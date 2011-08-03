中国获印度洋1万平方公里矿区 2011年08月03日 国际海底管理局理事会日前核准了大洋协会提出的多金属硫化物矿区申请，使大洋协会在西南印度洋国际海底区域获得了1万平方公里具有专属勘探权的多金属硫化物资源矿区，并在未来开发该资源时享有优先开采权

浙江上半年出口规模超1000亿美元 2011年08月03日 今年上半年浙江出口保持较快增长，累计出口规模突破千亿美元大关，达到1004．8亿美元，同比增长22．3％