沪昆高速上饶段特大交通事故17人死亡 2011年08月08日

韩媒：韩国银行债务违约风险上升 2011年08月07日 《财经》综合报道 韩媒7日称，受美国、欧洲债务危机的影响，韩国经济增长面临下行风险，韩国银行信用违约互换（Credit Default Swap ，简称“CDS”)溢价创历史新高