- 2011年08月05日欧洲中央银行4日在法兰克福总部宣布,维持欧元区现行1.50%的主导利率不变。英国中央银行英格兰银行4日决定继续将主导利率维持在0.5%的历史最低水平。俄罗斯央行在周四的政策会议上连续第二次决定维持利率不变。
- 2011年08月05日孟建柱在全国反恐怖工作会议上强调，切实增强忧患意识责任意识，以更坚定的决心更有力的措施，坚决打击防范暴力恐怖犯罪活动
- 2011年08月05日4日纽约股市恐慌情绪蔓延，道琼斯指数收盘暴跌500点以上，标准普尔指数跌约4.8%，纳斯达克指数跌幅超过5%。当日下跌主因是欧债危机引发投资者心理恐慌。
- 2011年08月05日有消息人士4日透露，有关部门日前召开研讨会，讨论内容涉及放松部分券商每次申请新设营业部数量的上限，以及放开网点饱和度限制两项议题。上述议题得到不少大型券商的支持，但亦有市场人士担忧营业部的扩张将导致佣金进一步下滑。
- 2011年08月05日剔除2011年7月之后上市的新股,237只创业板股票中,只有82只上市以来保持上涨的状态,占比为34.60%。可以看出,多数创业板股票由于自身估值偏高,在上市后出现了股价的回调。
- 2011年08月05日
- 2011年08月04日截止23：58，道琼斯工业平均指数跌2.91%，下挫346.18点，报11,550.26点；纳斯达克综合指数跌3.45%报2,600.19点；标准普尔500指数跌3.22%报1,219.82点
- 2011年08月04日
- 2011年08月04日随着中央政府以稳定物价总水平为宏观调控首要任务，同时积极推动经济模式由投资转为内需主导，预料内地从长远而言，经济发展将更趋健康及稳固
- 2011年08月04日本次出租汽车临时补贴的对象为杭州市区实际营运服务的出租汽车司机，不含萧山区、余杭区、经济技术开发区。补贴标准为每辆车每载客营运1次补贴1元，补贴时间为2011年8月1日至杭州市市区客运出租汽车运价调整日止
- 2011年08月04日杭州市物价局表示，运价调整工作力争于9月底前完成
- 2011年08月04日截至6月30日的六个月，该公司实现利润463亿港元。上年同期重报的利润为63.3亿港元
- 2011年08月04日油污带与近日发生的康菲石油渤海漏油事件是否有关系，天津市海洋局海洋环境处一位姓张的负责人表示，目前正在检测分析，一有结果会对外公布
- 2011年08月04日小额贷款公司长期受到“只贷不存”先天条件不足的制约，在信贷紧缩的大环境下，小贷公司更是求“财”若渴，须防范小贷公司变相非法吸存
- 2011年08月04日
- 2011年08月04日截止到6月末，全国大部分小额贷款公司实现了盈利，只有356家亏损，占全国小额贷款公司总数的10.58%。吴晓灵还提醒小额信贷机构，“千万不要变相非法吸存，断送自己的前程！”
- 2011年08月04日从央行最近的表态看货币政策仍不会放松，在央行维稳央票发行收益率的意图下，近期再次上调存款准备金率的可能性加大
- 2011年08月04日兰和律师表示，维权的方式多元，但多元并不意味着没有底线；虽然，网络表达是张显的权利，但并不意味着自我权利的实现，可以建立在漠视和侵犯他人的基本权利的基础上。任何不择手段的所谓正义都是伪正义
- 2011年08月04日将在其中整合Google+和其他社交网络的数据。Google+的强势增长劲头和实时搜索的重启表明谷歌或许已经不再需要借助Twitter的数据来提供有吸引力的实时搜索服务。
- 2011年08月04日短期内，若中国政府减少高铁投入资金，放缓高铁建设速度，将可能影响到高铁相关厂商的国内订单、甚至出口项目
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