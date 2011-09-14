- 2011年09月14日由于日本大地震现在日本正在审视核能发展政策，明年会考虑是不是要重新采用一个全新的核能政策。
- 2011年09月14日李稻葵在接受财经网记者采访时表示，中国的通胀情况应该说现在有些比较好的苗头，今年下半年乃至于明年上半年，会逐步温和化。温和通胀会长期化，但像今年上半年那样子形成巨大压力的通胀在今年下半年和明年上半年会逐步离去。
- 2011年09月14日贺卫方、何兵等学者和六十位律师在石家庄召开研讨会，在刑事诉讼法修改草案正在征求意见之际，再次就聂树斌一案进行讨论，并签署呼吁书，要求法院尽快启动聂树斌案再审程序
- 2011年09月14日刘积仁解释说，美国医疗支出占GDP的85%，这是不可持续的。中国医疗支出越来越多，慢病方面的支出越来越多。
- 2011年09月14日日本企业目前注重进行提高效率的投资，而且日本金融行业不愿为创新企业提供资金，日本金融融资体系亟需改变，才能使日本的创新潮流复苏
- 2011年09月14日万达集团董事长王健林在达沃斯现场表示，保障房覆盖率达到20%是好事，不会影响市场
- 2011年09月14日温家宝总理表示，中国将继续推进经济和政治体制改革，坚持共同富裕，维护公平正义。
- 2011年09月14日塞拉尼斯须在市场有更多选择之前，以其碳氢化合物制乙醇技术尽快接替粮食制乙醇、并取得部分新增需求，才可谋求较强市场份额，但此颇具挑战
- 2011年09月14日对于中国是否应该购买意大利国债，李稻葵表示，“购买是有条件的，盲目的购买肯定不是好事情。对于这个问题，应该有更多深入的研究。”
- 2011年09月14日今早8时10分左右，洪湖市委宣传部宣传科科长陆君华，于该市市委市政府综合办公大楼7楼的办公室，跳楼自杀。
- 2011年09月14日郑州市提出，90%以上来郑务工人员子女义务教育由公共财政覆盖，杜绝义务教育阶段辍学现象；2012年实现财政教育经费支出占GDP比例4%，等。
- 2011年09月14日回应称巡视组一行8人在秭归28天期间开支费用为114490元
- 2011年09月14日猪肉连续第四期小幅上扬，蔬菜价格近乎全线走高，国产香蕉价格当期上涨10.3%，成为涨幅唯一达到两位数的品种
- 2011年09月14日香港金融管理局和香港贸易发展局日前在伦敦合办了题为“香港作为服务全球的离岸人民币中心”的推介论坛，向英国及欧洲的企业和金融机构推介使用香港的人民币金融平台进行离岸人民币业务的活动
- 2011年09月14日大豆油、菜籽油等油料供应偏紧是目前食用油涨价的一大诱因
- 2011年09月14日陈建明在于财经网记者对话时则表示，中国恐怕拯救不了世界，目前更值得我们关注和担心的是，金融市场的动荡可能大幅增加全球经济二次衰退的风险，对我国经济间接影响可能会很大。
- 2011年09月14日早盘出现小幅冲高，沪指一度攻至2485点附近，后震荡回落
- 2011年09月14日中国东软董事长兼CEO刘积仁发言指出，中国医疗支出越来越多，要解决问题，提供低成本医疗服务，需要颠覆性创新。
- 2011年09月14日印度马恒达萨蒂扬公司首席执行官钱德尔-普拉卡什-格纳尼(Chander Prakash Gurnani)在会上的发言实录。
- 2011年09月14日温家宝在2011达沃斯年会上表示，中国将坚持优先发展教育，全面提高人的素质，把经济增长从依靠增加人力资本数量转变到依靠提升人力资本质量上来
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