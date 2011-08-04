中国有色金属冶炼利润向拥有资源能源企业集中 2011年08月04日 2011年全年10种有色金属产量增幅约在10%左右。但由于行业政策收紧、企业效益下滑等因素，电解铝产量增幅或被控制在10%以内

三峡地下电站顺利完成今年3台机组投产计划 2011年08月04日 三峡地下电站第三台发电机组在完成调试及试运行后，日前正式并网运行。这标志着三峡地下电站顺利完成今年投产3台机组的计划。三峡70万千瓦发电机组数量达到29台，三峡和葛洲坝枢纽总装机容量扩充至2317.7万千瓦