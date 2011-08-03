- 2011年08月03日为避开夏季生产用电高峰时期，每年的7-8月份都是大宗发酵类原料药厂家停产检修时期，新和成的此次检修亦在预料之中
- 2011年08月03日虽然国会委员会的工作程序和自动削减支出的机制共同提供了一个促使政府遵守财政纪律的机制，但这个框架尚未受过考验，而以往试图订立的财政规则并非始终能经受时间的考验
- 2011年08月03日英特尔投资对中国市场焦点是移动互联领域，十分看好平板电脑和智能手机的应用
- 2011年08月03日地方政府变现资产动作频繁，外加主力机构7月债券市场增仓行动坚决，预示7月债券“惊魂”，最终可能是虚惊一场
- 2011年08月03日地方政府变现资产动作频繁，外加主力机构7月债券市场增仓行动坚决，预示7月债券“惊魂”，最终可能是虚惊一场
- 2011年08月03日在案件调查期间，河南省纪委未接受过任何新闻单位的采访，也未向社会公布过任何案情。关于社会上对李森林案件的传言，是有人别有用心，无端造谣、干扰办案，希望大家不要听信谣言
- 2011年08月03日事件发生后，昆明发改委领导对此高度重视，8月1日就召开了党组会议，并成立事件处理工作组，配合警方调查
- 2011年08月03日
- 2011年08月03日“郭美美事件”似乎已经尘埃落定，但其对各级红十字会造成的信任危机阴影才刚刚显现
- 2011年08月03日针对银行业金融机构在规定的34项免费服务项目执行不到位的情况，要在第一时间叫停并立即整改，退还违规收费
- 2011年08月03日8月3日上午，汝阳县召开县委常委会，作出停止田汉文县人大常委会党组成员职务的决定，待相关问题查实后，按有关规定从严、从重、从快处理
- 2011年08月03日国金证券发布报告预测7月信贷投放下旬回落明显全月新增投放5950亿元
- 2011年08月03日国金证券日前发布报告预测7月CPI为6.4%，其中CPI食品类的环比0.9-1.1%，非食品0.1%
- 2011年08月03日而且这个数字呈现出不断上升的趋势。中国目前城市合理的贫困线在人均年收入7500—8500元之间，也就是说这5000万人中，每人每年平均只有约7500—8500元的收入
- 2011年08月03日从2010年到2025年中国城市中等收入阶层规模将以每年2.3%的速度扩大，到2020年将接近47%左右，在2023年前后可能要突破50%。到2019年，“中间大，两头小”的“橄榄型”社会
- 2011年08月03日国金证券预计7月工业增速的回落幅度有限，由6月份的15.1%下滑到14.9%左右
- 2011年08月03日国金证券高级分析师李冶平认为，9月物价创新高的概率极低
- 2011年08月03日商务部于8月2日公布上周(7月25日至31日)食用农产品价格。据数据显示7月最后一周指数环比回落0.36个百分点
- 2011年08月03日3大运营商支付公司的出现或意味着手机支付将发力，第三方线下（电话及手机、预付卡）支付市场每年超过10万亿元
- 2011年08月03日财政部表示，继续在香港发行人民币国债，是支持香港发展成为离岸人民币业务中心的重要举措
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