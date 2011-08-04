- 2011年08月04日预计八月上中旬市场继续冲高，下旬乏力震荡调整
- 2011年08月04日
- 2011年08月04日目前流动性平衡格局依然偏紧，但随着经济的企稳，通胀逐渐进入下行通道，政策进一步加码的可能性降低，在今年四季度将可能出现流动性平衡的转折
- 2011年08月04日对于有实力的企业而言，在商品房调控特别是在限购扩大的背景下，通过参与一些保障房项目的建设，不仅能够起到平衡经营风险、拓宽融资渠道的作用，在高周转趋势日益明显的大势下，还能够提高公司的运营水平
- 2011年08月04日海通证券看似深陷“包销门”，实际上相当于在股市低迷之际额外做一定向增发，参考当年东北证券，未来或有另外盈利
- 2011年08月04日预付卡企业第二批获得牌照之势不可挡
- 2011年08月04日兰和律师在其个人微博里表示，在经过长时间隐忍后，药庆卫先生正式拿起法律武器捍卫自己及家人的人格尊严。西安电子科技大学副教授张显是药家鑫案中原告代理人，受害人张妙亲属，他在案件审判过程中的言行在社会中引发巨大争议
- 2011年08月04日这两位超级英雄也是托基市的居民，黑色斯巴达名叫威尔，他的助手黑虚则是他的妻子朱莉，在当地的漫画店工作
- 2011年08月04日公开市场操作连续三周累计净投放950亿元，7天回购利率跌至6月7日新低
- 2011年08月04日《镜报》集团则说，该集团所有记者都没有触犯法律
- 2011年08月04日今年5月，俄美两国签署了一份向阿富汗供应21架米-17B5直升机的合同
- 2011年08月04日反对派组建的利比亚“国家过渡委员会”内政部副部长沙加塞勒说：“名单上有约60人，包括国家过渡委员会、军事委员会和内阁成员，不只有名字，还有地址，一些地址是准确的”
- 2011年08月04日债市一级市场转暖，近期几个利率产品发行获得较好足额认购
- 2011年08月04日根据检方指控，前任空军参谋总长金某从2004年到2010年初向洛克希德•马丁公司提供了战力增强计划的“联合武器体系计划书”等军事2级-3级机密
- 2011年08月04日严厉打击“热钱”等违法违规资金和跨境套利资金流入。稳步推进进出口核销制度改革。
- 2011年08月04日“积极理解和践行企业社会责任对提升中国企业形象和中国在外形象有极其重要的作用。企业承担社会责任并非不要利润，而是为了获得持久的利润。”
- 2011年08月04日在巴布亚省和西巴布亚省，数千抗议者身穿传统部族服装参加了集会，在全副武装的警察和士兵监督下游行示威
- 2011年08月04日全国公安机关删除清理了大量非法网络公关信息，查处了一大批非法网络公关网站，破获多起非法网络公关案件，有效净化了网络环境
- 2011年08月04日嫌疑人被民警当场制服。嫌疑人和该女子被烧伤，已送医治疗。事发原因及人员具体身份正在调查中
- 2011年08月04日瑞银预计，7月通胀将见顶，CPI同比增速维持6. 4%，不排除年内再次加息的可能性
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