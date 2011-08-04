- 2011年08月04日在力拓等矿业巨头赚取暴利的同时，中国的钢铁企业却在困境中艰难度日
- 2011年08月04日湖南有三分之二的县市区受旱灾，有64万人、45万头大牲畜因旱饮水困难
- 2011年08月04日受国际市场影响，国内大宗商品市场继续下挫，工业类商品和农产品普遍表现疲弱，近全线下挫收跌，三市仅黄金、焦炭、白糖微幅上涨收红，带动了跟踪主要大宗商品价格综合表现的商品指数继续收跌
- 2011年08月04日食用油属于市场调节价格商品，由企业自主定价，并无“限价令”一说，更谈不上批准涨价申请
- 2011年08月04日在国家自然科学基金委员会（ＮＳＦＣ）成立25周年之际，我国迄今为止规模最大的综合性科技绩效评估——科学基金资助与管理绩效国际评估顺利完成
- 2011年08月04日
- 2011年08月04日日立公司和三菱重工业公司就经营合并开始磋商并基本达成一致，并计划于2013年春季成立新公司
- 2011年08月04日食品和非食品价格将可能推动中国整体通胀率在6月或7月达到最高峰，紧缩货币政策将持续至夏末，之后货币政策会适度放松。
- 2011年08月04日7月下旬以来，全国香蕉价格结束5月以来的持续下跌走势，呈现企稳迹象
- 2011年08月04日中国另一大食用油巨头中粮集团的内部人士在接受证券市场周刊记者采访时表示，未来旗下食品油品牌福临门也正在考虑涨价事宜，具体比例应该与金龙鱼类似
- 2011年08月04日8月4日，日本银行（央行）决定进一步实施货币宽松政策，将购买国债和公司等资产的基金规模扩大10万亿日元（约合人民币8500亿元），并决定维持零利率政策不变。
- 2011年08月04日会议认为，下半年我国外汇收支可能仍将面临较大净流入压力。
- 2011年08月04日海通证券最新发布的基金二季度研究报告显示，789只基金中有约25%出现净申购，有6只基金的净申购比例超过了100%
- 2011年08月04日8月4日，美国参议院民主、共和两党就美国议会9月批准韩美自由贸易协定（FTA）达成了一致
- 2011年08月04日中国加入世界贸易组织近十年来，主动向世贸组织起诉8起案件，被诉13起案件
- 2011年08月04日为了保证受灾地区生产活动不受影响，日本政府正在着手放宽自大地震之后实施的限电令
- 2011年08月04日2011年地方政府债券（三期）将于2011年8月8日在上证所上市交易
- 2011年08月04日国家发改委价格司负责人8月4日表示，食用油属于市场调节价格商品，由企业自主定价，并无“限价令”一说，更谈不上批准涨价申请
- 2011年08月04日一些知名品牌的食用油涨价消息属实，但未来几个月食用油价格大幅上涨的可能性不大
- 2011年08月04日欧洲政府将来在制定计划时，必须考虑当地人民的利益和需求，不与发展中国家签署自由贸易协定，尊重他们自己管理出口和颁布投资法规的权利。同时在欧洲从事业务的公司必须保持透明度，并且给予当地居民参与权
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