
- 2011年08月05日香港股市下跌主要受到外围市场影响，特别是美国及欧洲的经济情况和股市大幅下跌影响。欧美股市下跌的主因是市场忧虑欧洲债务危机深化，以及市场看淡美国经济前景，尤其是采购经理指数持续下跌
- 2011年08月05日赔偿对象包括因政府避难指令产生的经济和身心健康损失，政府发布农林水产品禁售令导致的经济损失，各地受放射性污染流言影响而无法出售的牛肉等农林水产品，因核辐射恐慌受损的旅游观光业、服务业、制造业和出口行业等
- 2011年08月05日对西部地区内资鼓励类产业、外商投资鼓励类产业及优势产业的项目在投资总额内进口的自用设备，在政策规定范围内免征关税
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