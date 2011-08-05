减赤方案或继续削减美国军费开支 2011年08月05日 帕内塔在其就任国防部长后举行的首次新闻发布会上说，美国最新出台的债务上限法案要求在10年内削减国防开支至少3500亿美元，这一结果在国防部的预料之中，尽管实现这一目标将面临严峻挑战，但国防部仍将全力执行。

西班牙成功发行33亿欧元国债 2011年08月05日 西班牙财政部4日成功发行33亿欧元3年期和3年半期国债。根据西班牙财政部发布的消息，本次发行的数量达到预计的25亿至35亿欧元的目标。3年期国债发行量约为22亿欧元，收益率为4．90％，是2008年国际金融危机以来的最高利率。

阿披实寄望新政府带给泰国繁荣 2011年08月05日 泰国看守政府总理阿披实4日晚发表电视讲话说，新旧政府交接工作即将展开，他希望新一届政府带领泰国走向繁荣昌盛。