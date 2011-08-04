法国兴业银行上半年净利润大幅下降 2011年08月04日 由于持有的希腊债券贬值，该行上半年营业收入和净利润与去年同期相比均出现下降

国际空间站两名俄罗斯宇航员开始太空作业 2011年08月04日 俄罗斯地面飞行控制中心3日发布消息说，国际空间站的两名俄罗斯宇航员莫斯科时间3日18时51分（北京时间3日22时51分）打开空间站“码头”号对接舱舱门，开始执行太空作业任务。

安理会呼吁叙利亚各方停止所有暴力 2011年08月04日 联合国安理会继续就叙利亚局势举行闭门磋商，并于3日通过主席声明，敦促叙利亚所有各方实行最大克制，立即停止所有暴力。

美国公布防范国内暴力极端主义新战略 2011年08月04日 美国白宫3日发布防范国内暴力极端主义新战略，强调充分发挥社区的参与性，联邦政府则扮演支持和辅助角色。

俄天然气工业石油公司上半年净利润同比增七成 2011年08月04日 俄罗斯四大油企之一的俄罗斯天然气工业石油公司3日公布的财务报表显示，上半年该公司净利润为26．04亿美元，同比增长73．5％。

持有希腊债券贬值 法国兴业银行净利润大降 2011年08月04日 法国兴业银行3日公布的财报显示，由于持有的希腊债券贬值，该行上半年营业收入和净利润与去年同期相比均出现下降。

欧盟对华再挥反倾销大棒 2011年08月04日 根据欧盟委员会的最新决定，欧盟将对已征收了18年的针对中国自行车的反倾销税再延长5年，即延长到2016年。该反倾销措施原定于今年10月到期。

巴罗佐呼吁欧元区国家尽快落实7月峰会决议 2011年08月04日 欧盟委员会主席巴罗佐3日针对西班牙、意大利国债收益率上升引发市场投资者担忧发表声明，呼吁欧元区成员国迅速采取措施落实7月21日峰会的决议，发出“明确信号”，即欧元区有决心采取与形势相应的措施应对主权债务危机。