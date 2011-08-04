湖南三分之二县区遭旱灾 2011年08月04日 湖南有三分之二的县市区受旱灾，有64万人、45万头大牲畜因旱饮水困难

市场表现疲弱 大宗商品普遍下挫 2011年08月04日 受国际市场影响，国内大宗商品市场继续下挫，工业类商品和农产品普遍表现疲弱，近全线下挫收跌，三市仅黄金、焦炭、白糖微幅上涨收红，带动了跟踪主要大宗商品价格综合表现的商品指数继续收跌

我国完成科学基金资助与管理绩效国际评估 2011年08月04日 在国家自然科学基金委员会（ＮＳＦＣ）成立25周年之际，我国迄今为止规模最大的综合性科技绩效评估——科学基金资助与管理绩效国际评估顺利完成

日立与三菱重工合并磋商基本达成一致 2011年08月04日 日立公司和三菱重工业公司就经营合并开始磋商并基本达成一致，并计划于2013年春季成立新公司

7月下旬以来全国香蕉价格止跌企稳 2011年08月04日 7月下旬以来，全国香蕉价格结束5月以来的持续下跌走势，呈现企稳迹象