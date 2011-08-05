- 2011年08月05日最早披露故宫馆藏一级文物、宋代哥窑青釉葵瓣口盘被毁的网友“龙灿”近日称，故宫近年发生多起珍贵文物被损毁或被遗弃的事件，相关情况未按要求上报主管部门。
- 2011年08月05日山西焦炭行业协会4日宣布，当地焦炭价格在7月基础上涨60元/吨
- 2011年08月05日今年上半年，全国工业投资53215亿元人民币(下同)，占固定资产投资比重为42.7%
- 2011年08月05日中消协副秘书长董祝礼表示，味千拉面宣称面汤是骨汤熬制，实际却是使用“猪骨汤精”勾兑，这种行为已涉嫌欺诈。5日味千股票停牌。
- 2011年08月05日公司每股经营活动产生的现金流量净额为负0.3955元，同比大幅下降137.25%
- 2011年08月05日因受到经济担忧情绪以及欧债危机的影响，欧美股市暴跌，美元受避险买盘推动大幅走高，从而令人民币兑美元中间价大幅回落。
- 2011年08月05日
- 2011年08月05日国内国际客源结构的持续改善，国际航油的大幅上涨，为公司净利润增长提供保障
- 2011年08月05日产品价格持续低位运行、原材料价格却大幅上涨，公司营业成本大幅上升，业绩仍在低谷徘徊
- 2011年08月05日中信证券7月营业收入和净利润环比大增，海通证券下降明显
- 2011年08月05日就中国而言，目前黄金储备只有1054吨，在世界排名第六，仅为美国黄金储备的八分之一。
- 2011年08月05日上海汽车产品结构明显向着高档合资品牌上移，品牌市场优势将支撑其稳定增长
- 2011年08月05日公司报告期内营业收入大幅增长66.89%，相形之下，公司净利润增幅大为逊色
- 2011年08月05日万科7月销售面积78.2万平米，销售金额90.8亿元，同比增长幅度收窄
- 2011年08月05日7月份，宝马汽车在华销量继续保持高速增长，共实现销量1.89万台，同比增长了36%
- 2011年08月05日评论人士张若渔对社科院所称的我国2.3亿中产阶级的数据提出了质疑，他称最有力的反证即是，个税免征额提升至3500元之后，我国缴纳个税的人数骤减至约2400万人。
- 2011年08月05日交易完成后，工商银行将负责阿根廷标准银行及其关联公司的营运和管理
- 2011年08月05日阿联酋央行上周发表罕见声明称，该国外汇储备中已经没有美国国债或任何由美国政府发行的金融票据。阿联酋可能是全球外汇储备中唯一不含美债的国家。此前，阿联酋央行行长曾说过，会考虑实行外汇储备多样化，将人民币纳入其中。
- 2011年08月05日国资委问责中冶恒通方案初定，对相关负责人的责任追究将以经济处罚为主。具体处理方案或于近期公布。
- 2011年08月05日受“梅花”影响，8月5日08时至6日08时，台湾以东洋面、东海大部海域将有7-10级大风，部分海域风力可达11-13级，浙江沿海、台湾北部和东部沿海也将有6-7级大风，“梅花”中心经过的附近洋面或海面的风力有14-16级
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