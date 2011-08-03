- 2011年08月03日下半年中国华融将挂牌股份公司，完成公司转型改制目标
- 2011年08月03日为解决保障性住房建设“无法可依”导致违规现象屡有发生的问题，陕西省日前出台了专门的保障性住房管理办法，对全省保障性住房的规划、建设、分配、退出、运营和监督等作出了明确规定，力求以此推动保障性住房建设和管理进一步走向规
- 2011年08月03日中国经济成功跃出国际金融危机造成的谷底、走向自主增长之后，超常规的刺激政策必然要退出。特别是去年底货币政策从“适度宽松”明确转为“稳健”之后，中国经济的增速必然会出现放缓
- 2011年08月03日今年上半年广东（不含深圳，下同）实现保费收入693.1亿元，规模继续稳居全国第一位
- 2011年08月03日雪花啤酒２日以２．７亿元人民币收购杭州西湖啤酒朝日（股份）有限公司５５％股权，此次收购加上其去年底收购的４５％股权，华润雪花已实现全资控股西湖啤酒
- 2011年08月03日至7月31日，平安银行三款基金优选系列人民币理财计划净值分别为0.6995元、0.6638元、0.7745元。这意味着，上述理财产品分别亏损了30.05%、33.62%、22.55%
- 2011年08月03日2011年前6个月，宝马集团在中国大陆市场继续保持高速增长，共销售BMW和MINI汽车121,614辆，同比增长60.8%（2010年同期：75,615辆）
- 2011年08月03日到2009年，我国城市中等收入阶层规模已达2.3亿人，占城市人口的37%左右
- 2011年08月03日溢油清理收尾工作仍在继续进行，包括在Ｃ平台实施潜水作业，清除残留在海底的油基泥浆等。为了检测海底地质情况，蓬莱19-3油田声纳探测也正在继续进行，目前已经完成逾70%
- 2011年08月03日业界有评论认为飞鹤出售牧场或会对原料奶质量造成影响
- 2011年08月03日由东方航空公司与云南省共同投资组建的合资公司正式成立并颁证运行，自此中国东方航空股份有限公司云南分公司正式更名为东方航空云南有限公司，成为政企合作现代企业制度下自主经营、自负盈亏、自担风险的航空实体
- 2011年08月03日到2030年昆明、玉溪、曲靖、楚雄组成的滇中城市群将成为带动云南省发展的核心增长极，同时成为区域性国际枢纽
- 2011年08月03日2011年下半年中国经济有望软着陆，同时国内的货币政策难以实质性放松
- 2011年08月03日10年期美国国债收益率亦一度降至2.6%，达去年11月以来最低点，低于过去10年的均值4.05%，更低于美国1998年至2001年底享有财政盈利时的均值5.48%
- 2011年08月03日目前西部地区水泥生产能力的过快增长，在部分地区已经造成较为严重的产能过剩
- 2011年08月03日中小板公司董监高及相关人士减持金额合计达10.34亿元，环比增加55%，这也是自4月以来高管单月套现的新高
- 2011年08月03日中国央行顾问夏斌在《中国金融》发表文章称，在今后八九年内，中国经济面临的大量改革难题与世界经济金融不确定的态势，决定了在汇率制度上，可能将继续选择一篮子货币进行调节的有管理的浮动汇率制度，而非完全的浮动汇率制度。
- 2011年08月03日中国央行顾问夏斌在《中国金融》发表文章称，在今后八九年内，中国经济面临的大量改革难题与世界经济金融不确定的态势，决定了在汇率制度上，可能将继续选择一篮子货币进行调节的有管理的浮动汇率制度，而非完全的浮动汇率制度。
- 2011年08月03日互助社在试点期间拟开办的险种为短期健康医疗保险、意外伤害保险、家庭财产险等险种，保险期限均不超过一年
- 2011年08月03日中国南车于8月3日表示，该公司将推迟一次临时股东大会的召开时间，此次临时股东大会的召开时间从原计划的8月5日延期至2011年9月29日，此次股东大会将就人民币110亿元(合17亿美元)的定向增发计划进行投票
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