承德露露前董事长遭深交所公开谴责 2011年08月05日 承德露露与关联方露露集团签署涉及“露露”商标的重大合同，既未按照关联交易相关规定履行必要的审议批准程序，也未及时履行信息披露义务

我国高端激光装备核心技术受制国外的历史结束 2011年08月05日 华工科技有限公司承担的“十一五”国家科技支撑计划项目“工业激光器及其成套设备关键技术研究与示范”已顺利通过科技部组织的验收，这意味着我国高端激光装备依赖进口、核心技术受制于国外的历史正式宣告结束