- 2011年08月04日欧洲政府将来在制定计划时，必须考虑当地人民的利益和需求，不与发展中国家签署自由贸易协定，尊重他们自己管理出口和颁布投资法规的权利。同时在欧洲从事业务的公司必须保持透明度，并且给予当地居民参与权
- 2011年08月04日截止到6月末，全国大部分小额贷款公司实现了盈利，只有356家亏损，占全国小额贷款公司总数的10.58%
- 2011年08月04日北京市今年上半年ＧＤＰ增长8%，增速在全国各省区市排倒数第一。而中国科学院《中国科学发展报告2011》首次发布的相关排名显示，北京ＧＤＰ质量在全国各省区市排第一。增速倒数第一，发展质量第一
- 2011年08月04日三个家庭年收入为5万元、20万元和50万元，虽然收入差距较大，但三个家庭都感受到了物价上涨的压力。
- 2011年08月04日
- 2011年08月04日国家安监总局新闻发言人黄毅称，国家相关法律法规在界定事故的等级时，一般是以死亡人数来计算。比如，一次死亡3到9个人的为较大事故，10到29人的为重大事故，30人以上的为特别重大事故，不存在以35人划线的问题。
- 2011年08月04日越南外交部发言人阮芳雅说：“经过七轮磋商，中越双方已达成初步共识。同意在包括1982年《联合国海洋法公约》等国际法的基础上通过和平谈判的方式解决国间的海上争议。双方同意在今年年末举行下次磋商”
- 2011年08月04日关于近期人民币国际化问题的争论，社科院世界经济与政治研究所研究员张斌昨日在《中国金融40人论坛》上发表文章称，人民币汇率改革应该先行于进一步的人民币国际化，如果做不到这一点，则应放缓人民币国际化进程。
- 2011年08月04日日本航空公司（简称，日航）3日披露的2011财年第一财季季报显示，营业利润为171亿日元（约合人民币14亿元），净利润为127亿日元
- 2011年08月04日郭美美妈妈炒股几个月间，几万块钱炒成几百万，就算是奇迹吧，也不是不可能，谁叫中国是一个盛产奇迹的国度呢？
- 2011年08月04日如今苹果已跨上巅峰，一切无语伦比，但他们还能改进多少？苹果的一切以乔布斯为中心，无论他的下属多么优秀，他们并不是乔布斯。尽管我希望他能长寿，但是无人能够永生。——特里普·霍金斯(Trip Hawkins)
- 2011年08月04日日系车企受地震影响状况不佳，现代起亚汽车乘势扩张，7月在华销量超越丰田
- 2011年08月04日
- 2011年08月04日从盘面上看，沪指早盘迅速攀升，接近10：00时达到当日最高点位2698.81点，但好景并未能持续，随即回落。午后股指维持了低位震荡的格局。当日盘中以上涨个股居多
- 2011年08月04日8月1日，海口美兰区检察院批准逮捕了专门砸车窗、撬车门盗窃财物的特大犯罪团伙犯罪嫌疑人10人
- 2011年08月04日2010年6月，亳州市中级人民法院一审认为，两犯的行为分别构成抢劫罪、强奸罪、故意杀人罪和绑架罪，且犯罪手段极其残忍，情节恶劣，后果严重。法院依法数罪并罚，决定对二犯执行死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产的刑事
- 2011年08月04日印度尼西亚搜救队官员4日说，3日在北苏拉威西省山区坠毁的直升机上的10名乘客已确认全部遇难，遗体被送往附近城市。
- 2011年08月04日中国有色金属冶炼产品增幅放缓，利润进一步向拥有资源、能源的企业集中，固定资产投资重点向西部转移的态势明显
- 2011年08月04日中国作为美国国债最大的外国投资者，加入俄罗斯，批评美国决策者没能确保借贷得到控制，只达成了一个提高债务上限的权宜之计
- 2011年08月04日被告人李成刚不能正确处理与他人矛盾，泄愤于无辜群众，其行为已构成以危险方法危害公共安全罪
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