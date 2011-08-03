47户中央企业获国资委业绩考核A级 2011年08月03日 务院国资委3日公布了2010年度中央企业业绩考核结果，纳入国资委考核范围的121户中央企业中，有47户考核为最优的Ａ级，比上一年度增加9家；有2户中央企业被评为Ｄ级，比上一年度减少2户

做空人民币风头渐起 专家建议主动防御 2011年08月03日 就在国际货币基金组织宣布人民币被低估之际，一些海外投资机构却在做空人民币。面对做空人民币可能带来的风险，专家建议应采取措施，改变人民币汇率的单边走势。