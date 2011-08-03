- 2011年08月03日从盘面上看，多个板块飘红，半数以上个股上涨。其中，食品、酒类、汽车、医药等板块涨幅居前
- 2011年08月03日华润雪花啤酒（中国）有限公司以2.7亿元收购杭州西湖啤酒朝日（股份）有限公司55％股权，已全资控股。同时，华润雪花还斥资3000万元收购了湖州啤酒25%股权，实现全资控股。
- 2011年08月03日“链家地产”市场研究部统计，截至到2011年7月份全国土地流标数量达到353块，同比增长242%，住宅类土地流标数量为163块，占比达到46%
- 2011年08月03日飞鹤乳业近日公告以1.318亿美元的价格出售其仅有的两个欧美示范牧场。
- 2011年08月03日据美媒3日报道，国际货币基金组织(IMF)表示，美国上调债务上限是朝避免全球经济灾难、恢复市场信心迈出的重要的第一步。IMF总裁拉加德称，从现在开始，美国国会必须制定清晰的中期债务和赤字削减目标。实现可持续的政府支出需要进一步削减福利开支和增加新收入
- 2011年08月03日投资的行业领域主要包括可再生能源、飞机租赁和畜牧业
- 2011年08月03日东京股市日经指数3日上午暴跌，盘中跌幅超过200点，时隔约1个月再度失守9700点关口。受隔夜美股大幅收低拖累，日经指数跳空低开。由于投资者对全球经济前景充满忧虑，且日元飙升对出口企业造成巨大压力，东京股市早盘呈普跌之势
- 2011年08月03日湖南太子奶集团的托管公司高科奶业董事长文迪波已于7月31日晚间被湖南省纪委“双规”。
- 2011年08月03日8月3日，日本《原子能损害赔偿支援机构法案》在参议院正式会议上进行表决，在获得民主、自民、公明三党等多数人士赞成后通过成立。作为赔偿支援框架核心的原子能损害赔偿支援机构最快将在2011年8月中开始工作。支持巨额赔偿的新组织启动后，由支付赔偿金开展的援助工作将正式展开
- 2011年08月03日国际海底管理局已核准中国大洋矿产资源研究开发协会提出的多金属硫化物矿区申请，使大洋协会在国际海底区域获得了1万平方公里具有专属勘探权的多金属硫化物资源矿区，并在未来开发该资源时享有优先开发权
- 2011年08月03日国际海底管理局理事会日前核准了大洋协会提出的多金属硫化物矿区申请，使大洋协会在西南印度洋国际海底区域获得了1万平方公里具有专属勘探权的多金属硫化物资源矿区，并在未来开发该资源时享有优先开采权
- 2011年08月03日为助灾区岩手、宫城、福岛3县恢复旅游业，日本将从2011年9月至2012年2月，给予赴灾区游客提供投宿一晚即获250元人民币补助，补助金最多提供两晚。补助适用对象为，在东京居住或在东京工作、学习的人士
- 2011年08月03日今年上半年浙江出口保持较快增长，累计出口规模突破千亿美元大关，达到1004．8亿美元，同比增长22．3％
- 2011年08月03日将接收流动人员随行子女就读公办学校的相关经费纳入财政预算
- 2011年08月03日有业内分析人士认为，这可能与目前多种声音担忧银行贷款质量问题，令银行股承压有关；另一方面也有可能是机构在二级市场进行投机操作
- 2011年08月03日事故的直接原因是由于工作人员操作电脑输入数据失误，导致仪器内的样品台上升距离过大，使瓷器受到挤压而损坏
- 2011年08月03日8月3日，丰田汽车公司透露，计划2012年将旗下丰田和雷克萨斯两个品牌的全球产量提高至约890万辆。若实现这一目标，则将超过2007年的约853万辆创历史最高纪录。若再加上集团旗下的大发工业和日野汽车，总计产量有望达到1000万辆
- 2011年08月03日就在Google＋荣升用户增速最快的网站时，Facebook再次完成其又一收购行动，而此次收购目标是技术和创意
- 2011年08月03日中国接受和平方式解决的前提，应是菲、越等国先交还占领的岛礁，再谈有约束力南海和平行为准则。中国绝不能承诺放弃武力收复南海被邻国侵占的岛礁
- 2011年08月03日雇主们开始加薪，在一定程度上是因为近几个季度他们将更多的责任分派给更少的员工，而企业利润一直相对丰厚，夕法尼亚大学沃顿商学院人力资源中心主任卡佩里(Peter Cappelli)表示
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