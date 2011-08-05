- 2011年08月05日国务院参事室特约研究员姚景源就居民收入与GDP仍有差距一事建议，改革分配制度，重新切好国民收入大蛋糕。
- 2011年08月05日从全年来看，债券基金整体上仍有望获得正收益，下半年债市、股市环境均有望转好
- 2011年08月05日《中国加大追逃力度 一批贪官罪嫌遣返》一文，其中引用的有关外逃贪官、携走资金金额的数据有误。经核实，中央纪委从未发布过此类数据，此数据来源于网上未经确认的不实消息，造成对读者的不负责，也影响了报纸的公信力。
- 2011年08月05日泰国总理投票选举结果出炉，在全部的500票的议会选举中，唯一候选人英拉获得了500票中的296票的支持，仅仅有3人反对，其他人投了弃权票，其中包括英拉投给自己的一票弃权票。
- 2011年08月05日高盛预计，7月份CPI6.5%可能较大，出口同比增速将从6月份的17.9%上升至23.0%
- 2011年08月05日从9月1日起降低部分激素、调节内分泌类和神经系统类等药品的最高零售价格，共涉及82个品种、400多个剂型规格，平均降价幅度为14%。
- 2011年08月05日进入7月以来，封闭式债券基金和分级基金中的低风险基金份额的折价明显上升，其折价率甚至超过了到期时间更长的封闭股票基金折价率
- 2011年08月05日中国光大银行(601818)取消原订下周向投资者推介其价值60亿美元的香港H股首次公开发行(IPO)
- 2011年08月05日收购完成后，工行将持有阿根廷标准银行及其关联公司共计80%股权，标银伦敦持有剩余20%的股权
- 2011年08月05日光大银行6月底已因市况不佳而推迟了其上市，原计划下周再推行路演推介，并计划8月18日上市。有报道称，光大银行取消原订下周向投资者推介其价值60亿美元的香港H股首次公开发行(IPO)
- 2011年08月05日针对全球金融市场当天出现的剧烈动荡，阿根廷总统克里斯蒂娜4日呼吁拉美国家做好充分准备，防止发达国家将金融危机的严重后果转嫁给包括拉美地区在内的新兴市场国家。
- 2011年08月05日据中新社8月5日消息，在限电、融资难、劳动力短缺、棉价大幅波动等多重困境下，纺织大省河北的中小型纺织企业状况堪忧。专家表示：中小纺企或临生死大限
- 2011年08月05日今年9月1日起，史文良(Pierre-Jean Sivignon)接替布旭（Pierre Bouchut）担任法国零售业巨头家乐福公司首席财务长
- 2011年08月05日对于政府投资建设的公共租赁住房项目，凡是实行公司化管理、商业化运作、项目资本金足额到位、项目自身现金流能够满足贷款本息偿还要求的，各银行业金融机构应按照信贷风险管理的有关要求，直接发放贷款给予支持
- 2011年08月05日住建部在近日确定保障性安居工程质量管理纳入住房保障工作考核、约谈和问责范围
- 2011年08月05日当地时间8月4日，穆迪投资者服务公司的一位高级分析师称，日本央行新推出的宽松措施以及日本政府为削弱日圆而实施的干预是积极举措，但这些举措的长期影响可能有限，且无法消除日本面临的巨大信用挑战
- 2011年08月05日在不计较其他因素的前提下，从这两项数据可大约估算出券商行业目前的平均佣金费率为0.83%。，与中国证券业协会此前公布的数据基本相符，并与去年年底相比下降了14.4%左右
- 2011年08月05日马彦生涉嫌受贿229余万元，给予开除党籍处分，涉嫌犯罪问题移送司法机关依法处理
- 2011年08月05日日本财务大臣野田佳彦8月5日表示，日本正与欧美官员就周四的汇市干预行动进行沟通。他指出，汇市干预并不是针对特定汇率水平，且需要更多时间来评估干预汇市的影响。
- 2011年08月05日当地时间8月4日，俄罗斯审计署署长谢尔盖•斯捷帕申在与俄总统梅德韦杰夫会晤时表示，担忧政府无法将今年通货膨胀率控制在官方预测的7.5%以内
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