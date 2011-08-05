英拉当选泰国首位女总理 2011年08月05日

贵州启动春晖科技帮扶计划促进农业发展 2011年08月05日 贵州5日启动春晖科技帮扶计划，让科技特派员、春晖科技使者进村入户，努力把“穷窝窝”逐步改造成“金窝窝”