- 2011年08月05日8月4日，福布斯中文版发布2011年中国上市公司CEO薪酬榜单，联想集团CEO杨元庆以7872万元年薪高居H股非国有上市公司CEO薪酬榜，中国平安CEO马明哲以987万元年薪成为A股最高薪酬CEO。
- 2011年08月05日深交所周四公告称，承德露露时任董事长王宝林未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了深交所所相关规定，对王宝林给予公开谴责处分。
- 2011年08月05日受欧美股指大跌及早盘亚太股市重挫影响，沪深股市双双大幅低开。当日，多个板块飘绿，近九成个股下跌。
- 2011年08月05日当地时间8月4日，土耳其最高军事委员会任命新人担任军队高级官员。此前多为军队高官在与政府的争斗中辞职。代理总参谋长内杰代特•厄泽尔被任命为新的总参谋长，他将在内阁批准对他的这项提升之后正式接任此职
- 2011年08月05日据印度媒体4日报道，为防范中国，印度正着手在阿鲁纳恰尔邦（中国藏南地区）大搞基础设施建设，计划在这个邦修建3条铁路线，其中一条将把具有战略意义的达旺高原与阿萨姆邦链接起来
- 2011年08月05日8月4日，英国智库预计，欧元区的债务危机有可能吞没意大利和西班牙这两个欧元区国家，意大利很可能发生债务违约，但是西班牙可能勉强过关
- 2011年08月05日承德露露与关联方露露集团签署涉及“露露”商标的重大合同，既未按照关联交易相关规定履行必要的审议批准程序，也未及时履行信息披露义务
- 2011年08月05日上海外滩，在建设“金融集聚带”的同时，正着力打造“金融安全区”
- 2011年08月05日中国有色金属工业协会副会长兼秘书长贾明星称：“中国正在就可能取消铝半成品出口退税展开研究”
- 2011年08月05日截至7月底，安徽省已开工各类保障性住房和棚户区改造住房32万余套，占国家与省政府签订目标任务的八成以上
- 2011年08月05日国际货币基金组织(IMF)3日发布报告表示，虽然巴西的经济展望整体看好，但已显露过热迹象，需要采取政策组合拳应对。7月巴西CPI较上年同期上升6.75%，突破了巴西央行自4月以来4.5%上下两个百分点的通胀目标区间。
- 2011年08月05日华工科技有限公司承担的“十一五”国家科技支撑计划项目“工业激光器及其成套设备关键技术研究与示范”已顺利通过科技部组织的验收，这意味着我国高端激光装备依赖进口、核心技术受制于国外的历史正式宣告结束
- 2011年08月05日美国白宫发言人杰伊·卡尼4日说，财政部长蒂莫西·盖特纳并未决定近期是否辞职
- 2011年08月05日8月4日菲律宾能源部长表示，包括中国海洋石油总公司在内的三家中国企业有意竞标中国南海争议岛屿南威岛附近礼乐滩的石油勘探合约。
- 2011年08月05日在4日晚冬管中心宣布了对王濛、刘显伟等队员的处罚决定之后，王濛在现场表示了对处罚结果的不满，在场的周洋也作出“我也不干了”的表态。
- 2011年08月05日据中华工商时报报道，今年一季度以来，中药材价格平均涨幅超过10%，最高涨幅达400%，尤其以野生中药材资源量持续减少，涨势最为凶猛
- 2011年08月05日截至2011年8月4日，共364家上市公司披露了2011年中报。统计数据显示，在融资压力日益加大的背景下，上市公司的资本投入回报率已经追不上银行的贷款利率。
- 2011年08月05日利比亚政府4日说，政府军现在全面控制了西部前线重镇兹利坦(Zlitan)。8月3日，效忠卡扎菲的利比亚政府军宣布对该镇反对派武装发动大规模攻势。据称，反对派武装自今年3月以来就在北约支持下与利政府军对抗。
- 2011年08月05日4日，在结束对前总统穆巴拉克的首次审理后，埃及法庭继续审理前内政部长阿德利和其他6名前内政部高官。这一审理是4月份审讯的继续。穆巴拉克则被暂时转移到开罗一家医院，等待再审。
- 2011年08月05日沪指开盘一度跌破2610点创调整以来新低。很快资金开始积极自救，纷纷展开反弹
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