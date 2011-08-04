福建今年保障房项目８月底全部开工 2011年08月04日 日前召开的福建省推进保障性安居工程建设电视电话会议提出，福建各地要确保今年项目8月底全部开工，确保全面完成今年建设任务

俄上半年轿车进口量同比增长八成 2011年08月04日 今年上半年，俄罗斯共进口轿车45.359万辆，与去年同期的25.118万辆相比增长80.6%

日本央行有望进一步放宽货币政策 2011年08月04日 据日本NHK电视台4日报道，日本央行有望在当天举行的金融政策会议上出台新的宽松货币政策。《日本经济新闻》日前报道说，日本央行将出台新的宽松货币政策，选项之一是把现有40万亿日元资产购买基金的规模扩大5万亿至10万亿日元。

欧盟风电今后10年将增长两倍 2011年08月04日 欧洲风能协会日前发布的中长期规划显示，欧盟国家风电产能今后10年有望增长至少两倍，陆上和海洋风电场的总投资将达到1940亿欧元。