- 2011年08月03日艾瑞咨询6月统计数据显示，360安全卫士用户覆盖率超80%，覆盖人数3.45亿人
- 2011年08月03日在此期间，临时管理区域内的户外广告资源只能用于深圳大运会公益广告以及赞助企业的广告宣传，禁止非大运会赞助企业进行广告宣传
- 2011年08月03日起火面积大约有两百平米，一墙之隔的厂房面积为三百平米左右，堆有七八百桶的化工原料，隔壁也堆有数以百计的料桶
- 2011年08月03日律师表示，布雷维克之所以要求由日本专家对其进行鉴定，是因为他认为“日本人更明白荣誉感的价值，日本专家也比欧洲人更能理解他”
- 2011年08月03日努尔加利耶夫当天在俄打击恐怖主义跨部门委员会的一次会议上表示，俄罗斯已经修改了联邦大众传媒法。在一定情况下，网络已被列入传媒范畴，可以运用大众传媒法对网络加强管理
- 2011年08月03日纽约艺术家泽弗雷•索维尔是这个表演的总策划，他称这个表演是对龌龊的华尔街的“荒诞性讽刺”，“这是为了去掉华尔街虚无缥缈的光环”
- 2011年08月03日3日DQ美国总部对外发布的正式声明：冰淇淋使用的专利奶浆在中国是由北京艾莱发喜食品有限公司生产的；使用的果酱是天津日世天富食品有限公司生产的，其中包括使用进口水果制成的果酱。
- 2011年08月03日1960年到1996年危地马拉发生场打数十年的内战。1982年12月的3天内，一个村庄200多平民杀害。目击者称死者包括孕妇、儿童与老人，仅有几名儿童幸存
- 2011年08月03日网易农业事业部总经理毛山介绍，第一批猪出栏至少还要等一年半，“价格不会太离谱，至少部分城市老百姓还是能吃得起。”
- 2011年08月03日武汉市于8月1日起取消了各类企业工商注册登记费，并大幅降低“入市门槛”，实行“零首付”注册
- 2011年08月03日今年第9号超强台风“梅花”3日14时位于北纬24.2度、东经132.0度的西北太平洋洋面上，预计未来将以每小时15公里左右的速度向西偏北方向移动，强度继续缓慢增强，不排除72小时后在我国浙江沿海登陆的可能性
- 2011年08月03日如果市场行情在8月初或中旬还未启动的话，为了掌控粮源，国家或将启动小麦临时收储计划。与托市收购相比，临时收储在具体执行时更加灵活。
- 2011年08月03日目前尽管我国传统零售商网络零售业务发展得红红火火，但真正取得效益的少之又少，企业上线之后困难重重
- 2011年08月03日南京大学成功引进了2004年诺贝尔化学奖得主——以色列科学家阿龙·切哈诺沃教授，担任化学与生物医药科学研究所所长
- 2011年08月03日随着房地产调控的逐渐深入，往日风光无限的土地市场正逐渐进入“寒冬”。与2009年不断涌现的“地王”形成鲜明对比的是，2011年前7个月，土地流标、流拍成为市场的主题词
- 2011年08月03日广西壮族自治区政府办公厅近日发布通知，要求各级行政机关和事业单位以身作则，做好节约用电工作，控制不合理用电措施，规定办公室在日最高气温30℃以上方使用空调
- 2011年08月03日3日，受国际市场带动，国内大宗商品市场普遍疲弱，包括铜、铅等工业类商品近全线下跌，三市仅期铝、黄金涨逾1%，金融属性较弱的农产品类商品也表现疲软，推动跟踪主要大宗商品价格综合表现的商品指数继续收跌
- 2011年08月03日被称为“股市黑嘴”的原北京首放投资顾问有限公司法定代表人汪建中，被法院一审以操纵证券市场罪判处有期徒刑7年，罚金1.25亿余元
- 2011年08月03日国内空调业巨头格力电器将在重庆两江新区投入50亿开建其西南产业基地，这个基地将以商用电器、模具研发生产和结算业务为主
- 2011年08月03日上海银监局二季度受理各类银行业客户投诉咨询事项1276件，环比下降4.9个百分点，但投诉热点依然集中在信用卡、代理保险、存贷款、银行收费等方面
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