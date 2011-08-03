中国华融资产管理公司下半年将完成转型改制 2011年08月03日 下半年中国华融将挂牌股份公司，完成公司转型改制目标

陕西出台管理办法为保障性住房建设立规 2011年08月03日 为解决保障性住房建设“无法可依”导致违规现象屡有发生的问题，陕西省日前出台了专门的保障性住房管理办法，对全省保障性住房的规划、建设、分配、退出、运营和监督等作出了明确规定，力求以此推动保障性住房建设和管理进一步走向规

雪花啤酒收购西湖啤酒外资股权 2011年08月03日 雪花啤酒２日以２．７亿元人民币收购杭州西湖啤酒朝日（股份）有限公司５５％股权，此次收购加上其去年底收购的４５％股权，华润雪花已实现全资控股西湖啤酒

东方航空云南有限公司正式运行 2011年08月03日 由东方航空公司与云南省共同投资组建的合资公司正式成立并颁证运行，自此中国东方航空股份有限公司云南分公司正式更名为东方航空云南有限公司，成为政企合作现代企业制度下自主经营、自负盈亏、自担风险的航空实体