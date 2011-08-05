新疆最大的ＧＩＳ变电站开工 南疆供电压力将得到缓解 2011年08月05日

欧债引爆信心危机 全球市场哀鸿一片 2011年08月05日 8月4日全球资本市场全面下挫。欧美股市当天遭遇重挫，美国股市跌幅创下2008年次贷危机以来之最，5日亚太股市开盘后也普遍大跌。分析人士认为，市场暴跌的主要原因还是欧洲债务危机蔓延风险加剧，市场对美国经济信心明显不足。