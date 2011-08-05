- 2011年08月05日2011年上半年，全国进出口总额17037亿美元，同比增长25.8%;其中，出口8743亿美元，增长24%。
- 2011年08月05日外交部长杨洁篪表示，中国对欧元区和欧元一直保持信心，今后也将一如既往地支持欧洲和欧元
- 2011年08月05日博士及以上学历，年薪高位数为362839元。本科中年薪高位数为203180元，中位数为57600元，较之去年增幅在1万元左右。初中及以下，年薪高位数为34848元，较之去年下降约16%
- 2011年08月05日龙湖地产30.54亿元摘得上海商业地块，这标志着龙湖在上海正式进军商业地产
- 2011年08月05日
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- 2011年08月05日美国股市4日遭遇2008年金融危机以来最惨痛的一天，三大股指跌幅均超4%。交银施罗德表示，后市海外市场仍不容乐观，可能会对中国的出口造成一定影响；而A股市场由于目前相对较低的估值，或将保持低位弱势震荡整理
- 2011年08月05日沪指开盘一度跌破2610点，创调整以来新低。很快资金开始积极自救，纷纷展开反弹。酿酒板块率先翻红，但权重板块反弹力度较弱，股指回升有限，总体依然呈弱势调整态势。当日，有色金属、钢铁以及石油石化等周期性品种跌幅居前
- 2011年08月05日沪指开盘一度跌破2610点，创调整以来新低。很快资金开始积极自救，纷纷展开反弹。酿酒板块率先翻红，但权重板块反弹力度较弱，股指回升有限，总体依然呈弱势调整态势。当日，有色金属、钢铁以及石油石化等周期性品种跌幅居前
- 2011年08月05日英拉5日成功获得了泰国议会中500票中的296票支持，当选泰国历史上第28任总理、首位女总理。然而，分析人士认为，英拉当选总理后的路并不平坦，依然面临这很多难题。
- 2011年08月05日中国在一个为期4个月的食品安全专项整治中逮捕了2000多人，关闭了5000家企业。这一行动是在最近发生一连串的食品安全安全事故后展开的
- 2011年08月05日中国在一个为期4个月的食品安全专项整治中逮捕了2000多人，关闭了5000家企业。这一行动是在最近发生一连串的食品安全安全事故后展开的
- 2011年08月05日因动力辅助转向系统缺陷，沃尔沃召回1303辆进口S80轿车。其国产车型S80L也曾有过召回记录
- 2011年08月05日
- 2011年08月05日希望美方从保持世界经济复苏势头、确保全球经济稳定发展的大局出发，实行负责任的货币政策。同时，希望美方采取切实措施保障各国在美资产安全。美元作为世界主要储备货币，其币值稳定对全球经济金融形势具有重要意义
- 2011年08月05日8月4日全球资本市场全面下挫。欧美股市当天遭遇重挫，美国股市跌幅创下2008年次贷危机以来之最，5日亚太股市开盘后也普遍大跌。分析人士认为，市场暴跌的主要原因还是欧洲债务危机蔓延风险加剧，市场对美国经济信心明显不足。
- 2011年08月05日8月4日全球资本市场全面下挫。欧美股市当天遭遇重挫，美国股市跌幅创下2008年次贷危机以来之最，5日亚太股市开盘后也普遍大跌。分析人士认为，市场暴跌的主要原因还是欧洲债务危机蔓延风险加剧，市场对美国经济信心明显不足。
- 2011年08月05日4日纽约股市恐慌情绪四起，道琼斯指数收盘暴跌500点以上，为金融危机以来跌幅最大的一次。华泰联合证券分析师曹阳认为，海外经济数据疲软、投资者对欧债危机传染性担忧增加是导致市场调整的主要原因。
- 2011年08月05日“在审计署上报地方政府性债务审计结果后，国务院已经初步形成了下放举债权的思路，第一步将下放给东部一些沿海地区的省级政府。”一位消息人士透露，这些省级政府的财政状况比较良好，偿债能力强，信用评级也较高
- 2011年08月05日在暂停数月之后，周四欧洲央行(ECB)重启购买政府债券计划，并向成员国银行提供贷款，以减轻欧元区金融市场的紧张气氛。但同时，这一最新措施可能令欧洲央行面临风险。
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