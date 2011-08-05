阿根廷总统呼吁拉美国家警惕发达国家转嫁危机 2011年08月05日 针对全球金融市场当天出现的剧烈动荡，阿根廷总统克里斯蒂娜4日呼吁拉美国家做好充分准备，防止发达国家将金融危机的严重后果转嫁给包括拉美地区在内的新兴市场国家。