- 2011年08月04日此次信用债组合被分为8个，每个组合的规模10亿元，总计80亿元。同时，这8个组合将封闭5年运作，“委托人的目标收益率是5年下来至少累积30%。”
- 2011年08月04日日前召开的福建省推进保障性安居工程建设电视电话会议提出，福建各地要确保今年项目8月底全部开工，确保全面完成今年建设任务
- 2011年08月04日今年上半年，俄罗斯共进口轿车45.359万辆，与去年同期的25.118万辆相比增长80.6%
- 2011年08月04日国家安全生产监督管理总局党组成员、总工程师、新闻发言人黄毅称，现在可以肯定地讲，这（“7·23”事故）不是一场自然灾害，而是一起特别重大的铁路交通运输事故，而且铁路方面指出，事故当中所暴露出来的安全管理上的漏洞和问题。
- 2011年08月04日据日本NHK电视台4日报道，日本央行有望在当天举行的金融政策会议上出台新的宽松货币政策。《日本经济新闻》日前报道说，日本央行将出台新的宽松货币政策，选项之一是把现有40万亿日元资产购买基金的规模扩大5万亿至10万亿日元。
- 2011年08月04日欧洲风能协会日前发布的中长期规划显示，欧盟国家风电产能今后10年有望增长至少两倍，陆上和海洋风电场的总投资将达到1940亿欧元。
- 2011年08月04日卡塔尔国际合作大臣哈立德·本·穆罕默德3日晚间呼吁国际社会采取积极可行措施，保护巴勒斯坦人民的合法权益，支持巴勒斯坦建国。
- 2011年08月04日中海油海南液化天然气（LNG）项目开工建设，总投资65亿元，接收规模为300万吨/年，预计2014年8月投产。
- 2011年08月04日马尔乔内在美国密歇根州特拉弗斯市召开的年度汽车会议上发表主题演讲时说，中国公司的汽车出口计划对欧洲和北美的知名汽车制造商构成巨大威胁
- 2011年08月04日昨日高涨的创业板今日回调，至午盘创业板指下跌了0.63%
- 2011年08月04日北京市食品办3日公布了11种不合格食品名单，其中“雨润”牌老北京烤鸭经检测菌落总数超标12倍。
- 2011年08月04日浙江的光伏发电上网标杆价地方标准将定为1.43元/千瓦时。目前这一价格正在向国家发改委上报，等待批复
- 2011年08月04日国家预防腐败局不是独立预算部门，其经费预算包含在监察部经费预算之中。监察部已于7月15日公开了“三公经费”
- 2011年08月04日中国国防部新闻发言人耿雁生就日本新版《防卫白皮书》继续炒作“中国威胁”一事表示称，日本肆意渲染“中国威胁论”，是别有用心的。中方对此表示坚决反对。
- 2011年08月04日华为周三推出了一款名为远见(Vision)、能为用户提供云计算服务的智能手机。
- 2011年08月04日8月3日，新加坡选举机构表示，如果有一位以上的合格候选人，总统大选将于8月27日举行
- 2011年08月04日以文化交流、科普宣传或者公众教育等为目的，借出或者借入大熊猫进行展览必须遵循科学、适度的原则，不得危及大熊猫圈养种群的发展，不得以单纯营利为目的。
- 2011年08月04日8月2日，36个大中城市超市、集市猪肉(精瘦肉)零售价格平均每500克为17.20元，与上日价格持平
- 2011年08月04日财政部日前下拨2011年中央预算内基建支出预算资金71.5亿元，专项用于吉林、安徽、云南、宁夏等32个省（区、市）农村医疗卫生服务体系项目建设
- 2011年08月04日据外媒4日报道，美国7月服务业增长步伐意外放缓至2010年2月来最慢，民间部门的就业岗位增势也有所放缓。这显示出美国经济在经历了上半年的脆弱复苏后，下半年反弹的希望渺茫
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