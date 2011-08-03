- 2011年08月03日中国南车于8月3日表示，该公司将推迟一次临时股东大会的召开时间，此次临时股东大会的召开时间从原计划的8月5日延期至2011年9月29日，此次股东大会将就人民币110亿元(合17亿美元)的定向增发计划进行投票
- 2011年08月03日方正证券网下中签率高达18.35%，有9只债券型基金被大额配售。其中建信稳定增利以3600万股的配售额位居债基首位，合计市值达到1.43亿元，以二季报数据计算，方正证券将以3.7%的比例成为建信稳定增利的第一大重仓股。
- 2011年08月03日电解铝行业严重的供过于求状况不可能短期扭转，铝价上涨并不能持续
- 2011年08月03日2010年全国公共财政收入中，税收收入73210.79亿元，完成预算的112.6%，比2009年增长23.0%，占全国公共财政收入的88.1%
- 2011年08月03日路透社分析，巴基斯坦对于中国指责的如此迅速的反应显示，他们十分看重与中国的关系
- 2011年08月03日美国虽然避免了债务的违约和评级的下调，但确实奥巴马政治上的惨败，未来还可能进一步输掉经济，财政支出的削减极有可能将美国经济推向二次探底
- 2011年08月03日经过五年的发展，360系列软件已经覆盖90%以上的国内安全市场，成长空间十分有限。针对海外市场，奇虎360总裁齐向东表示，已瞄准印度和巴西
- 2011年08月03日汇丰中国首席经济学家兼经济研究亚太区联席主管屈宏斌称，服务活动7月略有放缓，反映了货币紧缩政策和房地产调控措施的影响
- 2011年08月03日早盘持续攀升，然上攻动力不足，午后有小幅回落，最终两市收跌
- 2011年08月03日中行在赞比亚首都卢萨卡正式推出人民币现钞业务，成为首家在非洲推出现钞业务的商业银行。中行表示，这项全新的人民币业务将为“走出去”企业提供更便捷的金融服务和支持，有利于推动和促进中非、中赞经济合作
- 2011年08月03日海尔电器集团正在向渠道服务型企业转型。凯雷亚洲基金III将在海尔集团董事会的九席中占有一席。该项投资将大力支持海尔电器集团进一步向服务型企业转型和拓展中国三四级市场综合渠道业务，尤其是第三方独立品牌的分销业务
- 2011年08月03日富士康应对批评的措施，比如提高工人工资，改善设备，导致公司生产成本不断上升，原先异常成功的营业模式似乎无法继续下去。如此才有了100万机器人的计划
- 2011年08月03日
- 2011年08月03日务院国资委3日公布了2010年度中央企业业绩考核结果，纳入国资委考核范围的121户中央企业中，有47户考核为最优的Ａ级，比上一年度增加9家；有2户中央企业被评为Ｄ级，比上一年度减少2户
- 2011年08月03日就在国际货币基金组织宣布人民币被低估之际，一些海外投资机构却在做空人民币。面对做空人民币可能带来的风险，专家建议应采取措施，改变人民币汇率的单边走势。
- 2011年08月03日新机构将对中国大型国有金融机构，包括银行、经纪、保险、信托公司和基金的管理拥有话语权。新的监管机构在政治级别上将高于银行业高层
- 2011年08月03日据南昌铁路局相关人士透露，“7·23”事故D301次动车殉职司机潘一恒赔偿事宜备受关注，而近日网上的一些相关传言基本不实，潘一恒赔偿金额将执行遇难旅客赔偿方案同一标准。
- 2011年08月03日8月份，国家电网经营区域电力供需形势比较严峻，“三华”电网多个供区将出现电力缺口
- 2011年08月03日近期一些“新晋妈妈”尝试在网络上出售自己的母乳。500毫升一袋，或者200毫升一袋，价格从80元到40元不等
- 2011年08月03日全省有20个县市出现轻旱，黎川、贵溪、武宁、德安和永丰5个县市出现中度干旱，赣州、新余、上饶等3个设区市市区以及峡江县出现重旱，泰和县出现特旱
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