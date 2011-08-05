- 2011年08月05日此次大跌，和前三次大跌的逻辑一样，至于是否重演绝地反击，就要看欧美政客的行动了
- 2011年08月05日因微车市场状况不佳，通用汽车7月在华销量同比下降1.8%；通用汽车或将回购上海通用1%股份
- 2011年08月05日株洲市正式启动湘江流域重金属污染综合治理方案，这项总投资达595亿元重金属治理方案是我国第一个，也是截至目前唯一由国务院正式批复的区域重金属污染治理方案
- 2011年08月05日德意志银行日前宣布，集团董事会兼集团执行委员会（GEC）主席约瑟夫•阿克曼博士将从董事会退休，尤尔根·菲茨岑和安舒·贾恩将被任命为银行的联席董事会兼集团执行委员会
- 2011年08月05日德意志银行日前宣布，集团董事会兼集团执行委员会（GEC）主席约瑟夫•阿克曼博士将从董事会退休，尤尔根·菲茨岑和安舒·贾恩将被任命为银行的联席董事会兼集团执行委员会
- 2011年08月05日财政部5日发布公告，决定发行2011年第四期记账式贴现国债，计划发行面值150亿元，实际发行面值为150亿元
- 2011年08月05日近日，有中国军事论坛曝出传言，称停泊在中国辽宁省某港的一艘核潜艇上月29日发生核泄漏，还称“事故后中国军队已封锁现场”云云
- 2011年08月05日利比亚反对派发言人5日说，北约从4日晚至5日凌晨对利比亚西部城市兹利坦发动的空袭已造成32人死亡，其中包括利比亚领导人卡扎菲的儿子哈米斯。但是卡扎菲阵营和北约部队均未对哈米斯之死予以证实。
- 2011年08月05日受外盘暴跌影响，内盘商品市场低开低走，沪铝、沪锌、塑料跌停
- 2011年08月05日据一位参与相关事务商讨的欧盟官员4日表示，德国央行(Bundesbank)行长魏德曼(Jens Weidmann)反对欧洲央行(ECB)当日即恢复债券购置的决定。官员表示，魏德曼也并非仅有的反对该议案的官员。而德国央行发言人拒绝就此事置评。
- 2011年08月05日周五5日欧洲市场开盘，恐慌情绪继续蔓延，不过早盘交易中跌幅有所收窄，三大股指开盘重挫逾2%，欧洲主要国家与德国国债收益率之差继续扩大，显示对经济和欧债危机的忧虑继续升温。
- 2011年08月05日李嘉诚旗下的白猫（重庆）有限公司的264名工人，以薪资过低、涨薪的要求得不到正面回复为由停工，29天后，双方仍未能就此达成协议，停工仍在继续。
- 2011年08月05日
- 2011年08月05日无锡尚德太阳能电力有限公司（下称“尚德电力”）近日受到“诈捐”质疑， 4日晚间尚德表示2011年承诺的捐助已完全兑现，但主办单位负责人仍然表示质疑。
- 2011年08月05日浙江永康反贪局破获一起教育系统贪污学生午餐经费的腐败窝案，涉案人员包括当地教育局原局长、12名中小学原校长等15人，涉案总金额达400余万元。已有11个校长获刑，最重的被判12年零6个月。
- 2011年08月05日调控历时一年半，部分城市房价开始下降，然在五次加息，取消七折利率的基础上，购房成本不降反升。利润由开发商转移到银行的钱袋子里，而购房者需要承担更高昂的购房成本
- 2011年08月05日日系车发生多次召回事件，正在遭遇信任危机
- 2011年08月05日偏股型基金在7月的平均募集额为5.71亿元，基金公司7月流动性将改善的设想落空，公募基金销售依旧低迷
- 2011年08月05日今年上半年，我国黄金生产累计完成164.416吨。与去年同期相比，黄金产量增加5.176吨，同比增长3.25%。
- 2011年08月05日2011年上半年，规模以上工业增加值同比增长14.3%。
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