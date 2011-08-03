- 2011年08月03日蒋若枫说，雷波籍犯罪嫌疑人在外地制造“人造矿难”始发于2007年，2009年达到高峰，2010年和2011年呈下降趋势，但至今仍未杜绝。相关的杀人骗保、骗赔案件，还在不断发生
- 2011年08月03日汪建中采取上述方式操纵证券市场55次，累计买入成交额人民币52.6亿余元，累计卖出成交额人民币53.8亿余元，非法获利共计人民币1.25亿余元归个人所有
- 2011年08月03日汪建中采取上述方式操纵证券市场55次，累计买入成交额人民币52.6亿余元，累计卖出成交额人民币53.8亿余元，非法获利共计人民币1.25亿余元归个人所有
- 2011年08月03日二季度，全国城市住宅地价4443元／平方米，一季度为4349元/平米
- 2011年08月03日据美国有线电视新闻网报道，一辆载有埃及前总统穆巴拉克的救护车正在前往位于埃及西奈的机场。随后军用直升机将把穆巴拉克送至开罗警官学院受审。
- 2011年08月03日随着各省区市半年报的全部公布，各省居民收入增长情况也随之“出炉”。数据显示，上半年29个省区市城镇和农村居民收入增速均超过10%，31个省份城乡居民收入增速全部“跑赢”CPI。
- 2011年08月03日越南新一届政府将继续推进革新开放事业，抓住发展机遇，促进国家经济社会全面、健康和可持续发展
- 2011年08月03日据日本《读卖新闻》报道，日本前国土交通大臣民主党议员马渊澄夫2日在东京发表演说，称首相菅直人或于8月31日国会闭幕前辞职。
- 2011年08月03日迫于美元的弱势以及日元的持续走强，日本当局正在酝酿自“3·11”大地震以来的又一次汇市干预。过去两天，日本财金高官连续出面就强势日元发出警告，并称正就干预事宜与西方其他国家的决策者沟通。
- 2011年08月03日国际货币基金组织(IMF)8月1日发布的英国经济年度评估报告指出，英国银行业在欧元区的风险敞口可控，但假如大型欧洲银行被卷入欧债危机，那么英国经济有可能出现大幅下滑。IMF建议，在2012年前英国央行都应维持宽松货币政策。
- 2011年08月03日国际货币基金组织(IMF)8月1日发布的英国经济年度评估报告指出，英国银行业在欧元区的风险敞口可控，但假如大型欧洲银行被卷入欧债危机，那么英国经济有可能出现大幅下滑。IMF建议，在2012年前英国央行都应维持宽松货币政策。
- 2011年08月03日英国巴克莱银行2日公布上半年业绩显示，今年前6个月，该银行税前利润同比减少33%至26.4亿英镑（约合42.93亿美元），主要原因是投行业务利润减少以及赔偿保险业务的拨备支出增加
- 2011年08月03日被认为是2008金融危机罪魁祸首的衍生品，又显露了它国内发展的苗头。金融危机之后，衍生品市场一度发展停滞，但近期来，由于自身业务和盈利模式面临转型需要，不少中资银行和券商正把目光投向诸如直投、衍生品等新的业务，国内衍生品投资领域正在迈入多元化发展时代。
- 2011年08月03日昨日昆明市发改委有人称该委没有此人，是因为事情刚刚发生，因此对媒体发布信息可能不统一
- 2011年08月03日iPhone5手机预计将在几个月后推出，但中国山寨手机制造商已根据部分泄漏的iPhone 5设计，制造出了iPhone 5的山寨产品，售价108美元。
- 2011年08月03日初步排除他杀，但死因有待进一步调查确认
- 2011年08月03日合并目前市场上ABC三套商业车险产品，制定一个行业参考条款和纯风险保费，费率则根据各家保险公司的综合成本率(赔付率+费用率)而定
- 2011年08月03日直接退市制度的尽快推出，有利于遏制市场过度投机与违规违法行为
- 2011年08月03日7月份商务活动指数环比有较明显上升，表明非制造业经济增长趋于强势
- 2011年08月03日从盘面上看，多个板块飘红，半数以上个股上涨。其中，食品、酒类、汽车、医药等板块涨幅居前
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