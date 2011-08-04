数据显示我国大部分小额贷款公司盈利 2011年08月04日 截止到6月末，全国大部分小额贷款公司实现了盈利，只有356家亏损，占全国小额贷款公司总数的10.58%

昆明千名警察24小时武装徒步巡逻 2011年08月04日