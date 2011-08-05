- 2011年08月05日这袭婚是纱艾莉森的曾曾祖母在1884年为她自己的婚礼定做的，艾莉森的祖母、姨妈和母亲都曾穿着这身婚纱结婚。婚纱是丝质的，上面有交错的鲜花，虽然年代久远款式过时，但依然光彩照人
- 2011年08月05日俄罗斯媒体早在2009年12月报道，越南同意以20亿美元购买六艘柴电驱动潜水艇，但河内一直没有对此置评
- 2011年08月05日原任沈阳军区副政委王洪尧中将出任总装备部政委，刘少奇之子刘源上将已在早前出任总后勤部政委
- 2011年08月05日对于平均存款额超过5000万美元的账户，将对超出部分收取0.13%的年费。如果短期国债收益率出现负值，还将收取额外费用。纽约梅隆银行表示，异乎寻常的存款迫使该行必须通过收费来保障其资产负债表的“质量和实力”
- 2011年08月05日今年以来，保险股呈现出持续下跌的走势。截至今日，中国平安年内下跌了32.64%，中国人寿下跌了20.28%，中国太保下跌12.45%
- 2011年08月05日7月15日凌晨，杭州市钱江三桥南引桥发生桥面塌陷事故，造成一辆运输钢板的重型货车坠落。交通运输部新闻发言人何建中在8月5日在表示，专家组将了解建设管理、设计、施工、运营、养护各个环节的情况，认真核查档案等技术资料
- 2011年08月05日近日，有中国军事论坛曝出传言，称停泊在中国辽宁省某港的一艘核潜艇上7月29日发生核泄漏，还称“事故后中国军队已封锁现场”等。国防部新闻事务局在8月5日表示，中国海军没有核潜艇发生放射性物质泄漏事件。
- 2011年08月05日有中石油人士8月3日透露，今年以来该公司在塔里木油田发现了一批储量巨大的天然气田，其中大北气田和克深气田的储量都达到2000亿立方米。该人士表示，塔里木油田油气探明储量仅占地质储量的20%以下，未来中石油还会发现更多资源。
- 2011年08月05日业绩下滑，新能源业务前景堪忧，或是夏治冰辞职的关键因素
- 2011年08月05日未来新日铁公司和宝钢集团将成为宝钢新日铁的并列大股东
- 2011年08月05日据《每日经济新闻》报道，山东省炼油化工协会内部人士透露，中石油正与山东省21家地炼企业和当地政府洽谈建立一家合资企业的事宜。据悉，具体合作细节或将在8月底出台，中石油拟定控制地方炼厂50%的股权作为谈判的条件。
- 2011年08月05日
- 2011年08月05日本田汽车7月在华销量同比下降9.4%，降幅较6月份收窄，地震造成的影响已经于7月内全面恢复
- 2011年08月05日欧洲央行4日宣布，维持欧元区现行1.50%的主导利率不变，并出手购买葡萄牙和爱尔兰的政府债券。市场质疑欧洲央行未兑现竭力保护西班牙与意大利的承诺，接受财经网记者采访的专家则认为，欧洲央行此举恰为稳住葡爱，预防危机扩散。
- 2011年08月05日
- 2011年08月05日Facebook在美国成年网络用户中的市场份额将下降2%，至69%。谷歌社交网站Google+或在一年内占领22%的美国成年网络用户市场，超过Twitter和LindkedIn
- 2011年08月05日为应对即将登陆的9号台风“梅花”的影响，中国国际航空公司制定了专门的应对措施，已决定取消6日、7日往返温州、台州、宁波三地的航班30余班，呼吁旅客避免盲目赶往候机楼
- 2011年08月05日贵州5日启动春晖科技帮扶计划，让科技特派员、春晖科技使者进村入户，努力把“穷窝窝”逐步改造成“金窝窝”
- 2011年08月05日“链家地产”已正式启动全国化扩张，拟自筹资金40余亿元，在四年内实现全国布局15个城市
- 2011年08月05日专家组将了解建设管理、设计、施工、运营、养护各个环节的情况，认真核查档案等技术资料，并组织进行必要的设计复核及荷载实验，对下一步加固改造提出工作建议
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