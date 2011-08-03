武汉取消各类企业工商注册登记费 2011年08月03日 武汉市于8月1日起取消了各类企业工商注册登记费，并大幅降低“入市门槛”，实行“零首付”注册

诺贝尔奖得主受聘南京大学 2011年08月03日 南京大学成功引进了2004年诺贝尔化学奖得主——以色列科学家阿龙·切哈诺沃教授，担任化学与生物医药科学研究所所长

大宗商品普遍疲弱 主要上市商品大多收跌 2011年08月03日 3日，受国际市场带动，国内大宗商品市场普遍疲弱，包括铜、铅等工业类商品近全线下跌，三市仅期铝、黄金涨逾1%，金融属性较弱的农产品类商品也表现疲软，推动跟踪主要大宗商品价格综合表现的商品指数继续收跌