- 2011年08月04日中行表示，截至7月1日，《通知》要求的免费项目中行均已停止收费。针对极少数在7月1日后误收费的，中行明确了答疑口径、误收退费及投诉的处理流程等，确保方案平稳顺利实施
- 2011年08月04日由保守转向激进的财务政策下，长城汽车负债率提升，二次申请回归A股获批
- 2011年08月04日金钱豹没有明确的上市时间表，也没有进行过上市保荐，未来将根据自身的发展需要确定上市的时间窗口
- 2011年08月04日国家安监总局局长骆琳称，一些地方党委政府换届，急于出政绩的心态也很容易酿成人祸。
- 2011年08月04日日本新版“防卫白皮书”对中国国防建设说三道四，发表了不负责任的评论，中方对此表示强烈不满
- 2011年08月04日上半年，社会物流总费用同比增长18.5%。
- 2011年08月04日此次几大粮油企业涨价通常没有所谓的明确文件，也只是有关部门的“口头通知”，主要希望大型油脂企业持续保证市场供应
- 2011年08月04日8月3日，国土部发布《2011年上半年国土资源有关统计数据》显示，全国105个重点监测城市的住宅平均地价同比上涨10.7%
- 2011年08月04日苏格兰皇家银行集团计划在投资银行业务部门裁员2000人
- 2011年08月04日去年国产动漫的市场总产值是470多亿元人民币，同比增28%，预计到2015年，该产业的总产值将突破2000亿，相关从业人员达到100万
- 2011年08月04日近一段时期，国内债券市场出现连续大幅下挫，不少券种的收益率水平已攀上历史高位。对此，多数机构人士认为其导火索是“云投事件”引发的债市低迷。
- 2011年08月04日央行行长周小川近期表示，美国国债市场的大幅波动和不确定性将影响国际货币金融 体系稳定，拖累全球经济复苏。
- 2011年08月04日田北辰现任香港新民党副主席，他在2001年12月24日至2007年12月2日任九广铁路公司主席。他表示，温州动车追尾事故后，他觉得除了追悼遇难者外，自己可以做得更多，他希望可以与铁道部分享香港经验。
- 2011年08月04日欧盟委员会的最新决定，欧盟将对已征收了18年的针对中国自行车的反倾销税再延长5年，即延长到2016年。该反倾销措施原定于今年10月到期
- 2011年08月04日上半年天津、重庆等13个地区的城镇居民收入增速均低于当地GDP的增速，这13个地区占到全国省区市的四成以上，大部分都集中在中西部地区。
- 2011年08月04日铁道部党组书记、部长盛光祖要求，要严格执行铁路建设项目工期，尊重工程建设的客观规律，科学合理地确定工期安排，不得随意压缩工期。同时要确保高铁运营绝对安全，提高高铁设备质量和运输组织水平，提高高铁应急处置能力
- 2011年08月04日南昌铁路局相关人士称，近日网上的一些相关传言基本不实，“7·23”甬温线特别重大铁路交通事故殉职司机潘一恒赔偿金额将执行遇难旅客赔偿方案同一标准。
- 2011年08月04日中国社会科学院8月2日发布的2011年城市蓝皮书显示，截至2009年底，全国贫困人口数约为5000万人。对于这一数据，住房与城乡建设部政策研究中心主任陈淮认为“显而易见保守”。
- 2011年08月04日日立公司3日宣布，受需求下降和价格竞争激烈等因素影响，拟在明年3月份以前把所有电视机生产业务外包给国外厂商
- 2011年08月04日
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