- 2011年08月04日美国财政部长蒂莫西·盖特纳3日说，刚刚签署的美国提高债务上限的法案是美国重归财政可持续性的开端。
- 2011年08月04日当地时间３日上午，埃及前总统穆巴拉克在开罗出庭接受审判。他的两个儿子、前内政部长阿德利和６名高级警官一同受审。在当天的庭审中，穆巴拉克否认了对他的所有指控。
- 2011年08月04日《横琴获批类自贸区政策 比特区更特区》等九则
- 2011年08月04日7月1日至8月2日，41只险资重仓的制造业股票中，23只个股上涨18只下跌，其中31只个股表现优于大盘（同期上证指数下跌3.2％），占比高达75％，仅10只个股不如人意，险资的选股眼光可见不一般。
- 2011年08月04日交易型开放式指数基金（ETF）融资融券业务或很快获得批复，成为标的券种。另外，首只创业板ETF及其联接基金8月15日起公开发行。
- 2011年08月04日据《21世纪经济报道》消息，财政部已拿出了同意部分省（市）试点发债的初步方案。发债的主体是地方政府，而非地方融资平台，操作规程将和目前财政部代理发行地方政府债券的模式有较大差别。
- 2011年08月04日一位铁路系统内部资深人士向财经网记者指出，事故原因究竟是信号设备设计缺陷还是调度和电务部门失误，关系到铁道部和全路通号院谁为主要责任方的问题。
- 2011年08月04日日前，人民银行上海总部在召开2011年第二次上海市金融形势分析会时明确，当前，稳定物价总水平仍是宏观调控的首要任务，各金融机构应继续实施好稳健的货币政策，保持必要的政策力度。
- 2011年08月03日国家税务总局统一了“价外费用”政策，将售车增配费、装饰美容费、加价费三项纳入“价外费用”范围。这意味着售车中常见的上述三项费用将纳入计税价格而被征税
- 2011年08月03日韩国金融监督管理局数据指出，今年迄今，中国投资者平均每月增持约3，400亿韩元的韩国债券
- 2011年08月03日未来6-9个月猪肉价格还将上升并维持高位震荡状态，而猪价持续上涨是养殖成本上升与存栏降低至历史最低水平合力所致。有关政府部门启动的新一轮猪肉调控，利好相对有限，因地方政府对规模养殖动力不足，而规模养殖是稳定生猪价格的关
- 2011年08月03日根据法案，日本政府将新设“原子能损害赔偿支援机构”，各电力公司按照一定比例向机构缴纳赔偿负担金。一旦赔偿超额，电力公司可向支援机构申请资金援助，机构将通过注资、入股、购入公司债、债务担保等方式提供援助
- 2011年08月03日便衣行动队、刑侦大队的民警于凌晨5时许直扑小孩集中宿寝的出租房，将11名睡在地铺毛毡板上的小孩解救出来，并一举抓获5名犯罪嫌疑人
- 2011年08月03日7月下旬以来贵州大部地区出现持续晴热高温天气，其中东部及南部有27个县（站）出现5天35℃以上的高温天气。受持续少雨及近期高温天气影响，旱情蔓延
- 2011年08月03日7月下旬以来贵州大部地区出现持续晴热高温天气，其中东部及南部有27个县（站）出现5天35℃以上的高温天气。受持续少雨及近期高温天气影响，旱情蔓延
- 2011年08月03日美国苹果公司在未经用户同意的情况下，通过iPone手机收集用户行踪信息，违反了韩国的相关法律，因而决定对其处以300万韩元（约合2830美元）的罚款
- 2011年08月03日江西省宜春市樟树市张家山街道郭坊村上土湖村小组一幢建于解放前的老屋外墙突然倒塌，造成在墙下巷道中乘凉的8名妇女和2名儿童当场死亡，2名妇女受伤。死者中年龄最大的85岁，最小的3岁
- 2011年08月03日现年57岁的古洛莫夫于2006年12月出任塔吉克斯坦第一副总理
- 2011年08月03日味千拉面承认拉面骨汤由浓缩液兑制而成，意味着该公司原先快速健康食品的市场定位被颠覆；自7月24日以来，股价跌幅达32%
- 2011年08月03日生意社大宗数据显示，7月份价格同比上涨35.1%，截至8月1日，今年以来涨幅已达到12.85%，国内甲醇均价较年初上涨330元/吨至2898元/吨
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