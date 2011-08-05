- 2011年08月05日今年全球平板电脑出货量可达6520万台，其中苹果iPad占据61%的市场份额
- 2011年08月05日在住宅市场宏观调控长期深入的背景之下，大型房地产开发企业陆续转战商业地产将成为既定趋势
- 2011年08月05日药家鑫案原告代理人、西安电子科技大学副教授张显回应药家鑫父亲药庆卫起诉名誉侵权说，他尚未接到法院传票，对名誉侵权一说无法认同
- 2011年08月05日中国当代社会养老保障制度具有明显的二元特征，在城市里，七成老人养老靠退休金，而在农村，老人多依靠子女。
- 2011年08月05日评论人士彭兴庭称，从全民炒股、全民炒房，到今天的全民放贷，中国经济正在一步步走向虚拟化，“赌徒”式的短期投机心理日趋严重，“全民放贷”则是这种心态的巅峰之作。
- 2011年08月05日
- 2011年08月05日巴西投资银行百达（BTG Pactual）原材料分析师Edmo Chagas称，受汇率、劳动力成本等方面的影响，巴西钢铁投资成本升高，行业竞争力减弱，短期内投资风险加大
- 2011年08月05日据香港商报8月5日消息，消息人士证实，瓦良格号将在本周内进行内部海试，如无意外，最新的计划是在8月6日首次海试。
- 2011年08月05日4日国家发改委价格司相关负责人在接受新华社采访时,针对近日有媒体报道称发改委已批准益海公司食用油涨价申请，食用油限价令终结。该负责人称这种说法没有事实根据
- 2011年08月05日受欧美股指大跌及早盘亚太股市重挫影响，5日沪深两市早盘双双大幅低开
- 2011年08月05日在全民疯狂高利贷的江苏泗洪县，公安机关破获了一起涉案金额高达4000多万的跨国集资诈骗案。
- 2011年08月05日5日港股早盘大幅低开，恒指开盘报20，939.40点，下跌945.34点，跌幅为4.32%
- 2011年08月05日欧元区第三大经济体意大利面临新一轮债务危机。当国家面对重大威胁、反对党要求下台压力增加之际，身为总理的贝卢斯科尼竟继续沉迷“酒池肉林”，周日又在豪宅举行他的“bunga bunga”性爱派对，邀请20名舞女欢聚春宵。
- 2011年08月05日针对“三公经费”中因公出国（境）费比例过高引发各界质疑，商务部日前承认其因超标准消费及替他人“埋单”等原因导致去年出国经费超支10%。
- 2011年08月05日在昨日亚洲交易时段，日元汇率骤跌，美元兑日元汇率大幅上升，并一度突破80大关，盘中涨幅超过4%。日本股市盘中大幅走高，但投资者对全球经济前景的担忧限制了涨幅，到收盘时，日经225指数收报9659.18点，上涨0.23%。
- 2011年08月05日刘允洲被控与被国土部叫停的横店圆明园新园项目相关
- 2011年08月05日最新统计显示，目前仍有外交部、国务院侨务办公室、国务院港澳事务办公室和国家煤矿安全监察局的“三公”经费尚未公布
- 2011年08月05日今年二季末，共有46家基金公司的109只基金重仓持有创业板股票2.17亿股，较一季度有5500万股的增长，增幅为33.95%。若二季度末资产配置至今未发生改变，6月24日至8月3日区间，上述109只基金累计浮赢11.21亿元。
- 2011年08月05日国内外糖价均于7月27日左右见顶后开始回落，但ICE10月合约从最高点下跌至最低点跌幅已超过13%，而郑糖1201合约期价跌幅却不超过4%，糖价内强外弱的格局仍将延续。
- 2011年08月05日央行一个课题组撰写的报告认为，当前中国进一步推进利率市场化改革的时机已日趋成熟，建议抓住时机逐步扩大利率浮动区间，先允许部分金融机构试行市场化定价。
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