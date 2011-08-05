国内首个区域重金属污染综合治理项目株洲启动 2011年08月05日 株洲市正式启动湘江流域重金属污染综合治理方案，这项总投资达595亿元重金属治理方案是我国第一个，也是截至目前唯一由国务院正式批复的区域重金属污染治理方案

财政部将发行今年第四期记账式贴现国债150亿 2011年08月05日 财政部5日发布公告，决定发行2011年第四期记账式贴现国债，计划发行面值150亿元，实际发行面值为150亿元