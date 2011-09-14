- 2011年09月14日今日9时许，巩义市涉村镇几名村民电话反映，有一疑似精神病男子，拿着斧头连砍6人(也有人称是砍刀)，全都砍在被害人头部，并称6人身亡。
- 2011年09月14日刘二飞认为现在买欧债相当于买了“白条儿”，他说有更安全的资产不买为什么要买越来越贬值且不可兑现的“白条”。
- 2011年09月14日调整国民收入分配格局，努力实现居民收入增长和经济发展同步、劳动报酬增长和劳动生产率提高同步，逐步提高居民收入在国民收入分配中的比重，提高劳动报酬在初次分配中的比重。城镇居民人均可支配收入和农村居民人均纯收入年均增长超
- 2011年09月14日8月份证券公司为投资者新开两融账户合计2.06万户，环比减少0.41万户，降幅达17%。截至8月底，沪深两市两融账户合计20.9万户
- 2011年09月14日我们要以共享发展成果为目标，以保障改善民生为重点，全面推进社会建设。实现城乡基本养老、基本医疗保障的制度全覆盖，全国城镇保障性住房覆盖面达到20%。
- 2011年09月14日据外媒12日报道，日本新任防卫大臣一川保夫说，尽管日美联盟仍然是安全政策的核心，但他希望改善中国和日本两国武装部队之间的关系，以此应对中国的军力增强。他说，“我愿意致力于增加日中两国防务人员之间的互动。”
- 2011年09月14日范丽青回应说，经过向有关主管部门的了解，目前台湾广播电视从业人员参与大陆广播电视节目制作的有关规定，没有新的变化，还是原来的规定。
- 2011年09月14日维杰-维塞斯瓦伦认为，创新不一定就是高新的技术，创新是一种全新的思维方式，能够创造价值的思维方式。
- 2011年09月14日
- 2011年09月14日在2011达沃斯年会上，温家宝表示，“十二五”期间，研发与试验发展经费支出将占国内生产总值的比重的2.2%。中国将坚持创新驱动，加快建设国家创新体系
- 2011年09月14日分析认为该公司近期移动互联网方面的业务探索为将来股价反弹提供机遇
- 2011年09月14日中秋期间，铁道部加大了向云南、贵州等受灾省区的物资运输力度，确保了电煤、粮食及节日物资的运输
- 2011年09月14日在欧洲一些国家发生主权债务危机、经济出现困难的时候，我们多次表示中国愿意伸出援助之手，继续加大对欧洲的投资。但是同样我也希望，欧盟的领导人、欧洲一些主要国家的领导人也要大胆地从战略上看待中欧关系，比如承认中国完全市场
- 2011年09月14日温家宝在2011达沃斯年会上表示，中国将在“十二五”期间，把非化石能源占一次能源消费比重提高到11.4%，单位GDP碳排放量降低17%，主要污染物排放总量减少8%至10%
- 2011年09月14日新加坡星展银行表示，目前该行的离岸人民币业务依靠人民币存款即可满足业务发展需要，短期内没有在香港发行人民币债券的计划
- 2011年09月14日温家宝表示，中国将坚持以人为本，更加重视保障改善民生，走共同富裕的道路。
- 2011年09月14日温家宝总理表示，中国希望通过积极方式来改善中美贸易的平衡，加强中美经贸合作。
- 2011年09月14日在经历了多年的快速增长之后，寿险业保费增速拐点已现，投资收益“独腿”难支，再加上新投资渠道产出有限，保险利润增长或放缓，保险行业步入低增长周期
- 2011年09月14日温家宝在2011年夏季达沃斯论坛上表示，美国应放开市场，扩大美国商品对中国的出口。中国愿意同美国开展大规模的金融和经济合作
- 2011年09月14日温家宝表示，我们所做的一切都是为了让全体人民生活得更好，这是检验我们一切工作的标准。
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