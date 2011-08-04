- 2011年08月04日由于持有的希腊债券贬值，该行上半年营业收入和净利润与去年同期相比均出现下降
- 2011年08月04日随着证监会保荐信用监管系统上线，过往与公众隔着一层信息屏障的券商投行被推到了聚光灯前。各家保荐机构和保荐代表人的基本信息、参与过哪些项目、是否受过处罚等信用记录一目了然。
- 2011年08月04日资金主要用于接收农民工子女的城市义务教育阶段学校补充公用经费和改善办学条件等支出，不得用于偿还债务或挪作他用
- 2011年08月04日相关监管部门日前在深圳召开转融通业务推出前的动员会，鼓励参会的前两批11家融资融券业务试点券商做好推出转融通业务的准备，并下发了转融通具体业务方案的征求意见稿。
- 2011年08月04日有关飞机制造产业发展立法正在进行，《国家战略性新兴产业发展“十二五”规划》也将飞机产业纳入到国家战略性高科技产业定位和国民经济战略地位
- 2011年08月04日汪建中本人称判决太重，无法接受，是否上诉还要和辩护律师商量。“我就是想占点儿小便宜，没想到自己触犯了刑法。”
- 2011年08月04日对事关经济社会发展和人民群众切身利益的重大决策、重大项目等决策事项如出现失误，将追究决策者责任。
- 2011年08月04日中报显示，在社保基金持有的41只个股中，有15只昨日收盘价要低于社保基金二季度建仓的成本。社保基金由于操作上注重资金安全，其投资的品种安全程度更高，社保基金提前进驻，至今仍然被套的个股更加值得多加关注。
- 2011年08月04日证监会有关部门最新公布的统计数据显示，今年1-6月，沪深A股累计实现IPO筹资约1727亿元，仅相当于去年全年筹资总额的35%左右；值得注意的是，债券筹资规模显著增加，上半年909亿元的债市筹资总额已接近2010年全年的七成之多。
- 2011年08月04日乐亭水产养殖协会会长杨基珍8月2日称：“导致乐亭水产品死亡的那些油污肯定是原油，燃料油不会形成有固体物，但乐亭出现的是石油固体物。”
- 2011年08月04日俄罗斯地面飞行控制中心3日发布消息说，国际空间站的两名俄罗斯宇航员莫斯科时间3日18时51分（北京时间3日22时51分）打开空间站“码头”号对接舱舱门，开始执行太空作业任务。
- 2011年08月04日横琴新区“比特区更特区”的政策日前已正式获批，横琴新区未来的通关、税收等政策得到进一步明确，相当于一个类似于香港的“自由贸易区”，
- 2011年08月04日联合国安理会继续就叙利亚局势举行闭门磋商，并于3日通过主席声明，敦促叙利亚所有各方实行最大克制，立即停止所有暴力。
- 2011年08月04日美国白宫3日发布防范国内暴力极端主义新战略，强调充分发挥社区的参与性，联邦政府则扮演支持和辅助角色。
- 2011年08月04日由国家发改委牵头、有关部委参与起草的《战略性新兴产业发展“十二五”规划》总报告以及面向七大战略性新兴产业的七个《规划》正陆续上报国务院，9月开始对外公布
- 2011年08月04日俄罗斯四大油企之一的俄罗斯天然气工业石油公司3日公布的财务报表显示，上半年该公司净利润为26．04亿美元，同比增长73．5％。
- 2011年08月04日法国兴业银行3日公布的财报显示，由于持有的希腊债券贬值，该行上半年营业收入和净利润与去年同期相比均出现下降。
- 2011年08月04日根据欧盟委员会的最新决定，欧盟将对已征收了18年的针对中国自行车的反倾销税再延长5年，即延长到2016年。该反倾销措施原定于今年10月到期。
- 2011年08月04日欧盟委员会主席巴罗佐3日针对西班牙、意大利国债收益率上升引发市场投资者担忧发表声明，呼吁欧元区成员国迅速采取措施落实7月21日峰会的决议，发出“明确信号”，即欧元区有决心采取与形势相应的措施应对主权债务危机。
- 2011年08月04日俄罗斯总统新闻局3日发布消息说，俄罗斯总统梅德韦杰夫当天与美国总统奥巴马通电话，双方详细讨论了有关俄罗斯加入世贸组织谈判程序的问题。
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