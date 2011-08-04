- 2011年08月04日经湖南省纪委初步查实，湘潭市人大常委会原主任符咏梅存在利用职务上的便利为他人谋取利益、收受巨额钱物等问题，其行为涉嫌犯罪
- 2011年08月04日近日，中共中央批准：范锐平同志任湖北省委常委
- 2011年08月04日2011年8月3日，湖北省第十一届人民代表大会常务委员会第二十五次会议通过决议，决定任命郭有明为湖北省人民政府副省长
- 2011年08月04日美信用评级仍存降级风险，至2020年，美国公债占其GDP比例将会扩大到82.4%
- 2011年08月04日2011年全年10种有色金属产量增幅约在10%左右。但由于行业政策收紧、企业效益下滑等因素，电解铝产量增幅或被控制在10%以内
- 2011年08月04日思科宣布裁员约6500人。8月3日，已有美国员工接到裁员通知。中国区是否裁员尚定论
- 2011年08月04日国家电网重庆市电力公司4日在驻渝央企中率先出台8项举措，致力于城乡电网一体化、电力服务均等化和爱心帮扶常态化，缩小地区、城乡和贫富等“三个差距”。
- 2011年08月04日三峡地下电站第三台发电机组在完成调试及试运行后，日前正式并网运行。这标志着三峡地下电站顺利完成今年投产3台机组的计划。三峡70万千瓦发电机组数量达到29台，三峡和葛洲坝枢纽总装机容量扩充至2317.7万千瓦
- 2011年08月04日“还是要跟上形势，主动和媒体交朋友，给媒体‘喂料’。‘皇粮’吃不饱，媒体就会找‘杂粮’，‘杂粮’也不给它，媒体就会挖你的绯闻”
- 2011年08月04日该裁定有三种可能的结果，一是拉加德没有卷入任何案件，二是展开正式调查，三是继续搜集信息，延后做出决定
- 2011年08月04日
- 2011年08月04日昆明市公安局副局长张玉明表示，此次联合武装巡逻出动近千人，全市共设立了上百个治安防控点。“如果有必要，直升机随时可以出动。以后这样的联合巡逻还将常态化。”
- 2011年08月04日很多人表示自己的月收入没有什么增加，而对物价的上涨却“深有体会”。
- 2011年08月04日小额贷款公司作为非公众金融机构，监管的红线就是不得变相吸收公众存款
- 2011年08月04日主权债务危机重压之下，各国央行只能货币贬值来应对，这意味着全球货币贬值潮再起，全球货币体系的钟摆再次朝着金本位的方向摆动
- 2011年08月04日地方政府可以出售公有资产为偿还债务筹集资金，除把地方国有企业推向上市的选择外，还可以对地方政府的资产进行证券化
- 2011年08月04日简化放宽贷款利率下限和贷款利率档次是推进贷款利率市场化的主要方式。可将贷款利率下限由现行的贷款基准利率0.9倍放宽至0.8倍，一方面可扩大金融机构自主定价空间，另一方面也可防止利率下限过低可能造成的非理性竞争风险
- 2011年08月04日
- 2011年08月04日据第一财经日报消息，国家相关部门将对申请加入节能补贴的产品提高油耗标准，由目前每百公里6.9L油耗提升至6.2L
- 2011年08月04日今年二季度，上海银监局受理各类银行业客户投诉咨询事项环比有所下降但热点仍然集中。信用卡、代理保险、存贷款、银行收费等四项服务纠纷占比高达63.36%
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