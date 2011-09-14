- 2011年09月14日成都、大庆工厂等待审批，按照目前规定可能以合资身份实现国产，而沃尔沃方面则更倾向于以内资身份落地，国产化也将促使沃尔沃进一步加快在华发展
- 2011年09月14日新榨季增产、国储糖拍卖、进口糖到港和国庆节前调控压力等多重利空因素下，郑糖将继续回调
- 2011年09月14日领盛投资管理公司旗下目前管理着六个集成基金，主要投资亚洲的非上市房地产领域。
- 2011年09月14日亚行报告将2011年中国GDP增长预期从4月份的9.6%下调至9.3%，由于食品价格上涨高于预期，同时将2011年通胀预期从4月份的4.6%上调至5.3%，预计货币当局在通胀水平显著回落之前仍将采取紧缩性货币政策。
- 2011年09月14日2000年中国迈入老龄化社会门槛，收入较低的中国需要警惕人口老龄化带来的挑战，应完善社会保障体系，同时提高劳动力转移灵活性，缓解劳动力短缺难题。
- 2011年09月14日龙头上市房企8月销售月报公布接近尾声，从数据情况来看，销售同比下降是普遍情况，但值得注意的是，龙头企业的市场份额也出现了下降。
- 2011年09月14日国内信用风险担忧升温，信用产品收益率可能会创出历史新高
- 2011年09月14日中国平安(601318.SH/02318.HK)收到保监会发出的“能力确认函”，成为业内首家获得PE、不动产“双牌照”的险企。
- 2011年09月14日其中有4家早在2010年证监会公布的2009年证券投资咨询机构年检中，已是立案稽查对象
- 2011年09月14日9月14日，日本环境省大臣Shoichi Kondo在2011年夏季达沃斯论坛上表示，日本未来将采用一种分散式的发电模式，不再过度依赖核能发电
- 2011年09月14日公安部于近日下发了《关于公安机关办理醉酒驾驶机动车犯罪案件的指导意见》，就进一步规范现场调查、办案期限、立案侦查等方面提出要求。《意见》中明确，对于醉驾者一律以涉嫌危险驾驶罪立案侦查。
- 2011年09月14日
- 2011年09月14日刘老根会馆建筑群中的柳祖祠、乾泰寺被改变庭院原有用途，为增加使用面积，使用方在改造装修时在院落正中搭建起与正方屋顶齐平的木结构玻璃顶罩棚，并在棚下设有木质座椅，可供就餐客人院中乘凉休息。
- 2011年09月14日卫生部：溺水、道路交通伤害、跌倒成儿童三大杀手。其中溺水排首位，传染病曾是首要原因。
- 2011年09月14日骆家辉称，作为政府官员，不管是我们领事馆的官员还是北京大使馆的，也包括总统的内阁成员，一般的规则就是坐飞机时坐经济舱
- 2011年09月14日美国再就业咨询公司Challenger, Gray & Christmas近日宣布了其2011年美国前五大裁员公告榜，美国银行位列第一。
- 2011年09月14日“中国愿意对遇到主权债务危机的国家提供援手,买一些他们的债券，不过我们更希望把债券转换为投资。”
- 2011年09月14日更重要的挑战是在国内，中国政府正在通过稳健货币政策回收流动性，银行信贷业务比去年要收紧，对于靠传统方式发展的银行提出新的课题
- 2011年09月14日全球经济“二次探底”的可能性并不大，可以确定的是全球经济已经走向复苏，但复苏的基础仍然不牢固，可能还会出现反复。
- 2011年09月14日按较为普通的档次计算，不计购房成本，昆明的新人在婚房装修、婚庆、婚宴等多个方面要花费15万元左右，比5年前上涨50%，年均增长10%。
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