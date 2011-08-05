- 2011年08月05日保障房建设任务量在40万套以上的有陕西、重庆、黑龙江，开工率分别为101．1％、65％和48％
- 2011年08月05日挂牌督办所有稀土开发整合矿区的整合工作，同时加快办理整合后矿业权变更登记手续，大幅减少稀土开采企业数量。使矿业权不断向优势企业集中。力争用1—2年时间，基本形成以大型企业为主导的稀土开发格局
- 2011年08月05日8月3日晚香港电视台TVB播放一则消息称，深圳大运会期间将取消的士燃油附加费，“因为电动的士一直都不用给，政府怕国外旅客混淆，所以全部都不收。”
- 2011年08月05日中国移动WLAN接入点将在2013年底超过9万个，在上海重要交通站点、政府重要服务窗口、大学、医院、会展中心、购物中心、高档商务楼等主要公共场所超过80%的覆盖率
- 2011年08月05日乔纳森在1882年被人从塞舌尔带到圣赫勒拿岛。这张照片被发现后，乔纳森非凡的一生浮出水面，照片是美国詹姆斯敦市照相馆老板伊恩斯拍摄的布尔战争影集中的一张。这张照片最近被温彻斯特附近的拍卖行以4000英镑拍卖
- 2011年08月05日在福布斯网站汇总的年度名单上，拥有不到2100名学生的威廉姆斯大学超过了普林斯顿大学和美国西点军校，后两者分列第二位和第三位
- 2011年08月05日根据协议，台湾大哥大将为台湾Android智能手机用户提供网秦的移动安全服务。网秦的移动安全应用将进驻台湾大哥大的官方应用商店内，并且由台湾大哥大预装在特定Android智能手机中
- 2011年08月05日这艘游艇由英潘登尼斯造船厂打造，经过160名工人长达18个月的精心雕琢后亮相。游艇名为“半球”，有146英尺长，桅杆高度191英尺
- 2011年08月05日今年28岁的哈米斯早年在俄罗斯一所军事学院接受了系统训练，现在指挥着卡扎菲战力最强的部队之一“哈米斯旅”
- 2011年08月05日华克在接受美国国家广播有线电视公司访问时谈到，如果把美国找不到资金来源的社会保险和医疗保险负债加总来看，美国的处境非常危险
- 2011年08月05日部分地区猪肉价格出现回落，其中黑龙江、重庆、福建猪后臀尖肉价格降幅居前，分别为4．7％、3．6％、3．2％；福建、黑龙江、山东猪五花肉价格降幅居前，分别为4．7％、3．4％、2．3％
- 2011年08月05日部分地区猪肉价格出现回落，其中黑龙江、重庆、福建猪后臀尖肉价格降幅居前，分别为4．7％、3．6％、3．2％；福建、黑龙江、山东猪五花肉价格降幅居前，分别为4．7％、3．4％、2．3％
- 2011年08月05日2010年11月，李某窜至新洲区阳逻街某高校，发现该校门口的一自助银行后面系一片树林，遂萌生盗窃ATM的歪念头
- 2011年08月05日《修订草案》明确了“单独立户”、“封闭运行”、“总分核对”等三个方面的内容
- 2011年08月05日主要涉及规范、引导借壳上市、完善发行股份购买资产的制度规定和支持并购重组配套融资三项内容
- 2011年08月05日当时，航管发现一架小飞机闯入限航区，塔台试图联系小飞机的驾驶人员，但对方没有响应，两架F-16战机立刻升空进行拦截，引导小飞机降落
- 2011年08月05日随着原油的大幅收低，短期内一度出现的成品油涨价预期将再度消失
- 2011年08月05日发改委调降82个药品最高零售价，平均降价幅度在14%，姜广策预计本年底药品降价政策出台完毕
- 2011年08月05日早在几年前伊利就对高端细分市场进行了战略规划，目前主要产品包括QQ星儿童奶、有机奶、舒化奶等
- 2011年08月05日拟2011年为养殖场(户)和经销商提供总额不超过人民币7000万元的担保，公司未来将推广“六和模式”
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