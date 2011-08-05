- 2011年08月05日在处罚细则公布的同时，冬季运动管理中心声明称，“中心做出处理决定是对运动员本人的教育和帮助，使其能深刻认识并改正错误，使国家短道速滑队和其他项目的运动员都能从中吸取深刻教训，继续为中国体育事业的发展做出贡献。”
- 2011年08月05日投资者撤离风险资产对股票市场和商品市场构成强大抛压，同时一场新的货币战争已然上演
- 2011年08月05日应尽快出台公益性制度主义小额信贷机构试点意见，或者至少应急性的出资成立一个批发基金
- 2011年08月05日统计显示，年初至今，30家创业板公司遭遇公司类股东减持，其中大部分为创投公司，合计减持金额接近30亿元。随着一些创业板公司的创投公司股权限售期满，其在二级市场的减持行为不时出现。
- 2011年08月05日新建和在运行项目双双迎来整顿期，预示着政策上对于风电有序发展的强烈信号，其对产业的影响涉及多个层面
- 2011年08月05日叙利亚官方媒体阿拉伯叙利亚通讯社报道，叙利亚总统巴沙尔·阿萨德4日颁布允许多党制政体的政党法，作为推动政治改革、回应反对派和反政府示威者核心诉求的一项举措。这同时意味着政党法可以立即生效，无需议会批准。
- 2011年08月05日截至7月底，上海保障性住房新开工和筹措面积为866万平方米，完成全年计划的57.73%；供应面积为697.1万平方米，完成全年计划的60.62%
- 2011年08月05日有消息人士4日表示，截至目前，各家银行已经陆续完成银担合作风险自查工作。监管机构要求在本月15日之前将排查结果上报至银监会。
- 2011年08月05日中国保险行业协会4日公布的2010年交强险业务情况显示，2010年交强险经营亏损达72.4亿元，这是该险种继2009年后的第二年亏损。同时交强险经营出现严重“东西差异”，东部发达省份因高赔付率而亏损严重，而中西部实现盈利。
- 2011年08月05日广东省政法委副秘书长、省委维稳办主任陈文敏介绍说，广东公安机关通过“一证通”制度，以基础信息采集为抓手，初步构建起“以证管人”、“以屋管人”、“以业管人”的流动人口立体管理模式。
- 2011年08月05日扬州城管执法分局局长李政驰表示，“城管队员都像海底捞员工那样为摊贩着想，把管理变成服务，不成天撵他们，很多矛盾便能避免。”
- 2011年08月05日中国上市公司社会责任研究中心统计显示，在沪深两市涉及高铁产业链的33家上市公司中，仅有12家公司发布年度社会责任报告，占比36%。从社会责任报告的指标覆盖率来看，仅有不到10%的公司社会责任报告合格，不合格率超过9成。
- 2011年08月05日据数据统计，2010年7月到2011年6月，共有149家公司登陆创业板，募投项目数量合计达642个。这些募投项目累计计划投入募集资金总额达602.97亿元。但截至7月底，这些项目已投入的募集资金总额为135.69亿元，占比仅为22.5%。
- 2011年08月05日即将出台的资本市场“十二五”规划将通过一系列制度设计，吸引长期资金入市。同时有关部门目前正积极研究“中国版401K”的相关课题，推动养老金和企业年金入市
- 2011年08月05日即将出台的资本市场“十二五”规划将通过一系列制度设计，吸引长期资金入市。同时有关部门目前正积极研究“中国版401K”的相关课题，推动养老金和企业年金入市
- 2011年08月05日《144家创业板公司中期业绩增三成 》等九则
- 2011年08月05日帕内塔在其就任国防部长后举行的首次新闻发布会上说，美国最新出台的债务上限法案要求在10年内削减国防开支至少3500亿美元，这一结果在国防部的预料之中，尽管实现这一目标将面临严峻挑战，但国防部仍将全力执行。
- 2011年08月05日西班牙财政部4日成功发行33亿欧元3年期和3年半期国债。根据西班牙财政部发布的消息，本次发行的数量达到预计的25亿至35亿欧元的目标。3年期国债发行量约为22亿欧元，收益率为4．90％，是2008年国际金融危机以来的最高利率。
- 2011年08月05日泰国看守政府总理阿披实4日晚发表电视讲话说，新旧政府交接工作即将展开，他希望新一届政府带领泰国走向繁荣昌盛。
- 2011年08月05日在巴勒斯坦和以色列和谈停滞不前、巴勒斯坦方面致力于成为联合国会员国之际，美国白宫发言人杰伊·卡尼4日强调，直接和谈才是实现巴以和平的途径。
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