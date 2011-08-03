盖特纳称提高债务上限是美国重塑财政可持续性开端 2011年08月04日 美国财政部长蒂莫西·盖特纳3日说，刚刚签署的美国提高债务上限的法案是美国重归财政可持续性的开端。

埃及前总统穆巴拉克受审否认所有指控 2011年08月04日 当地时间３日上午，埃及前总统穆巴拉克在开罗出庭接受审判。他的两个儿子、前内政部长阿德利和６名高级警官一同受审。在当天的庭审中，穆巴拉克否认了对他的所有指控。