- 2011年08月04日在中秋来临之际，茅台旗下的主流销售品53度飞天茅台价格已涨至1480元至1788元之间，这较今年初茅台规定的959元限价令，已涨逾8成
- 2011年08月04日个体工商户业主、个人独资企业和合伙企业自然人投资者本人的费用扣除标准统一确定为42000元/年（3500元/月）
- 2011年08月04日
- 2011年08月04日就周以忠被“双规”的原因，有知情人士称，可能还与包括郑汴新区在内的多个区域的开封土地被贱卖有关，其中的很大部分曾是当地农民的耕地。
- 2011年08月04日康菲中国3日表示，在蓬莱19-3油田C平台海底清理工作过程中，目前尚无法估计海底剩余油基泥浆总量，但估计总溢出量将超出早先预计的1500桶。
- 2011年08月04日发债的主体是地方政府，而非地方融资平台，操作规程将和目前财政部代理发行地方政府债券的模式有较大差别
- 2011年08月04日1-6月，由于国内电解铝产能过剩，属于净出口产品，与国内短缺铜、镍等金属相比，电解铝价格持续在较低位运行
- 2011年08月04日8月3日，日本民主党核事故影响对策项目组建议政府考虑将核电站周边土地国有化
- 2011年08月04日林士泉的行为违反了《证券法》第七十六条的规定，构成了《证券法》第二百零二条所述的内幕交易行为
- 2011年08月04日8月4日，人民币兑美元中间价报6.4386，较上一交易日（6.4441）上调55个基点，再创汇改以来新高。
- 2011年08月04日8月4日上午10点左右，日本政府和央行为阻止日元进一步升值，对汇市采取了抛售日元买入美元的干预措施
- 2011年08月04日瑞士央行出手干预汇市，日本央行也在蠢蠢欲动，美国经济的惨淡表现也可能促使美联储再度行动，一场为挽救经济复苏而展开的新的全球货币战可能再度打响
- 2011年08月04日江淮汽车7月产销量大幅回升，轿车出口放量增长，SRV、轻卡降幅收窄，不过公司核心业务MPV则继续下滑
- 2011年08月04日公司拟公开发行总额不超过55亿元的可转债，主要投向风电和水电项目
- 2011年08月04日虽然纽约股市略有回升，但在近期发布的一系列美国经济数据不及预期、欧债危机不断蔓延的影响下，市场信心明显受挫，亚洲、欧洲股市均出现明显下跌，投资者纷纷将资金转移到更为保值的黄金及债券市场
- 2011年08月04日公司拟非公开发行不超过4亿股A股，摹集资金不超过40.77亿元
- 2011年08月04日当前中国视频网站竞争激烈，土豆力求通过此次IPO获得更加丰富的现金流以支撑起昂贵的版权购买
- 2011年08月04日福建各地要确保今年项目8月底全部开工，确保全面完成今年建设任务
- 2011年08月04日公司该季总营收为890万美元，同比上涨147.4%；净利润为110万美元，较去年同期的10万美元大幅上涨977.8%
- 2011年08月04日今年4月以来，截至7月22日，公安机关共打掉拐骗、操纵未成年人犯罪团伙90个，解救未成年人521人。
热点商讯
- 上市银行险企季报 公务员该不该涨工资 马航失联
- 传统媒体困局 财经年会2014 奥赛康暂停IPO
- 分化 楼市调控新名词 李克强经济学 玉林狗肉之争
- 3·15维权日 2014全国两会 万庆良落马
- 美国《反海外腐败法》为何与你我有关 天府峰会2014
- 海尔 爱的礼物 国家发展论坛 五道口金融论坛
- 地产趋势论坛 达沃斯 博鳌 联合国基金会气候传播
- 城镇化论坛 布局大数据驱动企业创新 科斯逝世
每日焦点
排行榜
- 热文
- 本周热文
- 热图
- 热评
- 博客
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1北京举行首届西红柿大战 湿身男女
- 2河南上演红色娘子军活捉“小鬼子”
- 3北京地铁13号线西直门至大钟寺区间冒烟起火
- 4武汉：耗资38亿元的编钟造型“黄金屋”亮相
- 5山东临沂街头现三轮“炫技哥”
- 6美国一列火车运载飞机脱轨 3架波音翻入河中
- 7伊拉克极端组织摧毁至少10座神庙及清真寺
- 8西班牙奔牛节开幕 民众互洒红酒狂欢
- 1Kickstarter将推出机器自动审核 加快融资服务...
- 2[短标]法兴银行：法国正在经历缓慢复苏，预计今年GDP增...
- 3里德&183;霍夫曼：LinkedIn中国策略是激进且有耐心...
- 4美国警告阿富汗若出现非法夺权 将撤走援助...
- 5在一个将由数据说了算的商业世界，数据大还是人大？...
- 6澳调查分析离婚与分居对女性经济方面影响...
- 7LG日公司网站遭“山寨” 提醒消费者勿上当...
- 8欧央行或只给银行业48小时检讨压力测试结果...
- 财讯集团
- 合作伙伴
- 财经资讯
- 股票金融
- 商务管理
- 时尚娱乐
- 友情视频
- 友情链接
- SEEC财讯
- 和讯
- 体育画报
- TimeOut消费导刊
- 中国汽车画报
- 动感驾驭
- 新旅行
- 美好家园
- 新地产
- 证券市场周刊
- HisLife他生活
- 成功营销
- 证券市场红周刊
- 旗星公司
- 红秀Grazia
- 哈佛商业评论
- 新浪财经
- 腾讯财经
- 网易财经
- 凤凰财经
- 中金在线
- 路透中文网
- FT中文网
- CCTV经济频道
- 金融界
- 第一财经
- 中国新闻周刊
- 经济观察网
- 中国周刊
- 创业邦
- 大宗商品网
- 中小企业服务平台
- 中国网财经中心
- 宏观经济学会
- 平遥国际摄影展
- 同花顺
- 美通社
- 卓创资讯石油网
- 《支点》杂志
- 环境与生活网
- 新财富